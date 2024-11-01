edición general
38 meneos
38 clics
La madre de la menor que se suicidó en Sevilla había denunciado bullying

La madre de la menor que se suicidó en Sevilla había denunciado bullying

La Inspección Educativa analiza este miércoles las medidas adoptadas por el centro.

| etiquetas: madre , denuncia , bullying , sevilla
32 6 0 K 343 actualidad
12 comentarios
32 6 0 K 343 actualidad
Comentarios destacados:      
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Colegio concertado y de monjas, circulen no pasa nada.
7 K 84
TripleXXX #10 TripleXXX
#1 No digo nada que luego me acusan de culpabilizar a las víctimas.
Pero una cosa son las víctimas y otra los padres, que también son víctimas, pero deberían sopesar entre los riesgos que corren sus hijos y el prestigio pijo/social.
Al final he faltado a mi propósito de no decir nada :-(
0 K 8
Esku #2 Esku
Como alguien que lo sufrio, doy fe que a los profesores se la pela. Puede que haya mejorado algo la cosa con la concienciacion actual, pero de toda la gente que conozco que lo sufrio, jamas se hizo nada para evitarlo o pararlo, por que decirle al otro "eso esta mal, para" e irse es igual a no hacer nada.
9 K 74
#3 Sammy_Jankis
#2 Además el bullying de hoy (no sé cuando lo sufriste tú, cosa que siento) no se acaba en el aula; las redes sociales hacen un daño terrible y continuo.
0 K 6
Esku #6 Esku
#3 Eso es cierto. Hoy con internet es un continuo que no se limita al colegio.
0 K 10
#4 Katos
#2 tu caso tus profes. No metas miersa injustificada.

Acojonante.

Tu vida es tuya, criticar la vida de los profesores que ni si quiera conoces es una basura.
4 K 18
Esku #7 Esku
#4 Hablar de mi caso y de los que conozco es meter mierda injustificada? Alucinante. La noticia de este envio precisamente habla de que no se hizo nada frente al bullying y recuerdo otras por aqui similares, una fue de unas gemelas de 12 años.
3 K 35
#9 Abril_2025 *
#2 Yo creo que en estos años ha cambiado muchísimo

En el consejo escolar del colegio de mis hijos hay un equipo de trabajo solo para los casos de bullying y demás violencia entre los niños. El consejo lo forman padres y profesores.

No me puedo imaginar algo así en mi época.

También yo iba a un concertado y mis hijos a uno público. Quizás sea eso.
0 K 11
TripleXXX #11 TripleXXX
#2 Yo también pasé por ello, encima mi padre me metía en colegios de pijos pero vestía con ropa de pobre.

Menos mal que, como decían en la peli Taken: But what I do have are a very particular set of skills
0 K 8
Aiden_85 #12 Aiden_85
#2 Siento mucho que lo hayas sufrido. No lo he vivido, pero la vi con otros y menuda impotencia, el adulto se supone que tenía que pararlo y no.

El bullying no es cosa de niños, siempre lo he dicho.

Creo que es importante hablar con él equipo directivo y de orientación.

Y cuando terminen su discurso decirles que muy bien, pero que, a parte, mandarás un burofax para que quede constancia (esto siempre fijo e inamovible) y que vas a denunciar ante la guardia civil, o similar, por el acoso que…   » ver todo el comentario
0 K 9
Cehona #5 Cehona
El día que el bullying provoque la muerte de quien lo produce, cambiaran las tornas.
Código de Hammurabi
1 K 23
#8 Dedalos *
#5 Por favor explicate un poco por qué no hay por donde cogerte.
2 K 20

menéame