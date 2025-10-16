edición general
La Ertzaintza rompió la mandíbula a una persona en Gasteiz durante las cargas para proteger a Falange

La Ertzaintza rompió la mandíbula a una persona en Gasteiz durante las cargas para proteger a Falange

“Un pelotazo dirigido directamente a la cara me cortó el labio, me rompió la mandíbula, me arrancó un diente y me desplazó otros dos”, denuncia el herido. A otro de los detenidos le rompieron el brazo y lo mantuvieron herido en el calabozo.

#22 #21 Yo estoy en contra de la violencia. De toda la violencia. Ya sé que muchos aquí por ejemplo apoyan el asesinato de Charlie Kirk. Aquí la policía actuó en defensa de otras personas, no veo cuál es el problema.
ehizabai #1 ehizabai
Hay un problema serio con la ertzaintza.
#50 Tailgunner
#1 dirás que hay un problema seroo con el nazionalismo vascocatalán
ehizabai #52 ehizabai
#50 Qué tendrán que ver los catalanes con esto.
Chico, estás obsesionadísimo.
#99 DonaldBlake
#50 Te habría quedado más lógico decir "Hay un problema con el nazionalismo".
#102 fastbrian
#99 No, el suyo es nacionalismo del bueno. O eso cree, aunque haya sido el peor cáncer de la humanidad.
#62 doppel *
#1 lo mejor para él hubiera sido no ir
ehizabai #65 ehizabai
#62 Sí, bueno, eso siempre. Lo mejor quedarse calladito en casa sin estorbar, y lo que diga el amo.
EsanZerbait #108 EsanZerbait
#65 no te pongas así, lo que @doppel te quiere decir es que al fascismo se le combate con tweets y con fotos molonas de perfil en el guatxaps
AxI #93 AxI
#62 Lo mejor hubiese sido que los falangistas/fascistas no hubiesen ido a Gasteiz
#90 mcfgdbbn3 *
#1: Me cuelgo aquí para decir una cosa:

Si perdéis un diente, acudid de forma inmediata al hospital y EXIGID que os lo vuelvan a poner. Cuanto más tiempo pase, más probable es que os toque vivir con un tornillo en la cara, y que cada pocos meses tengáis que pagar una factura de dentista.

Que lo sujeten como quieran, como si usan celo, no aceptéis un "no" por respuesta, es su obligación y como pacientes os podéis negar a cualquier alternativa de tratamiento que implique perder el…   » ver todo el comentario
#110 lectordigital
#1 Un problema con los que no dejan a otros manifestarse.
#2 roca
Todas las policías de éste país están infectadas de personas cortitas y de derechas.
#21 Leon_Bocanegra *
#7 de nuevo, los liberales de la manita de la extrema derecha. No falla.
Hoy toca defender que papá estado le parta la boca a un ciudadano libre.

Libertaaaaaad
Findeton #22 Findeton *
#21 Yo estoy en contra de la violencia. De toda la violencia. Ya sé que muchos aquí por ejemplo apoyan el asesinato de Charlie Kirk. Aquí la policía actuó en defensa de otras personas, no veo cuál es el problema.
#24 Leon_Bocanegra
#22 ya, ya se ve lo en contra que estás de la violencia. Aplaudiendo la violencia del estado.

Seguid , seguid defendiendo a la ultraderecha, liberales. Ya verás que risa el día que gobiernen y os metan vuestra libertad por vuestro mismo culo.
Findeton #28 Findeton
#24 La autodefensa no es violencia.
#30 Leon_Bocanegra *
#28 quieres decir que lo de Hamás no es violencia?

