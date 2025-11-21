Bizum prepara un nuevo servicio de pagos sin contacto en comercios físicos en 2026

Bizum ha comunicado que prepara un nuevo servicio para pagar sin contacto con el móvil en los datáfonos o TPV de los comercios físicos sin tener que recurrir a la tarjeta digital o física. Sin coste al cliente, Bizum cobraría a los comercios una comisión inferior a las de Visa y Mastercard para reducir la dependencia de las redes americanas. Se podría usar de 2 maneras: con la nueva app Bizum Pay o desde la propias apps de los bancos. Además los bancos europeos siguen negociando interconectar sus redes para crear un “Bizum europeo” en 2026.