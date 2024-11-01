La ‘respuesta integral asimétrica’ de China al secuestro de Maduro

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
El Banco Popular de China anunció discretamente la suspensión temporal de todas las transacciones en dólares estadounidenses con empresas que tuvieran vínculos con el sector de defensa yanqui. China puede estrangular energéticamente a Estados Unidos sin disparar un solo tiro. El arma financiera: el sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China anunció que estaba expandiendo su capacidad operativa para absorber cualquier transacción internacional que quisiera evitar el sistema Swift controlado por Washington
" los precios del petróleo se dispararan 23 por cien en una sola sesión." el precio del petroleo el día 4 bajo unas decimas, y el 5 subio menos del 1%, en resumen es falso.
la “Optimización de Rutas Operativas”, de "China Ocean Shipping Company" no aparece en ningun medio fiable, a penas reels de ticktok y similares.
Vamos que aunque nos encantaría que fuera cierta, es mas falsa que un euro de madera.
De lo poco que apaño me da que unos estan construyendo una reputacion internacional en base a la cooperacion y el comercio y otros se estan cagando en el convento... Y se ve hasta en las represalias que toman unos con otros... Y... Seguramente sea un paleto sin puta idea pero juraría que esas aproximaciones al conflicto van a tener consecuencias
Pues mira tú, tacita a tacita .... igual Trump se está haciendo un Froilán en el pie ... pero con un lanzagranadas de 40 mm ... con munición HE.
www.meneame.net/story/bruselas-condiciona-ayuda-ucrania-kiev-compre-ar
Te quedas en la cara amable de la esclavitud.
Por otro lado, llámalo como quieras, yo creo que en Europa somos capitalistas y no tenemos el modelo Chino ni de trabajo, ni social, ni político.
Así suenas.
Madre mía...
labourrightsindex.org/2024
Por cuestiones tanto de trabajo como de ocio, he estado en ambos países. Y la decadencia de uno y el crecimiento de otro son innegables.
A las 2:17 de la tarde, China National Petroleum Corporation, la petrolera pública más grande del mundo, anunció la reorganización estratégica de sus rutas de suministro mundiales, lo que significa que… » ver todo el comentario
el PPSOE Europeo son unos cobardes y rastreros
Es el buen planteamiento de la estrategia del pais lo que les ha llevado a crecer.
Mientras en Europa nuestros sector del coche seguía apostando por el petroleo, en China invirtieron en el coche eléctrico. Antes Europa producía tierras raras y China no, China ha logrado invertirlo. Y así con todo. IA, renovables, pronto IA, tarjetas gráficas, robótica etc
Aqui deberíamos votar por partidos que apuestan por una inversión en tecnología y visión a largo plazo
Al final queda el color de la banderita nada más
Alguna cosilla cierta hay , el tema de pagos fuera del swift es creíble, pero aderezado con muchos invents. No puedo retirar mi voto?{confused}
#0 qué medio de información es ese que meneas?
@admin esto parece mas falso que un duro de chocolate
China observa, medita, analiza y contesta
Esto les debe haber sentado como una patada en los mismísimos.
La operación militar estadounidense en Venezuela es fundamentalmente una operación de salvamento del petrodólar. Trump lo sabe, Maduro lo sabe, Putin lo sabe y Xi JinPing definitivamente lo sabe. El sistema Petrodólar, establecido por Henry Kissinger en 1973, requiere que todo el petróleo… » ver todo el comentario
Por cierto, comercian en yuanes no es comerciar en monedas nacionales y si crees o vendes que China está ahí porque es una hermanita de la caridad, haztelo mirar.
- ¿Sabéis como china gana cualquier guerra?
-¿Como?
-Mandando un millón de chinos al día a rendirse.
Estados Unidos puede seguir imprimiendo billete sin miedo a una inflación porque tiene la máquinas de hacer dinero y porque a casi nadie le interesa ahora mismo que el Dólar caiga porque es la divisa con la que tienen sus reservas.
Lamentablemente, estamos lejos de que una caida económica de Estados Unidos se haga realidad.
La ocasión se la pintaban calva para bloquear o invadir Taiwán y robarle sus inversiones o al menos forzarles a negociar y a pararle los pies, porque por este camino los BRICS se van convertir en Rusia y China, porque al resto los va a forzar a abandonar.
Golpear el corazón económico del imperialismo estadunidense reconforta mi corazón. Gracias, Xi.
Su objetivo no es solo informar del arresto, sino convencer al lector de que Estados Unidos ya ha sido derrotado económicamente por China como represalia. Es lo que se llama "noticia sesgada": toma un evento verdadero y lo rodea de interpretaciones extremas para generar miedo o esperanza (dependiendo del bando político del lector).
Detrás de este proyecto se encuentran los siguientes elementos clave:
1. El Fundador
El principal impulsor y director del sitio es Edgar Sánchez. Él ha descrito el proyecto como un espacio de periodismo "independiente y divorciado de los cánones de la corrección política".
2. El Origen: Movimiento… » ver todo el comentario
Por ejemplo si uno mira los precios del petróleo es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data no atisba que "los precios del petróleo se dispararan 23 por cien en una sola sesión."
De igual manera un daño tan importante de Intel, Boing o Walmart ("una catástrofe" dice el artículo) hubieran movido su valoración en bolsa. Esto no ha ocurrido.
Creo que son más ganas de una respuesta que una respuesta que haya realizado un daño real.