edición general
120 meneos
694 clics
Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.
La ‘respuesta integral asimétrica’ de China al secuestro de Maduro

La ‘respuesta integral asimétrica’ de China al secuestro de Maduro

El Banco Popular de China anunció discretamente la suspensión temporal de todas las transacciones en dólares estadounidenses con empresas que tuvieran vínculos con el sector de defensa yanqui. China puede estrangular energéticamente a Estados Unidos sin disparar un solo tiro. El arma financiera: el sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China anunció que estaba expandiendo su capacidad operativa para absorber cualquier transacción internacional que quisiera evitar el sistema Swift controlado por Washington

| etiquetas: estrangular eeuu , arma financiera , guerra sin tiros
71 49 8 K 376 actualidad
73 comentarios
71 49 8 K 376 actualidad
Comentarios destacados:                  
#27 #1 para mi que es invent = fake news:
" los precios del petróleo se dispararan 23 por cien en una sola sesión." el precio del petroleo el día 4 bajo unas decimas, y el 5 subio menos del 1%, en resumen es falso.
la “Optimización de Rutas Operativas”, de "China Ocean Shipping Company" no aparece en ningun medio fiable, a penas reels de ticktok y similares.
Vamos que aunque nos encantaría que fuera cierta, es mas falsa que un euro de madera.
skaworld #10 skaworld
No tengo un oráculo, no soy especialmente habil a la hora de evaluar cuestiones de las que carezco de la formacion y los datos objetivos para emitir un juicio medianamente fiable pero...

De lo poco que apaño me da que unos estan construyendo una reputacion internacional en base a la cooperacion y el comercio y otros se estan cagando en el convento... Y se ve hasta en las represalias que toman unos con otros... Y... Seguramente sea un paleto sin puta idea pero juraría que esas aproximaciones al conflicto van a tener consecuencias
23 K 234
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#10

Pues mira tú, tacita a tacita .... igual Trump se está haciendo un Froilán en el pie ... pero con un lanzagranadas de 40 mm ... con munición HE.

www.meneame.net/story/bruselas-condiciona-ayuda-ucrania-kiev-compre-ar
1 K 30
kumo #23 kumo
#10 en base a la cooperacion y el comercio

Te quedas en la cara amable de la esclavitud.
1 K 16
skaworld #29 skaworld
#23 La verdad es que no puedo dejar de darte la razon, su gobierno obliga a trabajar sin descanso a millones de personas en un modelo económico francamente cuestionable, es lo que tiene el capitalismo. Porque... China era capitalista o comunista en este caso concreto que te refieres?
0 K 13
kumo #40 kumo
#29 No, me refería más bien a que lo que está haciendo es "comprar" paises. Es una manera un poco diferente de expansionismo, pero que al final deja al país receptor en deuda igualmente. Y hemos leído ya sobre fricciones entre los nativos y los chinos que mandan al país. Cuando te dicen que van a construir una fábrica, como en España, pero que todo lo van a hacer chinos, desde el diseño a la construcción y que van a desplazar una fuerza laboral importante, pero parece que te están haciendo un favor...