Por otra parte, quieres decir que la policía defendiendo a fascistas es autodefensa?
Como Liberal deberías esperar que los manifestantes se defiendan solos. Llamar a papá estado para que te defienda no es muy liberal .
Findeton #32 Findeton
#30 Hamás hizo el 7O, donde asesinó a sangre fría a 1200 personas y secuestró a 250. Eso es un acto terrorista aparte de una invasión. Fue obviamente una enorme escalada en el conflicto. No puedes decir que eso fue "proporcional".
#37 Leon_Bocanegra
#32 ah claro, y partirle la mandíbula a este chico si es proporcional.


Los liberales siempre de la manita de la extrema derecha y siempre haciendo uso de papá estado para sus intereses.

Libertaaaaaaad
Findeton #38 Findeton
#37 Si, la policía tiene que proteger a todos los ciudadanos. Estos iban a pegar a otros ciudadanos y la policía les defendió. Es perfectamente proporcional, si.
#42 Leon_Bocanegra
#38 libertaaaaaad!
ehizabai #39 ehizabai
#32 Ni siquiera Israel defiende ya que los 1200 los causó Hamas.
2 K 27
Findeton #40 Findeton
#39 Lo que tú digas, vais a defender lo indefendible. En cualquier caso no tiene nada que ver con este tema.
ehizabai #46 ehizabai
#40 El que está defendiendo lo indefendible eres tú.
Los de la Falange con palos, los otros sin, y el violento el que va sin palos.
ingenierodepalillos #41 ingenierodepalillos
#32 Para que fuese proporcional deberían haber estirado el día de la masacre 70 años.
BlackDog #63 BlackDog
#30 La policía primero, actuó en defensa propia, les estaban tirando piedras y sillas, segundo serán falangistas y te caerán todo lo mal que quieras, pero era una manifestación autorizada. Si justificas que unos antifas puedan ir a una manifestación autorizada a reventarles la cabeza, que impide que la policía evite que los falangistas hagan lo mismo?
2 K 31
#114 Katos
#30 hamas me comen los huevos así como el ejército israelí.
Es fácil de entender.
#25 Klamp
#22 yo apoyo el asesinato de charly pero porque, al igual que él, defiendo la tenencia legal de armas.
Findeton #27 Findeton
#25 Lo que dices es absurdo porque Charlie Kirk condenaba y decía que eran inmoral los asesinatos con armas. Por otra parte ya he señalado que el asesinato de Miguel Uribe ocurrió en un país donde está controlada de por ley la tenencia de armas e igual le asesinaron. A los criminales les da igual si las armas son ilegales, ellos ya se basan en incumplir la ley.
#29 Klamp
#27 a mi que muera un millonario me da igual. Si encima ese millonario defendía cosas como que los negros debían de ser esclavos porque entonces delinquian menos pues me da incluso menos igual.
Mimaus #101 Mimaus
#27 los condenaría, pero decía que eran un precio a pagar por el derecho a portar armas. Y eso lo dijo poco después de los asesinatos en aquel colegio de Texas, mostrando su gran sensibilidad y empatía con los familiares de las víctimas.
0 K 6
#116 Katos
#25 hombre lo de apoyar el asesinato de personas esta feo, ¿no?.

