Japón Necesita INMIGRANTES, pero NO los quiere...

Japón Necesita INMIGRANTES, pero NO los quiere...  

Japón necesita inmigrantes, pero el rechazo social y la tensión política no dejan de crecer, un fenómeno que ya divide a países de todo el mundo y que aquí se vive entre manifestaciones, discursos políticos y las voces de quienes llevan años viviendo en Japón.

alfre2 #10 alfre2
Han elegido la senda del empobrecimiento. Están en su derecho, igual que Extremadura
Esfingo #11 Esfingo
Sigo pensando que decrecer tiene más sentido que seguir manteniendo el sistema a base de meter gente en la base.
Feindesland #17 Feindesland
#11 Es que es eso...
Andreham #29 Andreham *
#17 No, no es eso.

Estáis diciendo que la mierda sabe mal, sí, pero al menos le han puesto queso por encima así que bueno, eso que nos llevamos.

Ahora estáis de jijis jajas "qué listos los japoneses que no aceptan inmiiiiiigraaaanteeeeeees" como si estuvieran evitando un virus mundial que se propaga y destruye cosechas y mata a la gente.

Pero Japón ya tiene una economía inmensamente tocada, tiene una población envejecida (y la que no lo está vive en un estrés y unas condiciones…   » ver todo el comentario
#9 Daniel2000 *
Si un ídolo en Japón, como Maradona, le denegaron su visado por sus problemas con las drogas ... como para dejar entrar a cualquiera.

Y con los que llegan sin pasaporte, sin nombre, sin antecedentes que comprobar ...

A un centro de detención migratoria. Japón no tiene un límite fijo de tiempo para esta detención, lo que ha sido muy criticado .

En resumen: no te aceptan libremente, te detienen, investigan quién eres y tratan de expulsarte. Japón es uno de los países más estrictos del mundo en…   » ver todo el comentario
StuartMcNight #12 StuartMcNight *
#9 Pero ese no es el problema ni la conversacion. No se trata de que Japon necesite admitir inmigrantes ilegales o relajar sus fronteras. Ni que dejen de detener a los que se cuelan. Todo eso pueden y deben continuar haciendolo.

De lo que habla la noticia es que necesitan inmigrantes LEGALES. Emitir permisos de trabajo para que la gente puede hacer los trabajos de los que su poblacion se esta jubilando y que no tiene poblacion para reemplazar.

¿No quieren? Perfecto. Pero yo no tengo claro que las consecuencias vayan a ser mejores. Por suerte (o desgracia) no tendremos que esperar mucho para verlo.
#16 Daniel2000 *
#12 "necesitan inmigrantes LEGALES" ... ya, pero con formación, idiomas, sin antecedentes ...

Personas de mas de 9,5 sobre 10.

Son bastante racistas y clasistas, entre ellos mismos, pero siempre con una sonrisa y un protocolo.


Aunque necesiten ingenieros eléctricos ya que medio Japón está sin energía eléctrica, son capaces de decir que no a un grupo de ingenieros ya que no presentaron el formulario en tiempo y forma.
#20 PerritaPiloto
#9 No es solo quien entra. En tu libro de familia pone cuáles son tus ancestros. Incluso los Zainochi cuyo padre se cambiase los apellidos sigue estando discriminado hoy en día.

Cualquier japonés que no sea de la tenía yamato tiene problemas.
azathothruna #14 azathothruna
Que se extingan
Supercinexin #31 Supercinexin
#14 A los japos nadie, salvo los frikis y los cineastas estadounidenses que viven en sus pajas mentales, va a echarles de menos.

Una cultura y una sociedad muy prescindible de la que hay que aprender entre poco y nada.
Dragstat #3 Dragstat
Al menos son coherentes.
Feindesland #2 Feindesland *
Perderán unos 15 millones de habitantes en 20 años, pero no lo consideran grave.
#13 Jacusse
#2 mientras sea de forma natural, todo bien.

Ahora bien, el problema es que si Japón decrece y los demás no, se quedarán atrás. Sin embargo, si los demás decrecen...
Feindesland #15 Feindesland
#13 Totalmente cierto.

Pero tiene otra cara: si los demás sufren unas tenesiones del copón y ellos no, eso también deja beneficio. Es cuestión de balance.

Belgica o Japón. Dos modelos. Veremos a quién la va mejor (o peor)
#18 Jacusse
#15 por el bien del mundo, a largo plazo, prefiero que a Japón.

Eso de crecer y seguir creciendo indefinidamente es absurdo.

Frenemos.
#22 mstk
#2 A 5€ el kg de arroz, en 20 años se han comido a la mitad de la población.
#24 Perrota
#2 Decrecimiento se llama. Y es extremadamente urgente lograrlo.
Supercinexin #30 Supercinexin *
#24 No. Lo que tú dices no se llama decrecimiento. Se llama Malthusianismo.

El decrecimiento es no fabricar cuatrillones de cacharros electrónicos con baterías todos ellos, traer pozales de plástico y cepillos de dientes de China en barco para venderlos en España y longanizas de cerdo de España para venderlas en China, invadir todas las ciudades con turismo masivo, etcétera etcétera.

