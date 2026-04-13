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El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción del caso Begoña y ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a la que fuera su asesora contratada, Cristina Álvarez, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado ha acordado el sobreseimiento del delito de intrusismo profesional. «Al no haber más que un indicio endeble».

| etiquetas: peinado , begoña gómez , influencias , corrupción , malversación , apropiación
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78 comentarios
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Comentarios destacados:                  
#7 24 meses de fase de instrucción. El 11M tuvo 28 meses de instrucción y 241 tomos.

Así, como referencia
jonolulu #7 jonolulu *
24 meses de fase de instrucción. El 11M tuvo 28 meses de instrucción y 241 tomos.

Así, como referencia
51 K 412
Autarca #36 Autarca
#7 Es la esposa del presidente del gobierno

Lo raro seria que resolvieran el asunto en dos días
3 K 27
jonolulu #37 jonolulu *
#36 Ah, que la justicia era igual para todos.

Además, lo del 11M fue un altercado sin importancia xD
8 K 61
inerte #60 inerte
#37 Y también los libraron de intrusismo profesional por «indicio endeble» xD xD xD
0 K 9
#42 fingulod
#36 Lo que es curioso es que tras esos dos años lo que único que haya salido es que su asistente ha sido contratada exactamente igual que todos los anteriores, y por eso hay que condenarla.

Si hacemos caso a la doctrina de "follow the money" este aún no ha aparecido.
6 K 53
Desideratum #75 Desideratum
#36 Hasta tú sabes perfectamente que Peinado es un delincuente prevaricador del quince y medio. Un auténtico canalla títere del fascio judicial. Sólo hay que ver los enjuagues del Juez en su "almacén". Ese que tiene "disfrazado" de casaplón rural con piscina incluida y que está escriturado a una alícuota de su valor real y que aún no ha regularizado su situación administrativa.

Un tipejo abyecto paradigma de la mediocridad más evidente que ha dejado escapar a…   » ver todo el comentario
1 K 22
#3 jorgeesc
Pero por otro lado parece que se libra de haber asesinado a Kennedy...
38 K 316
ombresaco #5 ombresaco
#3 Nació en el 71 y Kennedy lo mataron en el 63... habría que estudiarlo
15 K 126
#12 jorgeesc
#5 Yo creo que Peinado ha tenido que centrarse en lo más evidente . Ahora irán saliendo piezas separadas con todo lo demás, imagino.:shit: :shit: ;)
1 K 20
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#12 Has mencionado irán, ahí Peinado te encuentra terrorismo, financiación y crímenes contra la humanidad.
17 K 158
#33 flixter
#16 ostia, no te había leído xD
0 K 7
tommyx #38 tommyx
#33 lapidación!
0 K 11
#31 flixter
#12 Iran! Ha dicho "iran"! :troll:
0 K 7
Nividhia #43 Nividhia
#12 No me consta que se haya abierto ninguna pieza separada de este caso.
0 K 13
#54 jorgeesc
#43 Dale tiempo...con tiempo y un poco de imaginación, Peinado te saca hasta rebelión.
0 K 11
porquiño #15 porquiño
#5 bueno... Eso son tonterías menores. Creo que si se quiere también podemos cargarle ese muerto.
1 K 20
millanin #20 millanin
#5 no te fíes. Estos jueces son capaces de sacarse de la puñeta que los rojos viajan en el tiempo para cometer maldades contra España.
0 K 8
makinavaja #32 makinavaja
#5 No te pienses que Peinado no habrá buscado indicios.... :troll: :troll: :troll:
0 K 13
MorenoEnfurecido #46 MorenoEnfurecido
#3 De momento.
0 K 7
sotillo #24 sotillo
#19 Cuando una oposición tiene que recurrir a una causa que es una vergüenza para la justicia dice mucho de lo que puede aportar al país, aparte de mierda
30 K 253
el_Tupac #49 el_Tupac
#24 pero no cualquier mierda, aportan mierda orquestada: todos a una hasta tumbar al gobierno, con razón o sin ella.