Alegrarse de la muerte de alguien es fascismo.
Alegremensajero #31 Alegremensajero
#22 La gente que está contra la violencia no va haciendo chistes ni justificando que le partan la cara a nadie como acabas de hacer tú. Que te crees que somos gilipollas o qué.
Findeton #34 Findeton
#31 Iban a hacer violencia y se la llevaron ellos. No es una gracia, es una descripción de la realidad.
Alegremensajero #36 Alegremensajero
#34 Tú qué cojones sabes lo que estaba haciendo o dejando de hacer o lo que hubiera o no hecho. ¿Que tienes el don de la omnisciencia o qué?
Mimaus #98 Mimaus *
#22 estos funcionarios si que te gustan ¿no?
Findeton #104 Findeton
#98 Hacen su trabajo. La policía debería ser privada, pero sea estatal o privada es un servicio necesario.
#113 Katos
#21 atacar una manífa aceptada y te parte la boca... Pues más bien sería justicia divina.
#26 Klamp
#7 entonces justificada la desproporcionada actuación policial, como disparar a la cara con pelota de goma o darle una paliza a uno hasta romperle un brazo.
#33 luckyy
#7 falange es una asociación criminal
Findeton #35 Findeton
#33 Si es así ve por el lado de la justicia. No está justificado ir a pegarles palos.
alephespoco #95 alephespoco
#7 pues en esta actuación de la Ertzaintza que te enlazo, quien es el violento? A quien golpea la policía? x.com/NoaGresiva/status/1978413243912622568?t=JExsl6Uml5OZ0Lcsj65tTQ&a
#8 okeil
#2 Fachapobres con porra, cuando ha gobernado la derecha no han ganado más que otros funcionarios.
Aergon #57 Aergon
#2 Pero algunas en particular parece que solo aceptan candidatos con ese perfíl.
daTO #73 daTO
#2 De derechas está claro. Cortitos también. Una amiga casada con un Mosso d'esquadra me contó que este verano, al menda se le ocurrió enterrar las llaves del coche en la arena de la playa "para que no les robasen". Cuando se iban, no las encontraban. El tipo cavó y cavó ya las llaves no salieron, y mientras cavaba, mi amiga pensaba "Por qué me casé con este gilipollas". Tuvieron que llamar a alguien para que les trajese las de recambio.
Ése es el nivel, cuando no son directamente fachas con ganas de repartir hostias.
Chulos de putas, como cantaba Kortatu,
unlugar #94 unlugar
#73 Para llegar al nivel de una ardilla, este mosso tendría que haber enterrado varios juegos de llaves alrededor del coche..
EsanZerbait #109 EsanZerbait
#2 pues yo el único txaraina que conozco, antiguo amigo personal, directamente es falangista
#112 Katos
#2 hablamos de los cortitos qué nos gobiernan???
#4 dumbo *
Las imagenes que salieron en la tele son claras. Unos señores con banderas españolas.. o las que les de la gana. En una manifestacion autorizada, y de repente un grupo de antifascista que irrumpen en la plaza con sillas y mesas para reventar la manifestacion pacifica. ¿Que le rompieron la mandibula? ... poco me parece. Por cierto en el video que aparece en la noticia se ha eliminado la primera mitad del lo que paso donde se ve como irrumpen en la plaza.
25 K 120
Veelicus #6 Veelicus
#4 Pues para ser tan claras te olvidas de alguna cosilla, como que esas personas con banderas españolas agredieron a ciudadanos que estaban en los portales de sus casas, o que hacian saludos nazis y fascistas... pero son chiquilladas.
Y que conste que no jusitifico a quienes fueron a buscar pelea ni mucho menos, pero por favor, no nos los vendas como a unos pacificos ciudadanos...
#9 dumbo *
#6 es que hacian saludos nazis y fascistas? ¿y?.... en españa cada uno saluda como le da la gana. Faltaria mas. Lo de las agresiones a ciudadanos en los portales de sus casas, ¿Enlazas videos por favor?
Aguarrás #10 Aguarrás
#9 ¿De las agresiones te olvidas?. Para ser un elefante orejón tienes una memoria de mierda. :roll:
#13 dumbo
#10 ¿Que agresiones? Mandas videos por favor?
manc0ntr0 #12 manc0ntr0
#9 la apología del fascismo es delito, por si no lo sabes
9 K 95
Veelicus #14 Veelicus
#9 Asi, en España se puede saludar con un Gora ETA por ejemplo?, de verdad que si. Anda vete al ignore de los impresentables
mono #17 mono
#9 www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2024-000370_ES.html