Por otro lado, llámalo como quieras, yo creo que en Europa somos capitalistas y no tenemos el modelo Chino ni de trabajo, ni social, ni político.
0 K 9
skaworld #45 skaworld
#40 Ajam. En Europa somos capitalistas y no tenemos el modelo Chino expansionista y usurpador que es una auténtica verguenza, una máquina de generar pobreza allá donde han puesto sus zarpas condenando a millones a la miseria. Europa jamás haria eso, es más occidente jamás haria eso, si no que le pregunten a Africa o Sudamerica.
1 K 20
#69 C.Nutrio
#40 Vaya, resulta que China compra países. En cambio el plan Marshall de Estados Unidos se vendió como que los yankis vinieron a Europa a salvarla gratis y desinteresadamente. Cosas de la propaganda.
0 K 7
UsuarioXY #44 UsuarioXY
#29 china es una dictadura, todo lo demás son pajas de rojos trasnochados deseando que un líder los sodomice como hace china dentro y fuera de sus tierras.
0 K 7
skaworld #54 skaworld
#44 Toda la razon, hay que ser muy idiota para dejarse embaucar para ser sodomizado por Xi Jinping pudiendo seguir metiendose hasta el fondo el jugoso rabo a Donald Trump
1 K 20
UsuarioXY #57 UsuarioXY
#54 Donald Trump no gobierna en España.
0 K 7
skaworld #63 skaworld
#57 Y al parecer Xi Jinping si, de hecho casi me olvidaba de cuando China dijo que queria anexionarse Torre-Pacheco por motivos estrategicos, que tuvimos una respuesta tibia desde la UE porque estamos bastante subyugados ante el gigante asiatico.
0 K 13
UsuarioXY #68 UsuarioXY
#63 bla blablabla, China es la mejor, no te metas con china que me enfado.
Así suenas.
0 K 7
skaworld #70 skaworld
#68 Es que tengo una polla naranja en la boca y me cuesta vocalizar, entiendo que tu al parecer tienes mas facilidad.
0 K 13
UsuarioXY #72 UsuarioXY
#70 puf, es un no parar de lefa china, por favor, prudencia.
0 K 7
#71 C.Nutrio *
#57 Y China sí?
Madre mía...
0 K 7
#36 eipoc
#23 y tú con la propaganda de las agencias al servicio de yankilandia.
0 K 10
Noeschachi #55 Noeschachi
#23 En el contexto de Asia la verdad es que China no queda tan mal en condiciones laborales (y mejor que EEUU)
labourrightsindex.org/2024  media
0 K 11
#66 C.Nutrio
#23 Al menos tiene cara amable. Los yankis sólo tienen una: robar y asesinar.
0 K 7
Gazpachop #42 Gazpachop
#10 A día de hoy me quedo con China de lejos. Aunque cuando lo diga haya gente que empiece a echar su bilis.
Por cuestiones tanto de trabajo como de ocio, he estado en ambos países. Y la decadencia de uno y el crecimiento de otro son innegables.
1 K 22
#46 BurraPeideira_
#10 Sí, mucha gente lo vemos así, lo que pasa es que si vamos hacia un mundo en el que la fuerza lo es todo, esos rasgos se convierten en una debilidad más que en una fortaleza. El plan de Trump es subyugar al mundo para aislar a China y detener su expansión, lo va a conseguir? Yo creo que sí y más si China no opone resistencia.
0 K 11
#1 Horkid *
A las 11:43 del mismo día la State Grid Corporation of China que controla la red eléctrica más grande del planeta anunció la revisión técnica de todos sus contratos con proveedores estadounidenses de equipos eléctricos, lo que implica que China se desacopla de la tecnología estadounidense.
A las 2:17 de la tarde, China National Petroleum Corporation, la petrolera pública más grande del mundo, anunció la reorganización estratégica de sus rutas de suministro mundiales, lo que significa que…   » ver todo el comentario
21 K 196
#9 omega7767
#1 me encantan muchas cosas de China

el PPSOE Europeo son unos cobardes y rastreros
6 K 61
manzitor #18 manzitor
#9 Es que ellos pueden. Europa juega en segunda B
2 K 29
#30 omega7767
#18 hace una década, China no podría haber hecho esto.

Es el buen planteamiento de la estrategia del pais lo que les ha llevado a crecer.

Mientras en Europa nuestros sector del coche seguía apostando por el petroleo, en China invirtieron en el coche eléctrico. Antes Europa producía tierras raras y China no, China ha logrado invertirlo. Y así con todo. IA, renovables, pronto IA, tarjetas gráficas, robótica etc

Aqui deberíamos votar por partidos que apuestan por una inversión en tecnología y visión a largo plazo
4 K 45
Alegremensajero #31 Alegremensajero
#18 Estás muy antiguo tú, ahora se llama 1ªRFEF :troll:
0 K 7
tommyx #48 tommyx
#18 regional
0 K 8
#20 Horkid
#9 El nivel intelectual, cultural, moral del gobierno chino no le llega a la suela del zapato: es una muestra de las consecuencias que tiene para un país estar gobernado por los mas capaces, o por incapaces corruptos
5 K 68
UsuarioXY #39 UsuarioXY
#9 te encantan las dictaduras.
2 K 8
shake-it #49 shake-it
#39 Pues yo con mucho gusto renunciaría a algunas de las supuestas "libertades" individuales (cuyas restricciones por otro lado son fácilmente soslayables) que tenemos en España a cambio de tener el apoyo de un Estado fuerte como el chino que cuida lo público y ata en corto a las grandes fortunas.
2 K 25
UsuarioXY #52 UsuarioXY
#49 no tengo la menor duda de todo eso.
0 K 7
balancin #61 balancin
#49 lo mismo piensan en Arabia y Emiratos.