O como dijo el otro: el que pueda hacer, que haga.

Los fachas y la democracia, volumen II.
8 K 86
ewok #62 ewok
#49 Es obvio que este gobierno hzo mierdas varias, como es obvio que no fue ni la décima parte de las mierdas que hizo el PP, usando a la policía para tapar su corrupción y generar casos falsos para tumbar a partidos y cambiar leyes a medida de las empresas que les pagaban.

No es un y tú más, es que los más corruptos usan las herramientas que tienen en su mano para hacer ver que la corrupción del gobierno es mucho mayor.
0 K 11
slowRider #63 slowRider
#49 yo creo que el gran beneficiario de esto es el PSOE, es una maniobra tan burda que canta por todos los lados
1 K 17
#58 z1018
#24 y de paso se cargan el sistema democrático, pero ta sabemos que para la derecha la democracia no es una meta es sólo un medio para conseguir sus fines
0 K 7
pitercio #4 pitercio
¿Da los folios grapados o cogidos con pinzas?
16 K 161
porquiño #18 porquiño
#4 son pruebas irrefutables!!! Si salen escritas en los periódicos son totalmente ciertas, que los periodistas no nos pueden engañar.
3 K 40
Blackat #8 Blackat
HA faltado que pusiera roja y atea...menudo cabronazo el tipo este...prevaricador de manual
18 K 147
ContracomunistaCaudillo #25 ContracomunistaCaudillo
#8 esto no va de rojos vs azules o de ateos vs católicos; va de una choriza que hasta ahora no había sido juzgada por ser la mujer del presidente.
19 K -48
#27 mrM4 *
#25 te ha faltado el presunta
8 K 51
Blackat #28 Blackat
#27 No le ha faltado nada : Es culpable por ser la mujer de un rojo (presunto por que a mi me parece mas de centro).

La tienen condenada desde antes de nacer....es el fascismo , que nunca cambiara....


Se pasan la vida acusando al resto de los delitos que solo ellos cometen.
9 K 57
Andreham #35 Andreham
#25 Ah pero que para vosotros ya es mujer?

Habéis avanzado dos siglos, vamos, que llegáis pronto al XXI.
4 K 30
#39 Sacapuntas *
#25 ¿Cómo que no? Tu ya has juzgado que es una choriza. xD
3 K 34
#69 Gurripander
#39 No te parece suficiente su nick?
0 K 7
#68 Gurripander *
#25 Pues parece justo lo contrario, que ha sido juzgada, simplemente, por ser la mujer del presidente...
Lo de 'choriza' lo has puesto tú, sin pruebas, tú nick te delata...
1 K 19
#73 Fry
#25 ¿Y qué es exactamente lo que ha choriceado?

(a ver si eres capaz de verbalizarlo sin que se te caiga la cara de vergüenza)
1 K 26
Kantinero #76 Kantinero *
#25 Y cuéntanos, que ha robado, dónde esta el botín, en qué cuentas?

Ah que no, que simplemente eres un mierda, y vienes a eso subvencionado por tus mierdas de jefes, hasta dentro de un par de días

