Japón Necesita INMIGRANTES, pero NO los quiere...  

Japón necesita inmigrantes, pero el rechazo social y la tensión política no dejan de crecer, un fenómeno que ya divide a países de todo el mundo y que aquí se vive entre manifestaciones, discursos políticos y las voces de quienes llevan años viviendo en Japón.
Estáis diciendo que la mierda sabe mal, sí, pero al menos le han puesto queso por encima así que bueno, eso que nos llevamos.
Ahora estáis de jijis jajas "qué listos los japoneses que no aceptan inmiiiiiigraaaanteeeeeees" como si estuvieran evitando un virus mundial que se propaga y destruye cosechas y mata a la gente.
Pero Japón ya tiene una economía inmensamente tocada, tiene una población envejecida (y la que no lo está vive en un estrés y unas condiciones… » ver todo el comentario
Y con los que llegan sin pasaporte, sin nombre, sin antecedentes que comprobar ...
A un centro de detención migratoria. Japón no tiene un límite fijo de tiempo para esta detención, lo que ha sido muy criticado .
En resumen: no te aceptan libremente, te detienen, investigan quién eres y tratan de expulsarte. Japón es uno de los países más estrictos del mundo en… » ver todo el comentario
De lo que habla la noticia es que necesitan inmigrantes LEGALES. Emitir permisos de trabajo para que la gente puede hacer los trabajos de los que su poblacion se esta jubilando y que no tiene poblacion para reemplazar.
¿No quieren? Perfecto. Pero yo no tengo claro que las consecuencias vayan a ser mejores. Por suerte (o desgracia) no tendremos que esperar mucho para verlo.
Personas de mas de 9,5 sobre 10.
Son bastante racistas y clasistas, entre ellos mismos, pero siempre con una sonrisa y un protocolo.
Aunque necesiten ingenieros eléctricos ya que medio Japón está sin energía eléctrica, son capaces de decir que no a un grupo de ingenieros ya que no presentaron el formulario en tiempo y forma.
Cualquier japonés que no sea de la tenía yamato tiene problemas.
Una cultura y una sociedad muy prescindible de la que hay que aprender entre poco y nada.
Ahora bien, el problema es que si Japón decrece y los demás no, se quedarán atrás. Sin embargo, si los demás decrecen...
Pero tiene otra cara: si los demás sufren unas tenesiones del copón y ellos no, eso también deja beneficio. Es cuestión de balance.
Belgica o Japón. Dos modelos. Veremos a quién la va mejor (o peor)
Eso de crecer y seguir creciendo indefinidamente es absurdo.
Frenemos.
El decrecimiento es no fabricar cuatrillones de cacharros electrónicos con baterías todos ellos, traer pozales de plástico y cepillos de dientes de China en barco para venderlos en España y longanizas de cerdo de España para venderlas en China, invadir todas las ciudades con turismo masivo, etcétera etcétera.
Lo que tú dices es el Malthusianismo, que no quiere eliminar nada de eso, quiere eliminar a gente en un absurdo delirio consistente en que si somos menos personas podremos seguir viviendo haciendo un consumismo desenfrenado y masivo como ahora.
Dos cosas muy diferentes.
Con la lotería de poca población vs recursos naturales de fácil explotación y un Gobierno estable y sin la amenaza de invasión como hizo Noruega.
Con una generación que industrializó el país hizo jornadas inacabables y además el Gobierno estable y ahorrador (lo que significar no tener que pagar subsidios y subsidos y tener pensiones rídiculas) invirtió fuera, lo hizo Japón y ahora lo está haciendo China.
Y lo mismo para el señor Wolfgang y su trabajo en el grupo VAG...
Japón tenía 72 millones habitantes en la II Guerra Mundial. Hoy tiene 121. Tampoco pasa nada por irse a 100 millones.
Se supone que el capitalismo se combate así.
¿Es que, acaso, un país le pertenece a gentes con unos rasgos físicos concreto?
¿Por qué puñetas crees que mueren los ucranianos?
Lo mismo que pasa en Mallorca.
Si tu población envejece y no se repone, pues tampoco pasa nada. La economía cambia, pero no debería suponer una crisis humanitaria ni nada por el estilo.
Tampoco estoy a favor de medidas draconianas de no dejar pasar a nadie ni prohibir que la gente entre y salga, ni chorradas. Lo cual no quiere decir que vea positivo las mareas humanas.
Pero es una decisión cualquier cosa menos racional y que viene impuesta por una forma de entender el mundo basada en unos prejuicios hacia el mundo "exterior" que están anclados culturalmente hasta lo irracional.
Pero es que sus prejuicios simplemente nos llaman más la atención. Que aquí tenemos los nuestros y en Senegal o en Mongolia los suyos.