El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción del caso Begoña y ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a la que fuera su asesora contratada, Cristina Álvarez, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado ha acordado el sobreseimiento del delito de intrusismo profesional. «Al no haber más que un indicio endeble».