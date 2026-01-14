Bruselas condiciona la ayuda a Ucrania a que Kiev compre armas a Europa

Según prevé el Ejecutivo europeo, la mayor parte del préstamo, 60.000 millones de euros, irá dirigido a gasto militar; los 30.000 millones restantes están destinados a ayuda civil, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. La letra pequeña es lo más interesante, y va a provocar una mueca de disgusto en Washington: Kiev debe destinar el gasto en defensa a producir su propio armamento o a compras en las fábricas europeas; solo podrá acudir a terceros países, como Estados Unidos, cuando justifique que no puede encontrar armas parecidas.
No hará falta, ya lo harán Rutte y Úrsula, que para eso están.
"La Comisión Europea aprobará este miércoles el préstamo de reparaciones de 90.000 millones a Kiev acordado en diciembre, y estudia dar una ayuda a Groenlandia de 200 millones".
Que esto se venda como un desaire a Trump, solo refleja la postración de hasta los medios de comunicación.
En serio, darles dinero para cualquier cosa a quien sea promueve que haya gente que se quede con algo de ese dinero por el camino, mejor darles "bonos" canjeables por lo que sea, y así, además, se puede controlar lo que se compra con esos bonos y a quien.