CIS: El 21% piensa que el franquismo fue bueno o muy bueno

Uno de cada cinco españoles (en concreto, el 21,3%) considera que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que publica este lunes su barómetro de octubre.En concreto, un 16,8% considera "buenos" los años de la dictadura del general Franco y un 4,5% incluso los califica de "muy buenos". No obstante, la mayoría tienen un juicio negativo de la dictadura: un 26,4% los valora como "malos" y un 39,1% como "muy malos".