Lo que tú dices es el Malthusianismo, que no quiere eliminar nada de eso, quiere eliminar a gente en un absurdo delirio consistente en que si somos menos personas podremos seguir viviendo haciendo un consumismo desenfrenado y masivo como ahora.

Dos cosas muy diferentes.
#32 Perrota
#30 Decrecimiento es lo contrario a lo que hemos hecho en los países desarrollados hasta ahora. Menos consumo. Menos gente es menos consumo, menos emisiones y menos impacto ambiental de nuestra actividad.
Feindesland #8 Feindesland
#7 No, y ahí estará la dificultad. Pero es una opción y es la que parecen tomar.
crycom #21 crycom
#7 #4 #1 El modelo alternativo es haber ahorrado e invertido en el extranjero para que los rendimientos que obtengas el exterior tapen el agujero de la asistencia a tus ancianos y eso se consigue de dos formas #8:

Con la lotería de poca población vs recursos naturales de fácil explotación y un Gobierno estable y sin la amenaza de invasión como hizo Noruega.
Con una generación que industrializó el país hizo jornadas inacabables y además el Gobierno estable y ahorrador (lo que significar no tener que pagar subsidios y subsidos y tener pensiones rídiculas) invirtió fuera, lo hizo Japón y ahora lo está haciendo China.
#4 Eukherio
Son la prueba viviente de que detrás del discurso antiinmigración no existe un modelo alternativo. No tienen inmigrantes, pero están en crisis, van a perder población a lo bestia y nadie tiene claro qué podrán hacer más allá de esperar que la hostia sea leve.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
bueno cuestion de tiempo, ya veremos, el intento de aquel meme del captain sweden no salio muy bien, aunque los japos tambien son telita de cabrones con la gente de afuera nada mas con los jesuitas en el sVXI ya estaban como monos con la gente de fuera
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico *
Pueeees que Japon se vaya A TOMAR POR CULO cuando el señor Nishi con 90 años se jubile y sea el ultimo currito de la fabrica y chape porque no, los robots no van a hacer su trabajo.

Y lo mismo para el señor Wolfgang y su trabajo en el grupo VAG...
Feindesland #5 Feindesland *
#1 Si hay que elegir entre regalar el país o que funcione peor, ellos han decidido quedárselo y que tire como pueda. O eso parece.

Japón tenía 72 millones habitantes en la II Guerra Mundial. Hoy tiene 121. Tampoco pasa nada por irse a 100 millones.

Se supone que el capitalismo se combate así. :-D
StuartMcNight #7 StuartMcNight *
#5 ¿Era la piramide demografica de la II Guerra Mundial igual que la de ahora? ¿E igual que la que tendran cuando esten en 100 millones?
Ludovicio #19 Ludovicio
#5 ¿Aceptar inmigrantes es regalar un país?
¿Es que, acaso, un país le pertenece a gentes con unos rasgos físicos concreto?
Professor #34 Professor
#19 UN pais , en primer lugar, le pertenece a las generaciones que lo han levantado, es la casa que se han construído. Y a partir de ahi, a su casa pueden invitar a quienes quieran, y con las condiciones que quieran. Y tb echarlos cuando sean una molestia, no cumplan las normas o simplemente, no aporten nada.
Feindesland #35 Feindesland
#19 Sí, pero no por los rasgos. Tu país es patrimonio de tu exrtirpe, pero comjo la gente tiene perros en vez de hijos, le cuesta entenderlo.

¿Por qué puñetas crees que mueren los ucranianos?
Golan_Trevize #23 Golan_Trevize
#5 Vaya, hombre. Acabas de arruinar las fantasías de varios meneantes de corta edad (mental) de los que tienen a japón idealizado, lucen dibujitos de manga en sus perfiles de redes, y soñaban con poder emigrar a japón dispuestos vivir su propio anime donde ellos serían los auténticos héroes...
powernergia #25 powernergia
#5 Claro, porque como todo el mundo sabe, los inmigrantes son grandes ahorradores y terminan comprándose los paises a los que se desplazan.

Lo mismo que pasa en Mallorca.
frg #26 frg
#5 ¿Regalar? Nadie regala nada.
Feindesland #33 Feindesland
#26 Cámbialo por vender. Me vale igual.
Supercinexin #27 Supercinexin
#5 A mí, poco sospechoso de ser de derechas, lo de "necesitar" inmigrantes me parece un discurso ridículo. Nadie "necesita" inmigrantes. Nadie.

Si tu población envejece y no se repone, pues tampoco pasa nada. La economía cambia, pero no debería suponer una crisis humanitaria ni nada por el estilo.

Tampoco estoy a favor de medidas draconianas de no dejar pasar a nadie ni prohibir que la gente entre y salga, ni chorradas. Lo cual no quiere decir que vea positivo las mareas humanas.
cromax #28 cromax
#5 Bueno, lo que sucede en Japón es que, en efecto, han decidido que el país es suyo y se lo follan como quieren.
Pero es una decisión cualquier cosa menos racional y que viene impuesta por una forma de entender el mundo basada en unos prejuicios hacia el mundo "exterior" que están anclados culturalmente hasta lo irracional.
Pero es que sus prejuicios simplemente nos llaman más la atención. Que aquí tenemos los nuestros y en Senegal o en Mongolia los suyos.