Al final queda el color de la banderita nada más
0 K 13
shake-it #67 shake-it
#61 ¿Me estás diciendo que en Arabia o Emiratos atan en corto a las grandes fortunas y protegen a todos sus ciudadanos? ¿En serio? ¿En serio estás comparando las petrodictaduras sunitas con el régimen chino? Madrecita, qué daño hace la droga mal cortada.
0 K 12
#53 C.Nutrio
#39 Ha hablado de China, no de Estados Unidos.
0 K 7
UsuarioXY #58 UsuarioXY
#53 ni dos dedos de frente, colega.
0 K 7
ioxoi #27 ioxoi
#1 para mi que es invent = fake news:
" los precios del petróleo se dispararan 23 por cien en una sola sesión." el precio del petroleo el día 4 bajo unas decimas, y el 5 subio menos del 1%, en resumen es falso.
la “Optimización de Rutas Operativas”, de "China Ocean Shipping Company" no aparece en ningun medio fiable, a penas reels de ticktok y similares.
Vamos que aunque nos encantaría que fuera cierta, es mas falsa que un euro de madera.
8 K 89
#50 CarlosSanchezDiaz *
#27 tienes mi positivo.
Alguna cosilla cierta hay , el tema de pagos fuera del swift es creíble, pero aderezado con muchos invents. No puedo retirar mi voto?{confused}
#0 qué medio de información es ese que meneas?
0 K 7
#56 C.Nutrio
#27 a penas ≠ apenas
0 K 7
#60 CarlosSanchezDiaz
#1 #0 fake news en portada ?
@admin esto parece mas falso que un duro de chocolate
CC. #27
1 K 17
#65 amlluch
#27 creo que tienes razón. Le voto bulo
0 K 12
balancin #64 balancin
#1 incluso si me creyera la mitad de eso, al final se le aplica a EEUU lo que EEUU le aplica a Venezuela te parece bien?
0 K 13
Kantinero #8 Kantinero *
Sin la paranoia mediática que invade el planeta en los informativos después de cada locura de Trumpito,
China observa, medita, analiza y contesta
10 K 116
#33 Otrebla8002
#8 es la diferencia entre estar gobernado por un bocachancla y unos buitres, a estar gobernando por gente que mira el futuro.
1 K 21
Sr.No #6 Sr.No
Boeing, Lockheed Martin, Raytheon y General Dinamics despertaron ese jueves con la noticia de que todas sus transacciones con China habían sido congeladas sin aviso previo.

Esto les debe haber sentado como una patada en los mismísimos.
10 K 109
AngryBird #21 AngryBird
#6 Anda, trabajé en un edificio en Barcelona y teníamos a los de Raytheon en la planta de arriba. No sabia que eran Usanos.
2 K 33
Sr.No #24 Sr.No
#21 Esos cuatro son los mayores fabricantes de armas de Estados Unidos.
2 K 30
AngryBird #47 AngryBird
#24 Si, sabiamos que hacían cosas de misiles... :-S
0 K 9
#12 Horkid
El arte de la guerra. "Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después; un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después."
10 K 104
#15 laruladelnorte
No había terminado de asimilar el gobierno yanqui el golpe cuando China activó un nuevo paquete de medidas: la movilización de los países del sur. A las 4:22 del mismo día 4 de enero el ministro de relaciones exteriores Chino Wang Yi ofreció a Brasil, India, Sudáfrica, Irán, Turquía, Indonesia y otros 23 países términos comerciales preferenciales inmediatos para cualquier país que se comprometiera públicamente a no reconocer ningún gobierno venezolano que llegara al poder de la mano criminal

…   » ver todo el comentario
5 K 70
pitercio #5 pitercio
Si había dudas sobre si China cobraría la deuda que tenga Venezuela con ellos... tienen sus cobradores del frac, sin necesidad de desplegar flota nucelar.
6 K 66
#16 Horkid *
El verdadero crimen de Venezuela es estar construyendo un sistema económico completamente independiente del dólar estadounidense. Esto nos lleva al punto de que nadie en los medios occidentales quiere tocar.
La operación militar estadounidense en Venezuela es fundamentalmente una operación de salvamento del petrodólar. Trump lo sabe, Maduro lo sabe, Putin lo sabe y Xi JinPing definitivamente lo sabe. El sistema Petrodólar, establecido por Henry Kissinger en 1973, requiere que todo el petróleo…   » ver todo el comentario
5 K 49
kumo #28 kumo
#16 El verdadero crimen de Venezuela ha sido contra los venezolanos. Y las reservas de petroleo de Venezuela no están probadas. Son las que Maduro ha dicho que tienen.

Por cierto, comercian en yuanes no es comerciar en monedas nacionales y si crees o vendes que China está ahí porque es una hermanita de la caridad, haztelo mirar.
2 K 13
#14 Suleiman
Mientras unos hacen el fantoche, otros actúan...
3 K 47
ummon #3 ummon
Hace muchos años, mi profesor de historia:
- ¿Sabéis como china gana cualquier guerra?
-¿Como?
-Mandando un millón de chinos al día a rendirse.
3 K 37
#34 Horkid *
Los ciudadanos nos podemos unir a esta guerra sin tiros no consumiendo ningún producto yanqui: www.meneame.net/m/actualidad/groenlandia-dinamarca-boicot-coca-cola-ne Groenlandia: en Dinamarca, boicot a Coca-Cola y Netflix
1 K 31
frankiegth #38 frankiegth *
#34. Veo que eres nuevo por aquí. Y también te veo con las ideas bien claras.
0 K 13
#26 tpm1
Un "artículo" con un montón de datos. pero que no cita ninguna fuente, salvo un enlace al mismo artículo que fusila. A portada.
2 K 28
Connect #7 Connect
China no está en disposición actualmente de estrangular económicamente a los Estados Unidos, porque lo que sigue imperando en el mundo es el Dólar. Va a la baja, pero sigue teniendo un poder absoluto. Y no solo eso, sino que el mundo occidental está replegado a las exigencias de Trump.

