Macron alerta de "consecuencias en cascada inéditas" si se viola la soberanía de Dinamarca

Macron alerta de "consecuencias en cascada inéditas" si se viola la soberanía de Dinamarca

"Francia sigue la situación con la máxima atención y circunscribirá su acción a la total solidaridad con Dinamarca y su soberanía", según ha recogido el diario Le Figaro', poco después de que Trump volviera a exigir la anexión de Groenlandia, que describe como "vital para la 'Cúpula Dorada'", un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel.

Tarod #2 Tarod *
Hay solo una cosa que pararía a Trump. Expulsión de empresas americanas de la UE.
Nos dolerá tanto o más que a ellos, pero también espabilaremos.
jonolulu #5 jonolulu
La lamida de huevos que le hizo Con ser Leyenda a Trump cuando la amenaza de aranceles fue la hostia de efectiva
#3 pascuaI
"Como EEUU se quede con Groenlandia, aplicaremos las más contundentes sanciones que nunca jamás se hayan impuesto!! Contra China, Rusia, Irán y Corea del Norte!!!"
#4 luckyy *
Este payaso no va a ir a la guerra contra EEUU después de tanto hablar de defendernos de las amenazas rusas? Margarita Robles no va a mandar armas panificadoras a Groenlandia?

Y la postura de mertz es rastrera y asquerosa
#1 xosevp *
de risa: youtu.be/xgWFY9QI5yA

Volaron el Nord Stream, y paso NADA.