www.gasteizhoy.com/son-legales-los-actos-de-falange-los-saludos-fascis

En este caso, si los saludos eran prte de una confrontación con el público, podría considerarse delito
#19 dumbo
#17 .. vamos entrando en razon...podría considerarse delito. Y como "podría considerarse delito " les damos de ostias.
ehizabai #49 ehizabai
#19 Si les dieron de hostias, ¿Por qué no hay ni un solo herido de Falange?
#59 dumbo
#49 has visto las imagenes?
ehizabai #64 ehizabai *
#59 ¿Las de la peña de falange con palos y cascos de moto? Sí. Las he visto.
Ningún casco de moto en la otra parte.
Spirito #100 Spirito
#6 Soy andaluz viviendo ahora en el norte y así es.
g3_g3 #11 g3_g3
#4 Básicamente lo que viene siendo, ir a buscar lana y salir trasquilado.

La violencia, solo engendra violencia.
#45 amusgada
#4 se te olvida que la exaltación de la dictadura militar y pidiendo taxis no es una "manifestación pacífica" que digamos sino una violación directa de las leyes de memoria democrática/histórica, incluso crimen de odio si me apuras. Por lo que sea, si eres de ultraderecha y jaleas zarpa en alto el fascismo no te llega ni una multica. Pacífico-pacífico no es, sobre todo cuando ves a los txarainas ni inmutarse ante la turba pidiendo taxis y con palos de aluminio, ni se los incautan en…   » ver todo el comentario
ElenaCoures1 #79 ElenaCoures1
#4 Anda anda
www.youtube.com/watch?v=7YgMqkiUXb4
Si aquí se ve que los manifestantes les llevan unas sillas para que se sienten
Y todos con capuchas o pasamontañas negros para ser respetuosos
Y les lanzan flores con forma de piedra
Que majos
johel #92 johel *
#4 Una manifestacion que basicamente es tanto una incitacion al odio como una provocacion a la violencia y tu sacandoles la cara en internet. Aqui tienes tu medalla escoge el color que te guste  media
BlackDog #5 BlackDog
Una persona sale a partir bocas y le parten la boca? pues no haber salido
Veelicus #18 Veelicus
#5 Vamos, que para ti el método policial correcto es partirle la boca a alguien, siempre y cuando claro, ese al que le parten la boca te caiga mal a ti.
BlackDog #23 BlackDog *
#18 No, si hubieran sido los Falangistas los que hubieran ido encapuchados a darles una paliza a unos perroflautas que tenían una manifestación autorizada y cuando se lanzan en manada a agredir a los manifestantes la policía le parte la boca a uno de ellos mi comentario sería el mismo
Andreham #103 Andreham
#23 Por desgracia eso no se verá nunca porque para algo la derecha vive encantada con las fuerzas de seguridad del estado.

Ese malvado estado que tanto dicen que les coarta y les roba y demás.
Supercinexin #43 Supercinexin
#18 Para todos los fachas aquí en España los métodos policiales correctos y deseables son reventar bocas, abrir cabezas y vaciar ojos, tras lo cual cuartelillo y citaciones a juicios que te arruinan la vida.

En Venezuela, sin embargo, si te detiene la policía por asaltar colegios electorales, organizar guarimbas con linchamientos de peatones aleatorios, destrozar comercios y vandalizar toda la ciudad, aunque salgan luego sin un rasguño de comisaría, hablan de "dictadura" y de "régimen dictatorial".

