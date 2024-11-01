edición general
30 meneos
107 clics
La Guardia Revolucionaria lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense Abraham Lincoln

La Guardia Revolucionaria lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense Abraham Lincoln

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo del lanzamiento de cuatro misiles balísticos sobre el portaaviones 'USS Abraham Lincoln' sin que por el momento haya confirmación de daños. "Tras las arrogantes acciones y el ataque de los enemigos estadounidenses y sionistas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ha atacado el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' con cuatro misiles balísticos"

| etiquetas: irán , eeuu , ataque , portaviones abraham lincoln
27 3 0 K 329 actualidad
25 comentarios
27 3 0 K 329 actualidad
Comentarios destacados:      
karlos_ #1 karlos_
Y

La falta de noticias es que le han dado o que no ?
5 K 45
#3 daniMate
#1 supongo que no, si no sin que habría noticias y unas bonitas imágenes.
0 K 10
ezbirro #6 ezbirro
#1 Tienen activo el escudo anti-información.
3 K 39
#18 Alcalino
#1 si la hubieran dado sería primera plana a nivel mundial

Así que no
2 K 41
Barney_77 #24 Barney_77
#18 Exacto
0 K 20
Supercinexin #15 Supercinexin
Toda la gente buena y decente del planeta estamos deseando ver cómo le aciertan.
2 K 41
Spirito #2 Spirito *
Pocos me parecen.

Ahora bien, como consigan enviar al fondo del mar a un portaviones usano, creo que el Zanahorio se pondrá colorao. :popcorn:
2 K 38
Sacronte #5 Sacronte
#2 Esperemos que hundan alguno coño. Que siempre se van de rositas los hijos de puta.
5 K 70
#17 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 #5 Como si lanzan 400, incluso conociendo la posición del portaaviones en el momento del lanzamiento, en el momento del impacto está a 48 km (38 mallas) de distancia del punto inicial en cualquier dirección.

La única forma de acertar a un buque es con un misil naval enganchado por radar desde el disparo, y la distancia máxima son 200 km
0 K 12
Spirito #20 Spirito
#17 Yo de eso no entiendo nada.

Pero, bueno, tal y como está la cosa de tensa tal vez con una oleada de drones puedan hacerle pupa a un portaviones, si no ahí y ahora, tal vez en otro momento y/o lugar.
0 K 8
Barney_77 #25 Barney_77
#20 Si no entiendes de esto, ¿Como podías estar tan seguro de que Rusia estaría en Odessa en navidades del 22?
0 K 20
Priorat #8 Priorat
Bueno, disparar con misiles balísticos a un portaviones es como matar moscas a cañonazos. Lo más probable es que terminen en el mar. Alguna posibilidad hay, igual que lanzando cañonazos a moscas, pero pocas.
3 K 38
#14 snubbe *
#8 No entiendo nada de la industria de la guerra pero lanzar millones en dinero (misiles) a ninguna parte parece un sinsentido. Supongo que en la cabeza militar tendrá su utilidad
0 K 7
#23 guillersk
#14 propaganda y mosquear al enemigo
0 K 11
#11 tpm1
Que el anuncio sea lanzar los misiles y no su resultado dice mucho de la situación militar de Irán.
1 K 23
Andreham #7 Andreham
Si ya es jodido acertar a cierta distancia a un objetivo inamovible, imagina darle a un barco que se mueve :shit:
1 K 20
ingenierodepalillos #21 ingenierodepalillos *
#7 Creo que pretendía decir inmóvil o estático en lugar de inamovible. ¿Me equivoco? Usted tampoco.
0 K 11
Torrezzno #10 Torrezzno
Esos bichos están bien protegidos
0 K 19
joffer #4 joffer
Como tirar palillos de dientes sobre cemento
0 K 12
#22 MenéameApesta
#16 Les atañe más directamente de lo que piensas. La verdadera batalla es por los recursos y las rutas comerciales, el que gane eso se acaba imponiendo al otro. Ser hoy en día aliado de China es bastante menos atractivo y más peligroso que hace un par de años.
0 K 9
#12 MenéameApesta
Es triste pero a estas alturas nadie puede pensar que Irán tiene la capacidad de hacer mucho daño al enemigo. Los hijos de la gran puta van conseguir acabar con todos los que no se postren a sus pies.
China tenía la oportunidad de hacerle lo que le hicieron a Rusia en Ucrania y la ha dejado pasar. Es cuestión de tiempo que se queden sin aliados.
0 K 9
#16 Mataq
#12 china?. Pero si no se han metido en ningún conflicto que no les ataña directamente. Porque se meterian en este?

Rusia era el llamado a apoyar. Pero su catástrofe ucraniana no les permite hacer nada.
0 K 6
#19 marcotolo
la idea con estos ataques, sera mas bien hacer que se queden sin interceptores los objetivos con una municion mas asequible y abundante,
para luego usar municion mas potente supongo
0 K 8
#13 Kuruñes3.0
Eso es casi imposible de hundir por una potencia media.
0 K 7

menéame