Qué bien me va a dar tiempo a empezar la Odisea, que la tenía incomprensiblemente pendiente
0 K 12
XtrMnIO #22 XtrMnIO
Buen lacayo.
7 K 84
#48 javi618
#22 Como Ábalos o Cerdán, no? Ambos procesados, uno en la cárcel y el otro en libertad provisional. Tesoreros del PSOE, uno detrás del otro, manos derecha de Sánchez ambos. ¿No te parece algo sospechoso?
3 K -18
Alegremensajero #64 Alegremensajero *
#48 Ninguno ha sido tesorero del PSOE, pero tú inventa lo que te salga de los cojones que no pasa ná.
1 K 27
Glidingdemon #78 Glidingdemon
#48 lo que me parece sospechoso es que fueran tesoreros, que ninguno lo era, los que si estaban pringados fueron todos, ni uno fallo, los del PP y anteriormente AP, todos ellos pillados metiendo la mano en la caja, y ahora dices tú que esos del PSOE eran tesoreros, de tu anillo quizás. xD xD
0 K 7
Andreham #34 Andreham
#13 No te da vergüenza admitir que eres cropofilico?
7 K 66
mariKarmo #2 mariKarmo
Y por guapa.
6 K 45
Gintoki #74 Gintoki *
#19 Cómo de podrido hay que tener el cerebro para no ver el motivo político, que no legal, de este asunto. Creo firmemente que se puede ser de derechas y tener una pizca de criterio, al menos. Alguno habrá, espero.
2 K 34
Joker_2O #10 Joker_2O
Y de algo la condenaran, si no al tiempo...
3 K 31
A.more #11 A.more
#10 solo hay que ver el caso del fiscal general. Que fue p,alante por orden del borracho
14 K 125
#17 Eukherio *
#11 Era lo que iba a decir, que desde lo del fiscal yo también creo que habrá condena. Supongo que será por la asistenta, porque nadie tiene muy claro qué cojones es eso de la apropiación del software, y los indicios de los otros delitos son tan sólidos que estaban las acusaciones populares pidiendo seis meses más de instrucción el otro día.

Harán la típica de: lo de la asistenta era ilegal, aunque viniese de atrás, y en el futuro hay que regarlo.
5 K 30
#21 Eukherio
#17 *hay que regularlo.
1 K 12
#70 Gurripander
#21 Tendrán que regarlo, pero de cava, si ganan semejante proceso...
0 K 7
MorenoEnfurecido #50 MorenoEnfurecido
#10 Hombre, si han condenado al FGE sin pruebas y habiendo alterado conversaciones por la UCO (Y que nadie ha denunciado ni les ha pasado nada)
1 K 27
Quel #1 Quel
¿ Pues ahora ya toca juicio ?
3 K 27
rogerius #6 rogerius *
#1 Claro, que hay elecciones en Andalucía.
60 K 517
jonolulu #9 jonolulu
#6 Ya es primavera en El Corte Inglés
7 K 66
Quel #13 Quel
#6 ¿ Prefieres dilatar aún mas el proceso y luego hacer como en la kitchen que hemos tenido que esperar 8 años ?
1 K 17
#14 eugeniodl
#1 El último servicio a la causa, el pobrecito se tiene que jubilar.
24 K 234
Quel #19 Quel
#14 ¡Hay que salvar a la soldado Begoña a toda cosa!
:roll:
14 K -61
sotillo #23 sotillo
#1 Y esta de viaje, siempre lo hace
1 K 20
Nividhia #41 Nividhia
#1 No, el TSJM tiene que pronunciarse sobre el auto anterior (que ya lo tumbó una vez) y las partes tambien recurrirn el auto de procesamiento y el TSJM tendrá que pronunciarse. Teniendo en cuenta la demora normal, la primera resolucion se conocerá en septiembre y la segunda con Peinado ya jubilado. De no aceptarse ningun recurso se fijaria la fecha de juicio que, sin ser yo experto en esto, no creo que fuera antes de verano de 2027
8 K 61
#56 z1018
#1 como no hay nada, el juez turnero tenía que terminar su obra maestra antes de jubilarse en septiembre.
0 K 7
ahoraquelodices #65 ahoraquelodices
#1 Estás casi más emocionado que cuando te enteraste de lo del caso Neurona o el informe PISA, no?
0 K 7
#67 DenisseJoel
¿Y se libra de la colaboración con ETA? Increíble que a un juez llamado Peinado haya pasado se le haya pasado una prueba tan obvia como ese flequillo.
1 K 20
radon2 #29 radon2
Su hija PPepera estará orgullosa de él.
1 K 18
Nividhia #66 Nividhia
#53 En ningún caso ningún acusado es culpable de ningún delito sin una sentencia.
0 K 13
#52 username
Ultima modificacion de la instruccion: Mayo de 2024
0 K 11
#61 eipoc
Peinado se empeña en añadir más pruebas a la Kitchen.
0 K 10
#59 vGeeSiz
gente llorando porque se investigue y procese a alguien que presuntamente ha cometido bastantes delitos...se entiende el nivelito del país y la falta de autocrítica y me da igual que sea la mujer del presidente o el hermanísimo de una presidenta de una CCAA, si ha cometido delitos, que pague por ellos.

