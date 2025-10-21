edición general
Un hombre obliga a su mujer a llevar burka en casa y a comer sola en la cocina platos en los que él escupía: ha sido condenado en Ourense

Un hombre obliga a su mujer a llevar burka en casa y a comer sola en la cocina platos en los que él escupía: ha sido condenado en Ourense

Un hombre de nacionalidad marroquí, Mustapha J. E. O., ha sido condenado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por un delito continuado de maltrato habitual y otro de lesiones contra su exesposa en el domicilio que compartían en Verín. Según ha informado La Región, la condena impuesta contempla un año y nueve meses de prisión, cuya ejecución queda en suspenso siempre que no vuelva a delinquir en los próximos años, además de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

angelitoMagno #5 angelitoMagno *
1. El patriarcado es una construcción social.
2. Como construcción social, puede ser deconstruido.
3. El patriarcado se reduce aplicando feminismo.
4. A mayores niveles de feminismo, menores niveles de machismo
5. El feminismo ha tenido una implantación desigual a nivel geográfico y temporal.
6. Es decir, hay sociedades donde el feminismo ha podido organizarse mejor y durante más tiempo.
7. Por tanto, estas sociedades serán menos patriarcales.
8. Y en contraposición, existirán sociedades más machistas por las menor influencia del feminismo en las mismas.
9. Por tanto, podemos concluir el nivel base de machismo que tendrá una persona en base al origen cultural de dicha persona.

¿Me he equivocado en algún punto?
Garbns #6 Garbns *
#5 8. Y en contraposición, existirán sociedades más machistas por menor influencia del machismo

??
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#6 Corregido, gracias.
#16 entidaDesconocida
#5 En el último punto, tal vez por querer simplificar demasiado algo que es más complejo. Por ejemplo, dos personas de un mismo origen cultural que reciban distintas educaciones en sus familias tendrán un «nivel base de machismo» diferente. También la personalidad de la que parte esa persona y su forma de empatizar con los demás ya desde su más tierna infancia, que no es igual para todo el mundo dentro de una misma cultura.

Creo que tal vez te has centrado demasiado únicamente en uno de los factores que determinan esa base.
angelitoMagno #36 angelitoMagno
#16 Dos personas de un mismo origen cultural tendrán un machismo base relacionado con la educación y la cultura recibida.

Un francés del siglo XXI habrá recibido menos influencias machistas que un español del siglo X. A partir de ahí, ya dependen otros factores, pero el punto de partida dependerá de la sociedad en la que ha crecido.
#50 entidaDesconocida
#36 Pero esa educación recibida no va a ser la misma para ambas personas. El nivel de machismo que tengan sus familias no es un continuo. Igual que no va a ser el mismo el de una persona que, por sus propias características, se dé cuenta de que algo no le cuadra ahí y que eso no está bien, a lo que se sumará su cultura y su educación para acentuar o mitigar esos pensamientos; pero eso no quita que siga siendo uno de sus factores de base.
#17 Troll_hunter
#5 Me parece que desde el punto 3 ya empieza a caerse. El feminismo es otro constructo social. Igualdad es igualdad, feminismo es feminismo y machismo es machismo. Feminismo no es igualdad, feminismo es feminismo. Si el feminismo se acerca más a la igualdad que el patriarcado estamos igualmente cambiando un problema por otro. Feminismo por definición excluye a los hombres. Es un sistema abocado al fracaso y a igual injusticia que el patricarcado.
angeloso #21 angeloso
#17 Feminismo por definición excluye a los hombres

Dijo el que nunca ha abierto un simple diccionario.
3 K 39
#24 vGeeSiz
#21 dijo el que no ve la realidad, solo dogma y fe
angelitoMagno #32 angelitoMagno
#17 El feminismo es un constructo social. Si, ¿y? También los derechos humanos son un constructo social.