Derechistas derecheando. Lo de siempre.
#89 mcfgdbbn3 *
#5: La diferencia es que cuando es la derecha la que hace eso, las balas de goma las disparan apuntado a los pies, no sea que mutilen a algún hijo de algún conocido. :roll:
BlackDog #105 BlackDog *
#89 La mitad de los que había ahí seguro que eran pijoprogres como el Errejon que vinieron en bus desde Pozuelo, Aravaca o Majadahonda, vamos yo creo que había mas posibilidades de dar a el hijo de algún conocido en los antifas que en los otros
Mltfrtk #55 Mltfrtk *
La ertzaintza ya ha asesinado a una persona de un pelotazo. Este nuevo disparo hecho a propósito, totalmente consciente y apuntando a la cara es un claro intento de asesinato. Estoy esperando a que lo digan en la televisión pública vasca. Son las 12:00 y todavía no he visto nada.
Veelicus #3 Veelicus
Fascismos que Zupiria no denuncia en la tele
#15 kilometro80
#3 te refieres a los manifestantes, a los violentos que les atacaron o a los funcionarios que hicieron su trabajo?
Veelicus #20 Veelicus
#15 romperte la boca a un manifestante no es hacer tu trabajo, eso es brutalidad policial, espero que nunca lo sufras personalmente, pero si algun dia lo sufres seguro que lo denuncias, y con razon
Mimaus #97 Mimaus
#15 ¿el trabajo de esos funcionarios consiste en disparar pelotas de goma a la cara?
ehizabai #75 ehizabai
#72 Pues eso, que unos fueron a esa concentra con cascos y palos, y los otros usaron lo que había allí. ¿Quién iba con ideas?
BlackDog #76 BlackDog
#75 A ver, sé que estas acostumbrado a tratar con gente de izquierdas, pero no me tomes por votante de Podemos.

1. fueron con banderas atadas a un palo, como en todas manifestaciones, en las de Gaza hay pancartas pegadas a palos, eso significa que van con ideas de pegar a la gente? por favor...

2. quien iba con ideas de que? me estas diciendo que los que tenían una manifestación autorizada el día de la hispanidad en realidad iban a darle una paliza a unos tíos que no deberían de estar ahí?…   » ver todo el comentario
ehizabai #77 ehizabai
#76 los que iban con cascos de moto sabían a lo que iba. Y eran los de Falange.
Pues eso, está grabado. Con B.
BlackDog #78 BlackDog *
#77 que me la suda que lleven cascos de moto, has visto el video? que los que se lían a pedradas con la policía para ir a pegarse con los que tienen cascos de motos son ellos! Que los que se han levantado de la cama para ir a buscarles son ellos! que van todos con sudaderas negras para que no los identifiquen porque iban con intenciones de hacer cosas malas, que los del casco de moto no van con la cara cubierta porque no han ido a hacer cosas malas y evitar que los identifiquen.

Que no cuela…   » ver todo el comentario
#81 amusgada
#78 los de negro se habrían quedado en casa si Delegación de Gobierno no autorizase actos que pretendían hacer exaltamiento de la dictadura y el genocidio bracito en alto. Tan sencillo como eso. Que tengan permiso y sea legal no significa que sea moral, ni justo.
BlackDog #82 BlackDog
#81 Tu mismo lo has dicho, tenían permiso y era legal, no te gusta? te quedas en casa, sales encapuchado con la cara cubierta a tirarle piedras a la policía y a agredir a manifestantes que están haciendo un acto legal? te llevas un pelotazo de goma en la boca y te quedas sin piños, a el tampoco le importaban los piños de los manifestantes ni de la policía.
0 K 9
#82 NO ES LEGAL LA EXALTACIÓN DE LA DICTADURA. A ver si así en mayúscula lo comprende. No es como si dijéramos, no sé, una mani pro-vida... pos oye, no estoy de acuerdo, pero les pueden dar permiso pa ir a hacer sus cosas siempre que no vayan delante de una clínica a dar por culo en la libertad sexual de otras mujeres. Pero hablamos de ser tolerante con los intolerantes, y eso Popper ya lo tenía bien claro: con los nazis no funciona.

A partir de ahí, rueden las cabezas dl Delegado de Gobierno, el jefe del dispositivo de la Ertzaina que hizo esa cagada y demás.
BlackDog #85 BlackDog *
#83 Sacas a la palestra a Popper y como todos los pijoprogres no tenéis ni idea de lo que decía.

