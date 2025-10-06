Podemos denuncia ante la Audiencia Nacional a Netanyahu por el arresto de activistas de la flotilla

El dirigente del partido morado ha explicado que varias embarcaciones de la flotilla portaban bandera española y fueron interceptadas en aguas internacionales por el ejército hebreo con un ejercicio de la fuerza desmedido, lo que implica a su juicio un "ataque militar contra objetivos civiles". "Fue un secuestro absolutamente ilegal de los tripulantes de la flotilla"
| etiquetas: podemos , denuncia , netanyahu , detención ilegal , flotilla
Son traidores sionistas y proeeuu trumpistas maga nazis.
Pues estos han encontrado la manera de juzgar a Nethanyahu...
¡¡¡De p** madre!!!
#17
No le obliga legalmente, pero si quiere quedar "bien" en los gestos (que es lo que está haciendo el Perro desde hace mucho) claro que le obliga...
El denunciar que un barco con armas hacia Israel está a punto de atracar en Barcelona no "obliga legalmente" a nada al gobierno, pero al final ha hecho que no pueda atracar...
Una cosa es la obligación moral y otra que si no se dice el fiscal no va a actuar de oficio, ni por suerte.
Lo hago desde que tuve a mi hija, supongo que no quiero verla diciendo palabrotas por ahí a "destiempo".
Puedes evitar usarlas, del todo. Y ya está. Así no te arriesgas. Además, así practicamos nuestra lengua y la podemos mejorar, al no poder usar las palabrotas para dar énfasis a ciertas palabras. O tener que buscar sinónimos
Mis 3 céntimos. Y sorry por mi "Talibanismo gramatical".
Si que es posible la influencia usana en mi forma de redactar....
Lo pensaré...
Gracias.
Y nada por que disculparse.
Necesitan casito.