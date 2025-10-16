·
El colegio privado concertado de la niña que se suicidó en Sevilla no activó el protocolo antiacoso pese a haber sido denunciado por la familia
La Consejería de Desarrollo Educativo traslada a la Fiscalía toda la información del caso y abre expediente administrativo para depurar las posibles responsabilidades del colegio
colegio
acoso
niña
pepel
Relacionada:
www.meneame.net/story/madre-menor-suicido-sevilla-habia-denunciado-bul
ingenierodepalillos
Vaya panda de hijos de puta, habría que quitarles el título a todo aquel que esté involucrado en la inacción y omisión, por no decir que habría que saltarles los dientes.
La educación es el futuro y la estamos dejando en manos de retrasados.
MiguelDeUnamano
Pero los malnacidos si van a hacer una misa para homenajear a la niña.
El colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una de sus alumnas: "Celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria"
www.elcorreoweb.es/sevilla/2025/10/16/colegio-irlandesas-loreto-suicid
ingenierodepalillos
Es que no tienen ni vergüenza, qué rabia me dan estas cosas.
verocla
En las mismas estoy, me hierve la sangre con estas cosas.
gadish
mis hijos tuvieron pequenos problemas. El peque llegó un momento en que se quedó solo, porque sus "amigos" se burlaban de él constantemente. Cuando por fin nos dimos cuenta que algo no marchaba, que estba triste y arrinconado, lo que más me dolió sabes lo que fué? el sentimiento de haberlo abandonado, de no haber sido capaz de darme cuenta antes. Han pasado anhos, y escribiendo esto se me saltan las lágrimas de pensarlo. Qué mierda de mundo es éste que mi propio padre no ve que se…
» ver todo el comentario
verocla
Josdeputa
Sandman
Preocupándose más por su alma que por su vida.
Paisos_Catalans
esperemos cárcel e inhabilitación de por vida para los omisores de auxilio.
XtrMnIO
Lo he visto varias veces en concretados.
Como en la mayoría de colegios concertados, para ellos es un cliente contra otro cliente.
En realidad consideran problemático al cliente que sufre el bullying, ya que puede evidenciar un problema en el negocio.
kwisatz_haderach
yep, una amiga es coordinadora de auxiliares escolares, los que ayudan con invalidez y trastornos de conducta (autismo, tea, agrssividad) pues muchos chavales vienen de centros privados (ejem, concertados) que cuando empiezan a dar "problemas" se los quitan de encima negándose a aceptar la nueva matrícula y si, hay chavales agresivos, pero también te digo simplemente diabeticos a los que les ponen bomba y necesitan un auxiliar presente que les monitorice. Eso para los privados es mucho lío....
laruladelnorte
. Educación ha informado que desde este miércoles un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla está interviniendo en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes.
Ese apoyo tendrían que haberselo brindado a la victima,ahora mucha pena por ella cuando ya no hay remedio,lagrimas de cocodrilo...
DayOfTheTentacle
Raro que más padres no pierdan la cabeza...
Artillero
no me extrañaría que algún día un padre se monte la segunda parte de Puerto Hurraco a la salida de las clases, donde coincidan niños acosadores y papis.
el_Tupac
La gestión privada, la libertad y toda esa mierda...
luckyy
Pues que le quiten la subvención
