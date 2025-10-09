edición general
"Con Franco vivíamos mejor": la narrativa que triunfa en redes y que pretende reescribir la historia mediante desinformación y otras estrategias de manipulación

Con un lenguaje simplista y fácilmente comprensible, estos contenidos pretenden hacer un “revisionismo histórico, presentando la dictadura de forma sesgada, destacando los supuestos logros económicos o en el orden social, mientras ocultan cómo se consiguieron esos logros o cómo se consiguió ese orden social, y sin hacer referencia a la persecución política, a la falta de libertades, violencia, de favorecer a los ricos, grandes empresarios y terratenientes a costa del trabajador…”.

#3 Albarkas
Algunos pocos sí que vivían de puta madre. El resto sobrevivían.
vviccio #1 vviccio
De los mismos creadores de éxitos como: "la Tierra es plana", "las vacunas son malas", "los aviones nos fumigan", ...
Professor #2 Professor
No seré yo quien defienda la dictadura genocida de Franco pero, coño, es que todo lo hizo bien!
