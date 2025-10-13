CIS: El 21% piensa que el franquismo fue bueno o muy bueno

Uno de cada cinco españoles (en concreto, el 21,3%) considera que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que publica este lunes su barómetro de octubre.En concreto, un 16,8% considera "buenos" los años de la dictadura del general Franco y un 4,5% incluso los califica de "muy buenos". No obstante, la mayoría tienen un juicio negativo de la dictadura: un 26,4% los valora como "malos" y un 39,1% como "muy malos".
Aquí hay bonitas historias de mi familia como iban a merendar a la basura.
Y las cartillas de racionamiento y los economatos y mercado negro lo tenías aquí igual.
Además de que si eres muy español y mucho español no entiendo que te haga gracia que vendiera la mitad del territorio dejando a España con la mitad de extensión.
Stalin era un asesino psicópata.
En realidad serán el 40%
Llamadme positivo.
Lo malo es la cantidad de pringaos que aplauden el régimen aun habiendo sido víctimas de él, o los analfabetos políticos que no tienen ni idea de lo que ha sido ni se molestan en averiguarlo
Al titular:
El 21% piensa que el franquismo fue bueno o muy bueno
Hay un mundo.
España había pasado una guerra civil y estaba el país asolado, aislado y faltaba de todo. A pesar de sus gobernantes el nivel de vida en general en los 60-70 era mejor que en los 40-50. Sí, mucha gente pasó de cagar en la cuadra a tener cuarto de baño y es lógico que piensen que en esos años mejoró su calidad de vida.
RTVE no suele ser sensacionalista en los titulares pero aquí está al límite
"En general, ¿cree usted que los años de dictadura franquista para España y los/las españoles/as fueron muy malos, malos, buenos o muy buenos?", es la pregunta textual planteada a los encuestados.
En el texto cuando detalla los resultados por edad, intención de voto etc ya sí habla mayoritariamente de "esos años" y no lo interpreta directamente como un minoritario apoyo al franquismo, que es lo que parece según el titular.
Nunca mejor dicho, una época en blanco y negro triste y plomiza donde las libertades y los derechos que disfrutan hoy los jóvenes brillaban por su ausencia.