Que algo sea una construcción social no lo hace ni bueno ni malo, lo que implica es que es modificable, porque no es una ley natural.
Como, por ejemplo, que nos vamos a morir. Que la gente muere es algo que no podemos cambiar.
#38 Troll_hunter
#32 No entiendo, creía que querías debatir este tema pero te has puesto a la defensiva. No lo entiendo.
angelitoMagno #40 angelitoMagno
#38 ¿Me he puesto a la defensiva? :-|
BM75 #41 BM75
#17 Feminismo no es igualdad, feminismo es feminismo.

Otro señor explicando su feminismo sin tener ni idea... :palm:
1 K 22
kreepie #69 kreepie
#17 Lo mismo estás confundiendo feminismo con hembrismo.
0 K 11
skaworld #18 skaworld
#5

1. La raza es un constructo social.
2. Como constructo social, puede ser deconstruido.
3. El racismo se reduce aplicando antirracismo.
4. A mayores niveles de antirracismo, menores niveles de racismo
5. El antirracismo ha tenido una implantación desigual a nivel geográfico y temporal.
6. Es decir, hay sociedades donde el antirracismo ha podido organizarse mejor y durante más tiempo.
7. Por tanto, estas sociedades serán menos racistas.
8. Y en contraposición, existirán sociedades más…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #27 angelitoMagno
#18 Si, si aplicamos tu silogismo podríamos concluir que un anglosajón de EEUU seguramente sea más racista que una persona del mediterráneo.
skaworld #65 skaworld
#27 #31 Si claro, si aplicamos ese silogismo estableces que la raza de una persona es un indicador de racismo

lo cual es una gilipollez, la causa del racismo es la generalizacion de unos rasgos de personalidad en base a criterios peregrinos. Que precisamente es el error del punto 9 aplicar a una persona individual criterios sociológicos. Vosotros dos sois españoles y me juego la merienda a que si empezamos a enumerar topicos españoles no cumplis ni un 20% del topico nacional no bailais…   » ver todo el comentario
#31 vGeeSiz
#18 pues oye, te lo compro.

Racista hoy en día solo puede ser una persona caucásica, si no, ahí tenemos a gente como Ana Peleteiro riéndose de los velocistas porque son blancos con 0 consecuencias. Imagínatelo al revés...
Yonny #64 Yonny
#5 Los países más machistas del planeta, donde más se aseina a mujeres, donde se viola y sales impune, son típicamente los países más católicos: méxico, perú, panamá, colombia... cultura occidental, cristiana.
angelitoMagno #66 angelitoMagno
#64 Claro, religión y patriarcado suelen ir de la mano, se retroalimentan el uno al otro.
#2 vGeeSiz
La religión del amor
AMDK6III #45 AMDK6III *
#2 << La religión del amor >>
Anda que no conozco musulmanes que son monógamos y respetan a su mujer .
El que no respeta a su esposa es un hijo de la gran puta.
Hay musulmanes y musulmanes: sólo debes preguntar de qué parte del país vienen y ya te haces una idea.
Yo no soy racista ni xenofobo, pero ya te digo que soy regionalista.
celyo #49 celyo
#2 como el cristianismo, y verás a muchos maltratando o matando a su mujer.
#59 prqt
#2 Es un maltratador, eso no viene en la religión. Ni la intención ni los detalles.
1 K 14
Yonny #63 Yonny
#2 Pues igual que el cristianismo, odio y control sobre las personas. Ni mejor ni peor. IGUAL
riz #3 riz *
Pues bien condenado está. Ahora a seguir trabajando para condenar a más hombres que maltratan sus mujeres porque creen que son suyas y que eso les da el derecho de hacerlo.
5 K 55
#12 entidaDesconocida
#3 Ni siquiera va a pagarle la indemnización porque no tiene trabajo.

Estaría bien saber también qué medidas se van a tomar para proteger a la mujer y los hijos de alguien así, que el artículo no lo menciona y me parece algo a tener muy en cuenta.
#1 oscarcr80
Son sus costumbres y hay que respetarlas.
riz #9 riz
#1 Eso eso, que se aprendan las nuestras.
mikelx #11 mikelx *
#9 Catetos los hay en todos lados, pero si se le suma una cultura tóxica consigues algo mucho, muchísimo, peor.
4 K 22
#23 Albarkas
#11 Ese tío no es un cateto, es un mierda que no la respeta.
riz #25 riz *
#11 En eso tienes razón. Lo más triste de todo es que en este país hay (al menos) un 21% de personas que no quieren avanzar y no nos dejan a los demás salir de la tóxica cultura heredada de regímenes anteriores.

www.meneame.net/story/21-espanoles-cree-anos-franquismo-fueron-muy-bue
Chinchorro #39 Chinchorro *
#11 En la cultura marroquí no es habitual ni que lleven burka completo ni que te escupan en la comida que te tienes que comer.
Así que no manipules.
mono #26 mono *
#9 La diferencia es que aquí a Juan la sociedad le reprueba su actitud (incluso es ilegal), y en otros paises, actos más graves como tratar a las mujeres como objetos puede ser legal y estar socialmente aceptado
riz #52 riz
#26 Aquí, aunque sea condenable, a Juan, unos le reprueban y otros le aplauden.
lolo_l #60 lolo_l
#52 Si es ilegal se denuncia y se dicta sentencia. Poco que objetar al respecto.
Pero si te refieres con "mirar de manera lasciva" cosa que es subjetiva, si que hay múltiples opiniones pero no puede haber sanciones. O estás insinuando que hay que sancionar por mirar de una manera u otra a alguien?
0 K 6
riz #67 riz
#60 xD No estoy insinuando nada. He puesto un meme sobre costumbres a alguien que hablaba de costumbres. Lamento que te hayas perdido en un camino tan corto.
txusmah #33 txusmah
#9 Esto es la cosa más tonta que he visto en Menéame en lo que va de Octubre. Y he visto a gente aplaudir a Pdro en el programa de Broncano.
0 K 6
#34 entidaDesconocida
#9 Me sorprende ver entre los negativos de tu comentario ciertos nombres que se pasan el día generalizando por aquí, pero que les ofende tu parodia de esas generalizaciones aplicadas a ellos mismos.

Na, mentira, no me sorprende en absoluto :troll:
riz #37 riz *
#34 Si escuece es que está curando, si supura hay que seguir insistiendo xD xD

#1
panda23 #42 panda23
#9 #37 diría que al que le escuece es a ti el comentario de #1
riz #47 riz
#42 Qué va, yo estoy aquí partiéndome la caja xD
Veo #20 Veo
#1 que tonterías dices? lo han condenado, nadie lo defiende.

Hay veces que los racistas no saben distinguir entre respeto a otras culturas con el respeto a la dignidad humana.
torkato #35 torkato *
#1 costumbres así, prefiero erradicarlas...
#58 prqt
#35 No es una costumbre. De hecho, el burka está prohibido en Marruecos. Y dentro de casa las mujeres no se tapan.
Este gusano es un maltratador, ya está. Poca pena le ha caído.
eltoloco #51 eltoloco
#1 justamente la noticia va de que no hay que respetarlas y por ello le han condenado

Pero no dejes que la realidad te impida hacer tu comentario racista
Yonny #61 Yonny
#1 Como si las costrumbres de los católicos fuesen muy diferentes...
Dragstat #13 Dragstat
Ya tienes que ser despreciable y tener pocas neuronas funcionales para tratar así a otra persona por mucho que hablen de cultura y demás subterfugios para poder propagar el mal sin remordimientos.
#7 Klamp
Pues muy bien condenado que está. Habría que hacer más trabajo en explicarle a las mujeres musulmanas que en España no tienen que aguantar esas vejaciones.
#4 lordban
Se le condena por ser pionero. En unos años esto estará normalizado.
5 K 26
#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#15 ¿Nostálgicos de que?
Si de lo que se alegran es de que su mujer abandonara el puritanismo que les enseñaron y follen, digan obscenidades y hagan ruido.

Que poco conoces a los abueletes de 70 y 80 años
#22 malditopendejo
#19 cuando hablo de nostálgicos no me refería a los abueletes de 70 y 80 años.... Pero bueno, es lo que tienen las simplificaciones.
#29 entidaDesconocida
#19 De lo que ya no se alegran tanto es de que la mujer tenga en cuenta su propio placer y no se conforme con que él se corra en 2 minutos y ella se quede a medias.

Qué poco conoces a las mujeres de cualquier edad :troll:
Veo #30 Veo
#19 nostálgicos del franquismo sociologico, del hombre proveedor y la mujer procreadora, de la mesa puesta y el trato de usted.

El Incel ibérico.
Kyoko #53 Kyoko
Lo bueno: es ya su ex mujer, espero que tenga ayuda para aprender a valerse por si misma y ser feliz.
Lo malo: si el tipo no tiene trabajo ni dinero para pagar una indemnización mísera, y ahora una condena, lo mejor es enviarle de vuelta a Marruecos. Porque tenemos que mantenerlo?
Lo peor: que al parecer lo malo es que tuviese que llevar el burka (que me huelo que sería un niqab) en casa. Lo malo es llevar burka o niqab en cualquier parte. A ver si algunos se despiertan y se dan cuenta de que…   » ver todo el comentario
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
La mujer y la hija a la cocina y calladitas.

Son sus costumbres
0 K 16
#15 malditopendejo
#14 y la de muchos nostálgicos que ya no follan porque la mujer se ha empoderado....y eso les jode.
Larusico #62 Larusico
#15 los que no follan son gente joven y madura, que las mujeres pasan de ellos ya que siempre tienen opciones mejores y entre hombres no hay nada similar a la sororidad, los hombres, en cuestión de sexual, le dan a todo lo que se ponga por delante y así pasa, que hay unos pocos que follan mucho con muchas mujeres y otros pillan migajas cuando ya están rotas de tanto que las han usado los guapetas de turno.

Al final, unas insatisfechas "todos los hombres son iguales y dan asco, solo te quieren para follar" y unos incels "son todas unas putas, solo se fijan en el físico o en el dinero"

Pero bueno, la gente "normal" con relaciones "normales", sigue siendo lo que más hay
#48 Khirs
Primero decir que valiente la mujer por denunciar y llegar hasta el final. No se cómo lo habrá hecho estando aislada.
Y lo segúndo como evitar que siga pasando esto. Yo creo que esto es violencia de género.
Lo normal sería que el o ella abandonasen el domicilio familiar. Y se divorciasen.
Lo de que sigan conviviendo en el mismo domicilio no lo veo.
SegarroAmego #56 SegarroAmego
#48 cuando se trata de un tema de "costumbres" rara vez alguien hace o dice algo al respecto, y menos la izquierda cobarde
#44 Pamplino
Al final ni entra en la carcel, ni paga por que es insolvente. Pues vaya mierda de condena.
#46 Givetuban
#44 Y seguro que sigue pensando que esa mujer es su propiedad y le va a hacer la vida imposible.
blid #54 blid
Es que no nos debería temblar la mano para deportar a esta gente.
#10 entidaDesconocida
¿Y con ella y sus hijos qué va a pasar?
#68 JotaMcnulty
Pero aquí hay monjas que llevan velo también y nadie dice nada
PijoProgre #28 PijoProgre
La multiculturalidad es buena y enriquecedora, especialmente el Islam, todo un ejemplo de respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales y sobretodo a la Ley.

Los progresistas debemos defender estás culturas y costumbres que tan profundamente abogan por la igualdad y diversidad, un soplo de aire fresco en la decadente sociedad europea occidental heteopatriarcal opresora, otaneja, imperialista, xenófoba, pro-Israel y llena de violadores en potencia. Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.

Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
#43 entidaDesconocida
#28 «...respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales...».

A ver si a algunos también os empiezan a preocupar esos temas incluso cuando no está el Islam por medio. Que parece que solo los mencionáis en ese caso :roll:
angelitoMagno #55 angelitoMagno
#28 Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.

Tienes razón, ojalá desaparecierais.
celyo #57 celyo
#28 si miramos la España de los años 50/60 veremos que este comportamiento no era tan raro.
La mujer a la cocina, calladita y bien sumisa.

Las sociedades cambian.
1 K 24

