Podemos denuncia ante la Audiencia Nacional a Netanyahu por el arresto de activistas de la flotilla

Podemos denuncia ante la Audiencia Nacional a Netanyahu por el arresto de activistas de la flotilla

El dirigente del partido morado ha explicado que varias embarcaciones de la flotilla portaban bandera española y fueron interceptadas en aguas internacionales por el ejército hebreo con un ejercicio de la fuerza desmedido, lo que implica a su juicio un "ataque militar contra objetivos civiles". "Fue un secuestro absolutamente ilegal de los tripulantes de la flotilla"

38 comentarios
A.more
Los energúmenos de vox denuncian al gobierno por pagar la vuelta del "crucero" se puede ser más rastrero? Quién vota a estos HDP?
ingenierodepalillos
#1 Eunucos mentales.
MiguelDeUnamano
#1 Malnacidos y algún que otro imbécil integral.
Spirito
#1 Por aquí hay unos pocos que votan a los dementes psicópatas de ultraderecha.
Olepoint
#1 Ya te lo digo yo, mucho cazurro y troglodito, cazurros cuya única 'felicidad' es matar animales, y con una vida que se limita a ir al bar un rato, gente que le hablas de algo y lo único que piensan es "Qué saco yo de todo esto". Son básicos, cortos de entendederas, y muchas veces, unos auténticos hijos de puta.
Dene
#1 otros HDP
Jodere
#1 Otros Hdp. :troll:
capitan__nemo
#1 ¿no denuncian los de vox cuando se usan medios y personal militar para procesiones y otros eventos de la iglesia y las cofradias religiosas varias?

Son traidores sionistas y proeeuu trumpistas maga nazis.
Ovidio
#1 ¿Por qué hemos de pagar entre todos el viaje de una gente que ha ido por su cuenta y riesgo a una zona en conflicto?
WcPC
En principio este es un pedazo de movimiento, legalmente no puedes intentar juzgar a nadie por crímenes contra la humanidad o genocidio en España a no ser que algún español sea víctima de esa actuación (por unos cambios que hizo el PP hace unos años)
Pues estos han encontrado la manera de juzgar a Nethanyahu...
¡¡¡De p** madre!!!
gauntlet_
#17 Cierto es que no creo que comparezca en el juicio, pero sería muy importante juzgarlo.
WcPC
#22 Si es condenado es una cosa más, cuanta mas mierda le tires encima, mejor que mejor.
jonolulu
Una denuncia ante la fiscalía es simplemente informar a la fiscalía de algo que por otro lado es público y notorio, pero ni obliga a iniciar procedimiento, ni a tomar posicionamiento

#17
WcPC
#23 Joder que no.
No le obliga legalmente, pero si quiere quedar "bien" en los gestos (que es lo que está haciendo el Perro desde hace mucho) claro que le obliga...
El denunciar que un barco con armas hacia Israel está a punto de atracar en Barcelona no "obliga legalmente" a nada al gobierno, pero al final ha hecho que no pueda atracar...
Una cosa es la obligación moral y otra que si no se dice el fiscal no va a actuar de oficio, ni por suerte.
llorencs
#17 De PUTA madre!!!! Esto no es EEUU de mierda. No importemos sus mierdas. Como el beep o censurar palabrotas. NO al imperialismo americano.
WcPC
#26 Es simplemente por educación, porque no sé quien está leyendo, no es un tema de americanada ni nada por el estilo.
Lo hago desde que tuve a mi hija, supongo que no quiero verla diciendo palabrotas por ahí a "destiempo".
llorencs
#29 Si, es por educación no la escribes :-) Pero si la escribes/insinuas, se escribe entera, ¿no? Lo de p*** es influencia americana.

Puedes evitar usarlas, del todo. Y ya está. Así no te arriesgas. Además, así practicamos nuestra lengua y la podemos mejorar, al no poder usar las palabrotas para dar énfasis a ciertas palabras. O tener que buscar sinónimos :-)

Mis 3 céntimos. Y sorry por mi "Talibanismo gramatical".
WcPC
#31 Pues, la verdad, puesta de esa manera...
Si que es posible la influencia usana en mi forma de redactar....
Lo pensaré...
Gracias.
Y nada por que disculparse.
omega7767
bravo!!!
Professor
Podemos! coño , aquel partido que nació en Menéame. Aun existe?
Cehona
#5 Tienen que sacar la cabeza unilateralmente, sin esperar que estuvieran todos los españoles en casa, incluso pudiendo entorpecer su regreso.
Necesitan casito.
ombresaco
#6 Es cierto que necesitan casito. Es con lo que riegan los partidos políticos para poder comer (que son los votos). Y una vez dicho eso, es curioso que un partido en el grupo mixto siga despertando tanta atención en lugar de pasar de ellos.
Cehona
#9 Lo del grupo mixto es curioso en un Partido nacional sin representación en la capital mesetaria. Es el único cuarteto.
Top_Banana
#5 Hasta el fin de tus días, no te preocupes. :-*
Professor
#16 Pero si Podemos es un partido meme, que solo salen ya la niña de la curva y su siamesa la mujer de , como se llamaba aquel de la coleta, Pedro Iglesias?
Top_Banana
#19 No te vengas arriba! Tampoco pienso que vayas a durar mucho... :troll:
alehopio
#19 Bulo.
millanin
#5 y lo que os queda de aguantarnos.
Professor
#25 pero tu quien eres, otro "futuro concejal de pueblo" de los que aun pululan por aqui? que vais a hacer cuando os falten los cacahuetes por comando de opinion sincronizada? os van a quitar hasta el telegram ,coño , y os vais a pasar a nuestro partido, cuando montemos los cuadros, tendreis un puesto con nosotros asegurado. Eso si, no os vamos a engañar, empezareis en puestos bajos y con nula retribucion. en la limpieza de wc de la sede
millanin
#27 no soy de podemos. Había escroto aguantaros pero el auto corrector lo ha cambiado. Sorry.
balancin
#5 no sé. Pero a la vista queda, que el primer comentario y 4ta palabra era vox
sovieterrimo
#5 Cuando despiertes, Podemos seguirá ahí.
XXguiriXX
Bien por Podemos. Mal por los patriotas de boquilla.
AlexGuevara
Vamos a ver. ¿Habíamos quedado en que las leyes están para cumplirse, no? Pues eso....
Blackat
La Audencia nacional lo que esta pensando es en meter a los de podemos en un barco y enviarlos como regalo a los Judios....
Lrs
yo denuncio ante la corte del país imaginario de tontolabalandia que no tengo votantes de progremitas
AlexGuevara
#15 Madre mía el nivel
Leon_Bocanegra
#15 no tienes "votantes de progremitas"? Y para que quieres tú tener "votantes de progremitas"?
