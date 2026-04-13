El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción del caso Begoña y ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a la que fuera su asesora contratada, Cristina Álvarez, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado ha acordado el sobreseimiento del delito de intrusismo profesional. «Al no haber más que un indicio endeble».
| etiquetas: peinado , begoña gómez , influencias , corrupción , malversación , apropiación
Así, como referencia
Así, como referencia
Lo raro seria que resolvieran el asunto en dos días
Además, lo del 11M fue un altercado sin importancia
Si hacemos caso a la doctrina de "follow the money" este aún no ha aparecido.
Un tipejo abyecto paradigma de la mediocridad más evidente que ha dejado escapar a… » ver todo el comentario
O como dijo el otro: el que pueda hacer, que haga.
Los fachas y la democracia, volumen II.
No es un y tú más, es que los más corruptos usan las herramientas que tienen en su mano para hacer ver que la corrupción del gobierno es mucho mayor.
La tienen condenada desde antes de nacer....es el fascismo , que nunca cambiara....
Se pasan la vida acusando al resto de los delitos que solo ellos cometen.
Habéis avanzado dos siglos, vamos, que llegáis pronto al XXI.
Lo de 'choriza' lo has puesto tú, sin pruebas, tú nick te delata...
(a ver si eres capaz de verbalizarlo sin que se te caiga la cara de vergüenza)
Ah que no, que simplemente eres un mierda, y vienes a eso subvencionado por tus mierdas de jefes, hasta dentro de un par de días
Qué bien me va a dar tiempo a empezar la Odisea, que la tenía incomprensiblemente pendiente
Harán la típica de: lo de la asistenta era ilegal, aunque viniese de atrás, y en el futuro hay que regarlo.
www.elplural.com/sociedad/tribunales/testimonio-policia-investigo-kitc
No es tan difícil de entender, a parte de las conspiraciones y proyecciones mentales, los hechos están ahí para ser juzgados
Lo que es ilegal es la investigación prospectiva, que de 4 recortes de periódico se genere una investigación ilegal, y que se… » ver todo el comentario
Con el total de 39.170 euros en 10 años (2012–2022), la media mensual es muy baja:
10 años = 120 meses
39.170 € ÷ 120 meses = ~326 euros al mes
Sera otro juzgado y otro juez en todo caso si es que los recursos a la AN de Madrid no para esto.
Es terrible que tengamos q leer a gente defender a una tia q está siendo investigada por corrupción solo pq es de su lado ideológico...
Aunque fuera la mujer de Feijoo o de Abascal, con estas pruebas tan absurdas en contra, diría lo mismo, que es un amaño y un absurdo total de un juez prevaricando.