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Israel convoca a la encargada de negocios española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu

Israel convoca a la encargada de negocios española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu

'Esta lamentable muestra de odio antisemita es consecuencia directa de la incitación del Gobierno de Pedro Sánchez', ha denunciado el Ministerio de Exteriores israelí.

| etiquetas: sionismo , netanyahu , sionismo , españa
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Pues ya pueden ir convocándola de nuevo, que yo me cago con cierta frecuencia en todos sus muertos.
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Chinchorro #2 Chinchorro
Podemos quemar otro muñeco si le ha parecido poco.
7 K 88
#4 Nusku *
#2 Ellos son más de quemar niños de carne y hueso.
9 K 134
makinavaja #15 makinavaja
#2 SI les ha molestado, a partir de ahora ya tenemos nuevo festejo en todas las fiestas de los pueblos: la quema del hijoputa... a ver si revientan!!!!! xD xD xD
1 K 25
#3 Nusku *
Como no podía ser de otra manera, ya nos han acusado de antisemitismo.

www.eldiario.es/rastreador/israel-acusa-antisemitismo-espana-eleccion-
5 K 69
Bourée #8 Bourée
#3 Ésa carta siempre la muestran. Se ve que les funciona
Asesinar niños, mujeres, ancianos y civiles en general para robarles sus tierras, también
0 K 13
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#3 ya... Que tendrá que ver quar el muñeco de un criminal con el antisemitismo
2 K 35
powernergia #14 powernergia *
Me da a mí que este verano se van a quemar muchos Judas de estos.  media
3 K 62
reithor #5 reithor
Las fallas 2027 van a ser épicas.
1 K 28
jonolulu #9 jonolulu
A ver, no es antisemita, es antigenocida, no nos equivoquemos
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pepel #10 pepel
Vete al Ventorro; no vayas a la cita.
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Fartón_Valenciano #7 Fartón_Valenciano *
Que se pongan así por un muñeco y no por las matanzas que están haciendo.... En fin

Pd: No creo que eso sea antisemita, mas bien es señalar a un genocida.
2 K 17
#12 Eukherio
#7 Se pusieron igual cuando echaron a unos borrachos alborotadores de un avión. Es simple intimidación.
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#11 amlluch
La pregunta que yo me hago es ... qué coño hace a estas alturas una encargada de negocios de España en el puto Israel? :-S
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#6 amlluch
Estos no se han pasado por las fallas ...
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