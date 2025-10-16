Un Mortadelo inédito nos devuelve al maestro Ibáñez: el motivo que paró su publicación hace 11 años  

Cuando se presentó hace un año y medio la última obra realizada por Francisco Ibáñez, la inacabada París 2024, dijo su hija Núria que si aparecía “dentro de un cajón o armario” algo inédito de su padre, saldría a la luz, para deleite de los miles y miles de seguidores del creador de Mortadelo y Filemón, un poco huérfanos desde el 15 de julio de 2023, día en que el maestro falleció. En realidad para entonces ya había sido descubierto, pero los tiempos y procederes del sector editorial aconsejaban guardar unos meses más el secreto, hasta que en..
