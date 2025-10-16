edición general
8 meneos
163 clics
Un Mortadelo inédito nos devuelve al maestro Ibáñez: el motivo que paró su publicación hace 11 años

Un Mortadelo inédito nos devuelve al maestro Ibáñez: el motivo que paró su publicación hace 11 años  

Cuando se presentó hace un año y medio la última obra realizada por Francisco Ibáñez, la inacabada París 2024, dijo su hija Núria que si aparecía “dentro de un cajón o armario” algo inédito de su padre, saldría a la luz, para deleite de los miles y miles de seguidores del creador de Mortadelo y Filemón, un poco huérfanos desde el 15 de julio de 2023, día en que el maestro falleció. En realidad para entonces ya había sido descubierto, pero los tiempos y procederes del sector editorial aconsejaban guardar unos meses más el secreto, hasta que en..

| etiquetas: ibañez , mortadelo , filemon , nuevo comic , inedito
6 2 0 K 97 ocio
6 comentarios
6 2 0 K 97 ocio
Torrezzno #2 Torrezzno
Hay Ibañez, hay meneo
0 K 20
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
#2 Ya esta al venta por 17.05€, es muy interesante leer el articulo de por que no se saco en el 2015.
0 K 14
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
La nueva historieta se llama Hachís… ¡Salud!, una nueva aventura de los patosos y entrañables detectives de Ibáñez que el maestro escribió y dibujó en 2014, sale a la venta este mismo mes y por nueva Bruguera, del grupo Penguin Random House.
0 K 14
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Esta es mas actual y ampliada explicando de por que no se saco en el 2015, la otra es de hace 3 meses
1 K 34
Ripio #6 Ripio
#5 Ya veo, ya.
0 K 20

menéame