edición general
9 meneos
21 clics
El 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron 'muy buenos' y un prestigioso historiador responde con un mensaje clarísimo

El 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron 'muy buenos' y un prestigioso historiador responde con un mensaje clarísimo

Casanova, en cualquier caso, ha puesto el foco en ese 21% que añora el franquismo para empezar dejando claro que "se puede, se debe, ser crítico con la democracia actual". Luego es contundente: "Otra cosa es que más del 21% de la población española considere que fue 'buena' o 'muy buena' una tiranía de cuarenta años, de vencedores sobre vencidos, una trama de lealtades, corrupción y terror. La fuerza de la mentira".

| etiquetas: franquismo , nostálgicos
7 2 0 K 95 politica
5 comentarios
7 2 0 K 95 politica
antesdarle #1 antesdarle
Bueno tenemos un 21% de gilipollas entre nosotros. Ahora ya los tenemos censados
4 K 57
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos *
Relacionada: www.meneame.net/story/cis-21-piensa-franquismo-fue-bueno-muy-bueno
Seamos sinceros, todos vimos videos o imágenes de ese 21% frikis que dan más vergüenza ajena que lástima.
1 K 27
#3 tromperri
Los que se creen esto son simples que se imaginan en el lado de los ganadores.
Ignorando que nada garantiza la victoria y que ellos muy probablemente serían carne de cañón en una dictadura.
0 K 8
#4 Tailgunner
Entre el 21% de franquistas + otro tanto % de nazionalistas vascocatalufos tenemos casi la mitad del país lleno de gilipollas...
0 K 7
manc0ntr0 #5 manc0ntr0
21% de la población analfabeta y que se cree cualquier cosa que encaje con sus filias y fobias.
Genial
0 K 7

menéame