Macron alerta de "consecuencias en cascada inéditas" si se viola la soberanía de Dinamarca

"Francia sigue la situación con la máxima atención y circunscribirá su acción a la total solidaridad con Dinamarca y su soberanía", según ha recogido el diario Le Figaro', poco después de que Trump volviera a exigir la anexión de Groenlandia, que describe como "vital para la 'Cúpula Dorada'", un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel.