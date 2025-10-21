Un hombre obliga a su mujer a llevar burka en casa y a comer sola en la cocina platos en los que él escupía: ha sido condenado en Ourense

Un hombre de nacionalidad marroquí, Mustapha J. E. O., ha sido condenado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por un delito continuado de maltrato habitual y otro de lesiones contra su exesposa en el domicilio que compartían en Verín. Según ha informado La Región, la condena impuesta contempla un año y nueve meses de prisión, cuya ejecución queda en suspenso siempre que no vuelva a delinquir en los próximos años, además de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
| etiquetas: ourense , burka , condenado
2. Como construcción social, puede ser deconstruido.
3. El patriarcado se reduce aplicando feminismo.
4. A mayores niveles de feminismo, menores niveles de machismo
5. El feminismo ha tenido una implantación desigual a nivel geográfico y temporal.
6. Es decir, hay sociedades donde el feminismo ha podido organizarse mejor y durante más tiempo.
7. Por tanto, estas sociedades serán menos patriarcales.
8. Y en contraposición, existirán sociedades más machistas por las menor influencia del feminismo en las mismas.
9. Por tanto, podemos concluir el nivel base de machismo que tendrá una persona en base al origen cultural de dicha persona.
¿Me he equivocado en algún punto?
??
Creo que tal vez te has centrado demasiado únicamente en uno de los factores que determinan esa base.
Un francés del siglo XXI habrá recibido menos influencias machistas que un español del siglo X. A partir de ahí, ya dependen otros factores, pero el punto de partida dependerá de la sociedad en la que ha crecido.
Dijo el que nunca ha abierto un simple diccionario.
Que algo sea una construcción social no lo hace ni bueno ni malo, lo que implica es que es modificable, porque no es una ley natural.
Como, por ejemplo, que nos vamos a morir. Que la gente muere es algo que no podemos cambiar.
Otro señor explicando su feminismo sin tener ni idea...
1. La raza es un constructo social.
2. Como constructo social, puede ser deconstruido.
3. El racismo se reduce aplicando antirracismo.
4. A mayores niveles de antirracismo, menores niveles de racismo
5. El antirracismo ha tenido una implantación desigual a nivel geográfico y temporal.
6. Es decir, hay sociedades donde el antirracismo ha podido organizarse mejor y durante más tiempo.
7. Por tanto, estas sociedades serán menos racistas.
8. Y en contraposición, existirán sociedades más… » ver todo el comentario
lo cual es una gilipollez, la causa del racismo es la generalizacion de unos rasgos de personalidad en base a criterios peregrinos. Que precisamente es el error del punto 9 aplicar a una persona individual criterios sociológicos. Vosotros dos sois españoles y me juego la merienda a que si empezamos a enumerar topicos españoles no cumplis ni un 20% del topico nacional no bailais… » ver todo el comentario
Racista hoy en día solo puede ser una persona caucásica, si no, ahí tenemos a gente como Ana Peleteiro riéndose de los velocistas porque son blancos con 0 consecuencias. Imagínatelo al revés...
Anda que no conozco musulmanes que son monógamos y respetan a su mujer .
El que no respeta a su esposa es un hijo de la gran puta.
Hay musulmanes y musulmanes: sólo debes preguntar de qué parte del país vienen y ya te haces una idea.
Yo no soy racista ni xenofobo, pero ya te digo que soy regionalista.
Estaría bien saber también qué medidas se van a tomar para proteger a la mujer y los hijos de alguien así, que el artículo no lo menciona y me parece algo a tener muy en cuenta.
Así que no manipules.
Pero si te refieres con "mirar de manera lasciva" cosa que es subjetiva, si que hay múltiples opiniones pero no puede haber sanciones. O estás insinuando que hay que sancionar por mirar de una manera u otra a alguien?
Na, mentira, no me sorprende en absoluto
CC #1
Hay veces que los racistas no saben distinguir entre respeto a otras culturas con el respeto a la dignidad humana.
Este gusano es un maltratador, ya está. Poca pena le ha caído.
Pero no dejes que la realidad te impida hacer tu comentario racista
Si de lo que se alegran es de que su mujer abandonara el puritanismo que les enseñaron y follen, digan obscenidades y hagan ruido.
Que poco conoces a los abueletes de 70 y 80 años
Qué poco conoces a las mujeres de cualquier edad
El Incel ibérico.
Lo malo: si el tipo no tiene trabajo ni dinero para pagar una indemnización mísera, y ahora una condena, lo mejor es enviarle de vuelta a Marruecos. Porque tenemos que mantenerlo?
Lo peor: que al parecer lo malo es que tuviese que llevar el burka (que me huelo que sería un niqab) en casa. Lo malo es llevar burka o niqab en cualquier parte. A ver si algunos se despiertan y se dan cuenta de que… » ver todo el comentario
Son sus costumbres
Al final, unas insatisfechas "todos los hombres son iguales y dan asco, solo te quieren para follar" y unos incels "son todas unas putas, solo se fijan en el físico o en el dinero"
Pero bueno, la gente "normal" con relaciones "normales", sigue siendo lo que más hay
Y lo segúndo como evitar que siga pasando esto. Yo creo que esto es violencia de género.
Lo normal sería que el o ella abandonasen el domicilio familiar. Y se divorciasen.
Lo de que sigan conviviendo en el mismo domicilio no lo veo.
Los progresistas debemos defender estás culturas y costumbres que tan profundamente abogan por la igualdad y diversidad, un soplo de aire fresco en la decadente sociedad europea occidental heteopatriarcal opresora, otaneja, imperialista, xenófoba, pro-Israel y llena de violadores en potencia. Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.
Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
A ver si a algunos también os empiezan a preocupar esos temas incluso cuando no está el Islam por medio. Que parece que solo los mencionáis en ese caso
Tienes razón, ojalá desaparecierais.
La mujer a la cocina, calladita y bien sumisa.
Las sociedades cambian.