La paradoja de la tolerancia de Popper dice que los discursos intolerantes tienen que ser rebatidos mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública y que el único motivo para ser intolerante con el intolerante es que este recurra a la violencia y que no argumente en el ámbito de la razón.

Según Popper, la paradoja de la tolerancia se tendría que aplicar a esos antifascistas, ya que son los que han recurrido a la violencia
#87 amusgada
#85 ni piji ni progre, el ideal ilustrado de progreso basada en la dominación del medio natural no es muy mío.

Pero sí sé distinguir a un filofascista que se le pone dura la autoridad y la ley pero es incapaz de entender que, muchas veces, donde hay ley no existe justicia. Y me leí de Popper algo más que un meme.

Ir a levantar la zarpa y exaltar una dictadura no es un "discurso intolerante" es una provocación que busca un resultado muy concreto, hacer admisible lo que es ilegal vía…   » ver todo el comentario
BlackDog #88 BlackDog *
#87 Nadie toma a la Falange en serio, es como si hacen una misa a MONSESVOL, como he dicho, si no hubieran ido los antifascistas las noticias serian del tipo "fracaso de manifestación" o "200 personas" pero estos actos lejos de lo que pretenden les dan visibilidad y demuestran el fascismo que hay en los antifascistas, esto acerca un pasito mas a ese movimiento a esos jóvenes que son tachados de fascistas porque se quejan de pagar muchos impuestos, que se quejan de la inseguridad en sus barrios o son llamados homofobos por no querer comérsela a una tía con rabo.
ehizabai #84 ehizabai
#78 A ti te la suda, a mí no. El que va a una concentra con un puto casco de moto sabe a lo que va.
BlackDog #86 BlackDog *
#84 No amigo, el que se junta con 60 tíos, se ponen todos sudaderas negras con capuchas, mascarillas para no ser identificados y se va en busca de una manifestación de la Falange sabe a lo que va, los que salen de casa el 12 de octubre y se ponen a tirar piedras, sillas y contenedores a la policía saben a lo que van. Si se hubieran quedado en casa, la maní de la falange habría pasado desapercibida, o incluso ridiculizada por la poca gente que fueron, y si los famosos tíos con cascos de moto hubiera pegado a alguien, a los que habrían metido un pelotazo en la boca seria a ellos, y yo estaría aquí diciendo lo mismo, que bien merecido se lo tiene por cafre.
ehizabai #106 ehizabai
#86 Tú y yo no somos amigos.

¿Si tan pacíficos son, por qué llevan cascos de moto a una concentra legal?
#16 dumbo
si crees que es ilegal vas y le denuncias. No le das de ostias.
Torrezzno #48 Torrezzno
Salvajes
#54 pirat
Yo pensaba que la policía estaba para que no tuviera miedo... en vez de tenerle miedo a la policía.
#68 Toponotomalasuerte *
#67 menuda manera de tergiversar la realidad. Estáis flipados.

Yo lo que vi hasta ahora es nazis de mierda impunemente abofeteando cómicos sin vergüenza y con total impunidad y a la basura dulcificando lo y defendiendolo, o los mismos apalizando homosexuales, quemando indigentes, atosigando a inmigrantes o apuñalando y asesinando a personas como a Samuel Luiz en a coruña. Y esto que ves protestando contra esta gentuza todavía no es la vuelta, por mucho que tú mente podrida intente ir de caval…   » ver todo el comentario
BlackDog #69 BlackDog *
#68 Sigues erre que erre, que yo no justifico nazis, justifico que una turba no pueda ir a linchar a los participantes de una manifestación pesado, el que justifica nazis aquí eres tú, que te parece muy normal que 300 personas se líen a pedradas, botellazos y sillazos contra la policía y después intenten linchar a unos tíos en una manifestación autorizada. Eso es lo que defiendo, si quieres vivir en un país donde una turba de 300 tios pueda ir a apalizar a 200 LGTBI el día del orgullo sin que la policía haga algo, allá tu, eso es lo que estas defendiendo
#70 Toponotomalasuerte
#69 que dejes de inventar. Viste el puto vídeo de la noticia donde los agresores son la escoria que defiendes y la policía?
BlackDog #74 BlackDog
#70 Me da a mi que no hemos visto el mismo video, hablas de este www.youtube.com/watch?v=Ftpu865BQBE?

