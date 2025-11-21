Bizum prepara un nuevo servicio de pagos sin contacto en comercios físicos en 2026

Bizum ha comunicado que prepara un nuevo servicio para pagar sin contacto con el móvil en los datáfonos o TPV de los comercios físicos sin tener que recurrir a la tarjeta digital o física. Sin coste al cliente, Bizum cobraría a los comercios una comisión inferior a las de Visa y Mastercard para reducir la dependencia de las redes americanas. Se podría usar de 2 maneras: con la nueva app Bizum Pay o desde la propias apps de los bancos. Además los bancos europeos siguen negociando interconectar sus redes para crear un “Bizum europeo” en 2026.
| etiquetas: bizum , pagar , contactless , nfc , app , tienda , física , 2026
#1 Trump ya amenazó a Brasil por PIX (su Bizum). El día que se entere de lo que mueve UPI en India le da un soponcio.
Y los comercios tengo entendido que tienen prohibido cobrar más si se paga en tarjeta u ofrecer descuentos si se paga en metálico.
Lo mismo aplicaría si se paga con Bizum, te deberían cobrar lo mismo que si pagas en metálico o con tarjeta.
Editado: El cobro inicial menor de Bizum parece una estrategia para posicionarse pero el riesgo que después las suban como los demás estará siempre ahí. Y ojo que si venden su servicio por debajo del precio de coste les pueden denunciar por competencia deselal.
… » ver todo el comentario
Cita la ley o la sentencia judicial que permite hacer descuentos por pagar en efectivo por que a priori eso parece directamente fraude de ley.
Deberían de emitir una tarjeta de crédito Bizum.
#5 En Google Pay sí obtienen datos de tus compras. En Apple Pay queda entre tu banco y tu www.meneame.net/story/euro-digital-podra-usar-sin-conexion-internet-pa
a a ser que usar efectivo es muuuuy complicado, y el no uso de efectivo será una excusa para la UE eliminarlo o sustituirlo por el "Euro digital", así ya tenemos a mil conspiranóicos lanzando teorías sobre control de personas y más....
Y solo por poner algunas ideas...
- Usar efectivo no es tan complicado, y ahorra dinero a los pequeños comerciantes por muy incómodo que sea lo… » ver todo el comentario