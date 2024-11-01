El 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron 'muy buenos' y un prestigioso historiador responde con un mensaje clarísimo

Casanova, en cualquier caso, ha puesto el foco en ese 21% que añora el franquismo para empezar dejando claro que "se puede, se debe, ser crítico con la democracia actual". Luego es contundente: "Otra cosa es que más del 21% de la población española considere que fue 'buena' o 'muy buena' una tiranía de cuarenta años, de vencedores sobre vencidos, una trama de lealtades, corrupción y terror. La fuerza de la mentira".