No es tan difícil de entender, a parte de las conspiraciones y proyecciones mentales, los hechos están ahí para ser juzgados
0 K 10
hazardum #71 hazardum
#59 Somos todos mayorcitos ya, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que quien cometa un delito sea quien sea, que pague por ello, y da igual quien sea, que cargo tenga o de que partido sea. Cristalino, creo que verás a poca gente por aqui defendiendo a Abalos, Koldo, etc, etc, se pudran en la cárcel por mi parte, y cualquier puto corrupto de cualquier partido.

Lo que es ilegal es la investigación prospectiva, que de 4 recortes de periódico se genere una investigación ilegal, y que se…   » ver todo el comentario
0 K 8
cdya #77 cdya
Lo que cobraba Begoña Gómez por la codirectora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM):

Con el total de 39.170 euros en 10 años (2012–2022), la media mensual es muy baja:
10 años = 120 meses
39.170 € ÷ 120 meses = ~326 euros al mes
0 K 9
oceanon3d #30 oceanon3d *
Bueno, hasta donde yo se el no procesa nada. Es un puto juez de instrucción de tercer turno para mas irri. Toda su puta vida en lo mas bajo del escalafón sin haber ascendido; se ve lo conocen bien. Gracias a dios este sujeto solo a dado para acciones como multas menores en tema de sentencia.

Sera otro juzgado y otro juez en todo caso si es que los recursos a la AN de Madrid no para esto.
0 K 8
Nividhia #45 Nividhia
#30 Se recurre al TSJM.
0 K 13
#53 JethroNull
#45 En teoría de momento es culpable?
0 K 7
#57 Peter086
Al final, la Bego o el FGE habrán pasado por un juicio donde se la sujetarán con papel de fumar para meter cualquier condena, y los de la Kitchen saldrán absueltos por falta de pruebas....pero Perrosanxes tiene secuestrada a la justicia, eh?
0 K 7
#47 Yqsyo
Procesada!? no puede ser... que chorprecha!
0 K 6
Maelstrom #40 Maelstrom *
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3 K -9
FunFrock #26 FunFrock
¿Cuantos DNIs les va a sacar Publico en estos dias?
Es terrible que tengamos q leer a gente defender a una tia q está siendo investigada por corrupción solo pq es de su lado ideológico...
12 K -17
Nividhia #44 Nividhia
#26 Es bastante pueril tu razonamiento de que se defiende a alguien 'solo porque es de su lado'. Fíjate que pocos progresistas, me atrevo a decir que ninguno, han defendido a Ábalos siendo este también de la misma ideologia.
10 K 81
#72 Gurripander *
#44 Tienes razón, no creo que prácticamente a nadie de izquierdas le parezcan de fiar unos tipos como Ábalos, o Cerdán...
0 K 7
hazardum #55 hazardum
#26 También se puede ver al revés, algo tan burdo y zafio que empezó con unos recortes de periódicos y que no se cree absolutamente nadie, los que son de la ideología contraria a Begoña se creen que es verdad porque les conviene que sea asi, solo por su odio a Sanchez.

Aunque fuera la mujer de Feijoo o de Abascal, con estas pruebas tan absurdas en contra, diría lo mismo, que es un amaño y un absurdo total de un juez prevaricando.
2 K 31

menéame