A no ser que los falangistas sean los encapuchados de negro que aparecen al principio tirando piedras, sillas y botellas a la policía... esos que giran la esquina y se van directos a por los manifestantes del fondo.... esos que menos mal que la policia les corta el paso y solo pudieron ir 30 o 40 y no llegaron los 300... me da a mi que necesitas revisarte la vista
#44 Toponotomalasuerte
Los que deberían de proteger, defendiendo a los agresores.
Bien por los chavales y que no se rindan. Da gusto ver qué aún queda alguien para enfrentarse a la basura.
Soñar con que al hijo de la gran puta que dispara pelotas de goma a la cara lo manden a su puta casa es una utopía, así que me limitaré a desear que tropiece y reciba el mismo pago de un bordillo.
BlackDog #53 BlackDog
#44 Los que deberían proteger estaban protegiendo a manifestantes, o es que tu hubieras dejado a esa turba de 300 tíos violenta ir tranquilamente a meterles una paliza a los manifestantes?
#66 Toponotomalasuerte
#53 no son manifestantes. Son fascistas, vándalos y agresores.

Hay que ver cómo defendéis a esta escoria y luego a las señoras que se ponen a protestar en la vuelta que rápido les llamáis eta.
Es preciosa la España que nos estáis dejando.

Espero que lo pague el policía agresor y espero que la gente no se arrugue y siga luchando contra esta basura que inunda España.
BlackDog #67 BlackDog *
#66 Repito, te pueden caer todo lo mal que quieras, yo defiendo que una turba con piedras y botellas linche a unos manifestantes en una manifestacion legal y pacífica, me da igual si se manifiesten por x o por y, eres tu el que defiende dar palizas a los que se manifiestan por algo que no te gusta, y eso es cruzar una línea que os va a venir de vuelta, como con los escuches y el lanzamiento de micros, que parece que no aprendéis, a mi no me gustaría ver una turba de neonazis ir a linchar a unos manifestantes de izquierdas mientras la policía no hace nada
ehizabai #71 ehizabai
#53 Tan necesitados de protección que tenían palos y cascos de motos, mientras que los taaan violentos no llevaban nada.
BlackDog #72 BlackDog *
#71 pero que dices tío, los palos son los de las banderas? y los otros no llevaban nada? pero si hay videos arrastrando contenedores ,tirando botellas piedras, sillas y hasta bengalas, es que una cosa es que intentes engañar a la gente y otra que mientas sobre algo que TODO EL MUNDO HA VISTO xD
DayOfTheTentacle #91 DayOfTheTentacle
Israel style
#47 Tailgunner
Eso te pasa por ir buscando pelea, que a veces das y otras recibes... y me da igual el color político...
#51 Martillo_de_Herejes
Sinceramente, el video es una puta mierda que no aclara nada.
#60 dumbo
#51 es que el video esta censurado por el "medio de informacion", han cortado deliberadamente la primera parte para que no se vea claramente lo que paso.
#58 Ganpalo
uffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff, cómo duele eso.
#61 dumbo
El video esta censurado faltan 30 segundo por delante, donde se ve quien ataca a quien.
BlackDog #80 BlackDog
#61 Y como podemos saber que ese policía le hizo eso? yo solo veo 40 tíos todos con mascarilla y sudadera negra, podía haberse caído de morros corriendo. Es lo malo que tiene organizarse para que no te puedan identificar cuando haces cosas malas, ahora no se sabe si el del video es el que dice que recibió el balazo. Joder si es que van todos igual!
