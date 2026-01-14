edición general
Bruselas condiciona la ayuda a Ucrania a que Kiev compre armas a Europa

Según prevé el Ejecutivo europeo, la mayor parte del préstamo, 60.000 millones de euros, irá dirigido a gasto militar; los 30.000 millones restantes están destinados a ayuda civil, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. La letra pequeña es lo más interesante, y va a provocar una mueca de disgusto en Washington: Kiev debe destinar el gasto en defensa a producir su propio armamento o a compras en las fábricas europeas; solo podrá acudir a terceros países, como Estados Unidos, cuando justifique que no puede encontrar armas parecidas.

crob #1 crob
Chúpate esa zanahorio
3 K 52
javibaz #3 javibaz
Ya era hora.
2 K 32
#4 Pitchford
Menudo atrevimiento de la UE. Durará hasta que Trump nos lea la cartilla....
1 K 27
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

No hará falta, ya lo harán Rutte y Úrsula, que para eso están.
4 K 65
cocolisto #8 cocolisto *
Gran defensa del territorio (éste sí) europeo.
"La Comisión Europea aprobará este miércoles el préstamo de reparaciones de 90.000 millones a Kiev acordado en diciembre, y estudia dar una ayuda a Groenlandia de 200 millones".
0 K 20
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A ver si va a tener ahora Zanahorio que invadir Bruselas para llevarle la democracia ...
0 K 17
pitercio #7 pitercio
Son armas de paz y amor. Por cierto "Las compras del material made in Europe eran una demanda insistente de varios países, especialmente Francia".
0 K 17
#11 Horkid
Regalando nuestros impuestos a la industria armamentistica: es un despilfarro, Europa no tiene recursos, para competir con el ejercito americano. Y 2 es un peligro, cuando más stock de armas , más necesidad de guerras para los fabricantes y su politicos títere
0 K 17
#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#11 Recursos tiene o tenía, pero se los ha dado a Ucrania, 300.000 millones de euros. Para mayor gloria del imperio.
0 K 16
#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Solo faltaba eso, que le regales a Zelensky el dinero de los impuestos de los europeos, sin que se vaya a devolver, porque las condiciones son una quimera para que se devuelva, y encima este se los de a Trump. Es que debería ser una condición básica y de inicio.
0 K 16
#16 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Una mueca de disguto de que la UE no le regale el dinero de los impuestos a Estados Unidos... :palm: Toma te jodes Trump, que decidimos algo a la hora de regalar nuestro dinero!!! :shit:

Que esto se venda como un desaire a Trump, solo refleja la postración de hasta los medios de comunicación.
0 K 16
estemenda #5 estemenda
Qué menos, solo faltaba que le comprase las armas al mismo Estados Unidos que es el único beneficiado de esta guerra.
0 K 12
Robus #10 Robus
Pues que no les den dinero para comprar armas, que les den un bono canjeable por armas de tal valor fabricadas en la UE.

En serio, darles dinero para cualquier cosa a quien sea promueve que haya gente que se quede con algo de ese dinero por el camino, mejor darles "bonos" canjeables por lo que sea, y así, además, se puede controlar lo que se compra con esos bonos y a quien.
0 K 11
nemeame #14 nemeame
Normal, es de sentido común
0 K 10
#9 pozz
Como es obvio, si Europa da dinero destinado a comprar armamento, es logico que ese dinero sea destinado a la industria europea.
0 K 7
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
pues no se yo, como esta los anglos al otro lado del oceano, fiarnos del eslavo a nuestras espaldas, mal asunto
0 K 7

