La madre de la niña que se suicidó en Sevilla denunció el acoso escolar en dos ocasiones "sin respuesta"

El portavoz de la familia de Sandra Peña sostiene que ésta recibía "insultos constantes" por parte de tres niñas del mismo colegio.

2 comentarios
Albarkas
Una puta vergüenza
Verdaderofalso
Por eso lo primero hay que ir a hablar con el colegio, yo iría con la grabadora puesta, y si no te convence la respuesta, a la policía a poner una denuncia