Estados Unidos puede seguir imprimiendo billete sin miedo a una inflación porque tiene la máquinas de hacer dinero y porque a casi nadie le interesa ahora mismo que el Dólar caiga porque es la divisa con la que tienen sus reservas.

Lamentablemente, estamos lejos de que una caida económica de Estados Unidos se haga realidad.
2 K 25
Sinfonico #11 Sinfonico
#7 Solo con dejar de pagar el petróleo en dólares se hunden en dos días
5 K 56
AngryBird #22 AngryBird
#11 A cada país que lo ha intentado lo han estrangulado, el último, Venezuela.
3 K 32
manzitor #19 manzitor
#7 Poco a poco, apretar sin ahogar. Se comienza con el comercio, se sigue con las finanzas y la tecnología y si llega el día, se juega con la deuda y...jaque mate al pelirrojo.
2 K 31
#32 Guarrior
#19 como bien comentan por arriba, EEUU está preparado para frenar acciones poco a poco, como ha hecho por ejemplo con Venezuela. No es como que les vayas a pillar desprevenidos.
1 K 20
Graffin #13 Graffin
Muy interesante el artículo, gracias.
1 K 20
#2 Barriales
Ese es el camino
1 K 20
#37 BurraPeideira_
#2 Sí claro, mientras te roban decenas de miles de millones en inversiones, te roba aliados importantes y al resto los tiene acojonados, esa respuesta es una birria.
La ocasión se la pintaban calva para bloquear o invadir Taiwán y robarle sus inversiones o al menos forzarles a negociar y a pararle los pies, porque por este camino los BRICS se van convertir en Rusia y China, porque al resto los va a forzar a abandonar.
0 K 11
Mltfrtk #51 Mltfrtk
Cada movimiento chino golpea el corazón económico del imperialismo estadounidense.

Golpear el corazón económico del imperialismo estadunidense reconforta mi corazón. Gracias, Xi.
0 K 12
cosmonauta #4 cosmonauta
Me enfado y no respiro.
0 K 12
#62 C.Nutrio
#4 Eres consciente de que no todo el mundo son psicópatas asesinos y que se pueden conseguir cosas sin necesidad de asesinar e invadir, verdad?
0 K 7
#59 Abril_2025
Qué cuento más chulo, ¿cuándo hacen la película?
0 K 11
#73 beldin
ale empiezan las fichas de domino, a ver como reacciona usa y nosotros podiamos aprender algo y espabilar un poco.
0 K 7
bacilo #43 bacilo
Aprended chino chavales. Todavía estáis a tiempo de llegar a ser unos lacayos razonablemente bien considerados en la burocracia imperial.
0 K 7
ElBeaver #41 ElBeaver
La noticia de MPR21 tiene una base real (la captura de Maduro y el malestar de China), pero está redactada con un alto grado de propaganda ideológica.

Su objetivo no es solo informar del arresto, sino convencer al lector de que Estados Unidos ya ha sido derrotado económicamente por China como represalia. Es lo que se llama "noticia sesgada": toma un evento verdadero y lo rodea de interpretaciones extremas para generar miedo o esperanza (dependiendo del bando político del lector).

En…   » ver todo el comentario
0 K 7
ElBeaver #25 ElBeaver
La plataforma MPR21 (que corresponde a las siglas de Movimiento Político de Resistencia) es un sitio web de noticias y opinión que se define a sí mismo como un medio de contrainformación.

Detrás de este proyecto se encuentran los siguientes elementos clave:

1. El Fundador
El principal impulsor y director del sitio es Edgar Sánchez. Él ha descrito el proyecto como un espacio de periodismo "independiente y divorciado de los cánones de la corrección política".

2. El Origen: Movimiento…   » ver todo el comentario
0 K 7
#35 cosko
Yo no me termino de creer estos artículos. No digo que cada frase no sea verdad, pero me da la sensación de que cada frase es un extracto segmentado y endulzado para llevarnos a una conclusión.
Por ejemplo si uno mira los precios del petróleo es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data no atisba que "los precios del petróleo se dispararan 23 por cien en una sola sesión."
De igual manera un daño tan importante de Intel, Boing o Walmart ("una catástrofe" dice el artículo) hubieran movido su valoración en bolsa. Esto no ha ocurrido.

Creo que son más ganas de una respuesta que una respuesta que haya realizado un daño real.
0 K 6

menéame