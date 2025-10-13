edición general
19 meneos
30 clics
CIS: El 21% piensa que el franquismo fue bueno o muy bueno

CIS: El 21% piensa que el franquismo fue bueno o muy bueno

Uno de cada cinco españoles (en concreto, el 21,3%) considera que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que publica este lunes su barómetro de octubre.En concreto, un 16,8% considera "buenos" los años de la dictadura del general Franco y un 4,5% incluso los califica de "muy buenos". No obstante, la mayoría tienen un juicio negativo de la dictadura: un 26,4% los valora como "malos" y un 39,1% como "muy malos".

| etiquetas: franquismo , encuesta , 21% , cis
16 3 0 K 128 actualidad
24 comentarios
16 3 0 K 128 actualidad
Comentarios destacados:    
Sinfonico #1 Sinfonico *
Pero si hay gente que cree que nos fumigan los aviones comerciales, qué esperaban?...muy listos no se nos ve xD
13 K 159
Barney_77 #9 Barney_77
#1 Es como en antiguos paises comunistas. Siempre hay idiotas que defienden una supuesta paz y tranquilidad...
1 K 18
#16 Toponotomalasuerte
#9 es diferente. En esos países no pasabas hambre ni te encerraban por pobre.
Aquí hay bonitas historias de mi familia como iban a merendar a la basura.
Y las cartillas de racionamiento y los economatos y mercado negro lo tenías aquí igual.
Además de que si eres muy español y mucho español no entiendo que te haga gracia que vendiera la mitad del territorio dejando a España con la mitad de extensión.
3 K 51
lonnegan #23 lonnegan
#16 Tranquilo Ceaucescu, tranquilo
0 K 11
#24 ddomingo
#16 Ya claro, ahora resulta que los gulags y las habéis eran eurodisney.
Stalin era un asesino psicópata.
0 K 10
Sinfonico #22 Sinfonico
#9 Defender la paz y la tranquilidad siempre ha sido de idiotas, los listos piden dictaduras.
1 K 23
Mikhail #13 Mikhail
#1 Sí, y probablemente sean los mismos. :roll:
2 K 30
hdblue #15 hdblue
#1 anda que ha tardado en saltar a tu comentario uno de esos iluminados xD.
2 K 36
Sinfonico #19 Sinfonico
#15 Me siento halagado, hasta ha incluido la palabra "comunistas" xD
2 K 32
Peka #3 Peka
EL 21% es fascista, España no tiene remedio.
3 K 40
#21 Somozano
#3 No hombre. Eso según las encuestas manipuladas del CIS donde en el recuerdo de voto el PSOE tiene el doble de votantes que el PP y sumar supera a VOX
En realidad serán el 40%
0 K 6
LeDYoM #7 LeDYoM
Visto el percal, ni tan mal.
Llamadme positivo.
2 K 29
Kantinero #10 Kantinero
Visto objetivamente aquellos que por simpatía con el régimen les iba bien, es lógico que así lo expresen.
Lo malo es la cantidad de pringaos que aplauden el régimen aun habiendo sido víctimas de él, o los analfabetos políticos que no tienen ni idea de lo que ha sido ni se molestan en averiguarlo
2 K 28
MoñecoTeDrapo #17 MoñecoTeDrapo
Las personas mayores tienen el sesgo de que la memoria se centra en lo bueno. Los jóvenes tienen el sesgo de que perciben que ellos no pueden obtener lo que ven que sus mayores sí obtuvieron.
1 K 27
Andreham #6 Andreham
Me encantaría saber el muestreo de los que dijeron "muy bueno" en qué barrios viven. Seguro que hay correlación, por lo que sea.
2 K 26
#5 anamabel
Es más o menos el mismo % de población que cree que Franco ganó varias elecciones.
2 K 25
unlugar #4 unlugar
Titular correcto: "CIS: El 21% opina que el franquismo fue bueno o muy bueno"
1 K 20
#8 Troylanas
La realidad demuestra claramente que la Transición fue modélica y todo quedo atado y bien atado. Tampoco ayudó González, posponiendo cualquier cosa que no alegrase a las élites del franquismo. Sacar a los muertos de las cuentas, enseñar en las aulas lo que fue el franquismo o avanzar en la laicidad del Estado, son sólo algunos ejemplos pero hay muchos más.
1 K 17
#11 EISev
De la entradilla:

Uno de cada cinco españoles (en concreto, el 21,3%) considera que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España,

Al titular:

El 21% piensa que el franquismo fue bueno o muy bueno

Hay un mundo.

España había pasado una guerra civil y estaba el país asolado, aislado y faltaba de todo. A pesar de sus gobernantes el nivel de vida en general en los 60-70 era mejor que en los 40-50. Sí, mucha gente pasó de cagar en la cuadra a tener cuarto de baño y es lógico que piensen que en esos años mejoró su calidad de vida.

RTVE no suele ser sensacionalista en los titulares pero aquí está al límite
0 K 16
#14 EISev
#11 después de leer confirmo

"En general, ¿cree usted que los años de dictadura franquista para España y los/las españoles/as fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos?", es la pregunta textual planteada a los encuestados.

En el texto cuando detalla los resultados por edad, intención de voto etc ya sí habla mayoritariamente de "esos años" y no lo interpreta directamente como un minoritario apoyo al franquismo, que es lo que parece según el titular.
0 K 16
ipanies #2 ipanies
Y esas personas son abstencionistas o tienen algún partido al que le dan su voto?
0 K 12
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
En este país hay mucha gente que no sabe nada de historia y de los crímenes que cometió el franquismo y sin juzgar todavía.
0 K 10
#18 Emotivo
El franquismo impuso el control y el miedo en gran parte de la población a base de asesinatos y control férreo policial, fue una época lúgubre y oscura donde el progreso fue minimo con respecto a nuestro entorno europeo.
Nunca mejor dicho, una época en blanco y negro triste y plomiza donde las libertades y los derechos que disfrutan hoy los jóvenes brillaban por su ausencia.
0 K 7
#12 sliana
Hay gente que se ha beneficiado durante el franquismo. Principalmente los que llevaban las cunetas.
0 K 7

menéame