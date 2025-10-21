Un hombre obliga a su mujer a llevar burka en casa y a comer sola en la cocina platos en los que él escupía: ha sido condenado en Ourense

Un hombre de nacionalidad marroquí, Mustapha J. E. O., ha sido condenado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por un delito continuado de maltrato habitual y otro de lesiones contra su exesposa en el domicilio que compartían en Verín. Según ha informado La Región, la condena impuesta contempla un año y nueve meses de prisión, cuya ejecución queda en suspenso siempre que no vuelva a delinquir en los próximos años, además de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad.