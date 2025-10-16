La Ertzaintza rompió la mandíbula a una persona en Gasteiz durante las cargas para proteger a Falange

“Un pelotazo dirigido directamente a la cara me cortó el labio, me rompió la mandíbula, me arrancó un diente y me desplazó otros dos”, denuncia el herido. A otro de los detenidos le rompieron el brazo y lo mantuvieron herido en el calabozo.
| etiquetas: ertzaintza , falange , antifascistas , vitoria , foam
Chico, estás obsesionadísimo.
Si perdéis un diente, acudid de forma inmediata al hospital y EXIGID que os lo vuelvan a poner. Cuanto más tiempo pase, más probable es que os toque vivir con un tornillo en la cara, y que cada pocos meses tengáis que pagar una factura de dentista.
Que lo sujeten como quieran, como si usan celo, no aceptéis un "no" por respuesta, es su obligación y como pacientes os podéis negar a cualquier alternativa de tratamiento que implique perder el… » ver todo el comentario
Hoy toca defender que papá estado le parta la boca a un ciudadano libre.
Libertaaaaaad
Seguid , seguid defendiendo a la ultraderecha, liberales. Ya verás que risa el día que gobiernen y os metan vuestra libertad por vuestro mismo culo.
Por otra parte, quieres decir que la policía defendiendo a fascistas es autodefensa?
Como Liberal deberías esperar que los manifestantes se defiendan solos. Llamar a papá estado para que te defienda no es muy liberal .
Los liberales siempre de la manita de la extrema derecha y siempre haciendo uso de papá estado para sus intereses.
Libertaaaaaaad
Los de la Falange con palos, los otros sin, y el violento el que va sin palos.
Es fácil de entender.
Alegrarse de la muerte de alguien es fascismo.
Ése es el nivel, cuando no son directamente fachas con ganas de repartir hostias.
Chulos de putas, como cantaba Kortatu,
Y que conste que no jusitifico a quienes fueron a buscar pelea ni mucho menos, pero por favor, no nos los vendas como a unos pacificos ciudadanos...
www.gasteizhoy.com/son-legales-los-actos-de-falange-los-saludos-fascis
En este caso, si los saludos eran prte de una confrontación con el público, podría considerarse delito
Ningún casco de moto en la otra parte.
Quién es aquí el violento?
La violencia, solo engendra violencia.
www.youtube.com/watch?v=7YgMqkiUXb4
Si aquí se ve que los manifestantes les llevan unas sillas para que se sienten
Y todos con capuchas o pasamontañas negros para ser respetuosos
Y les lanzan flores con forma de piedra
Que majos
Ese malvado estado que tanto dicen que les coarta y les roba y demás.
En Venezuela, sin embargo, si te detiene la policía por asaltar colegios electorales, organizar guarimbas con linchamientos de peatones aleatorios, destrozar comercios y vandalizar toda la ciudad, aunque salgan luego sin un rasguño de comisaría, hablan de "dictadura" y de "régimen dictatorial".
Derechistas derecheando. Lo de siempre.
1. fueron con banderas atadas a un palo, como en todas manifestaciones, en las de Gaza hay pancartas pegadas a palos, eso significa que van con ideas de pegar a la gente? por favor...
2. quien iba con ideas de que? me estas diciendo que los que tenían una manifestación autorizada el día de la hispanidad en realidad iban a darle una paliza a unos tíos que no deberían de estar ahí?… » ver todo el comentario
Pues eso, está grabado. Con B.
Que no cuela… » ver todo el comentario
A partir de ahí, rueden las cabezas dl Delegado de Gobierno, el jefe del dispositivo de la Ertzaina que hizo esa cagada y demás.
La paradoja de la tolerancia de Popper dice que los discursos intolerantes tienen que ser rebatidos mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública y que el único motivo para ser intolerante con el intolerante es que este recurra a la violencia y que no argumente en el ámbito de la razón.
Según Popper, la paradoja de la tolerancia se tendría que aplicar a esos antifascistas, ya que son los que han recurrido a la violencia
Pero sí sé distinguir a un filofascista que se le pone dura la autoridad y la ley pero es incapaz de entender que, muchas veces, donde hay ley no existe justicia. Y me leí de Popper algo más que un meme.
Ir a levantar la zarpa y exaltar una dictadura no es un "discurso intolerante" es una provocación que busca un resultado muy concreto, hacer admisible lo que es ilegal vía… » ver todo el comentario
¿Si tan pacíficos son, por qué llevan cascos de moto a una concentra legal?
Yo lo que vi hasta ahora es nazis de mierda impunemente abofeteando cómicos sin vergüenza y con total impunidad y a la basura dulcificando lo y defendiendolo, o los mismos apalizando homosexuales, quemando indigentes, atosigando a inmigrantes o apuñalando y asesinando a personas como a Samuel Luiz en a coruña. Y esto que ves protestando contra esta gentuza todavía no es la vuelta, por mucho que tú mente podrida intente ir de caval… » ver todo el comentario
A no ser que los falangistas sean los encapuchados de negro que aparecen al principio tirando piedras, sillas y botellas a la policía... esos que giran la esquina y se van directos a por los manifestantes del fondo.... esos que menos mal que la policia les corta el paso y solo pudieron ir 30 o 40 y no llegaron los 300... me da a mi que necesitas revisarte la vista
Bien por los chavales y que no se rindan. Da gusto ver qué aún queda alguien para enfrentarse a la basura.
Soñar con que al hijo de la gran puta que dispara pelotas de goma a la cara lo manden a su puta casa es una utopía, así que me limitaré a desear que tropiece y reciba el mismo pago de un bordillo.
Hay que ver cómo defendéis a esta escoria y luego a las señoras que se ponen a protestar en la vuelta que rápido les llamáis eta.
Es preciosa la España que nos estáis dejando.
Espero que lo pague el policía agresor y espero que la gente no se arrugue y siga luchando contra esta basura que inunda España.