La Guardia Revolucionaria lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense Abraham Lincoln

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo del lanzamiento de cuatro misiles balísticos sobre el portaaviones 'USS Abraham Lincoln' sin que por el momento haya confirmación de daños. "Tras las arrogantes acciones y el ataque de los enemigos estadounidenses y sionistas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ha atacado el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' con cuatro misiles balísticos"
La falta de noticias es que le han dado o que no ?
www.youtube.com/watch?v=4nSsir-CxWQ
La fuente bloqueda: es.irna.ir/
Así que no
Ahora bien, como consigan enviar al fondo del mar a un portaviones usano, creo que el Zanahorio se pondrá colorao.
La única forma de acertar a un buque es con un misil naval enganchado por radar desde el disparo, y la distancia máxima son 200 km
Pero, bueno, tal y como está la cosa de tensa tal vez con una oleada de drones puedan hacerle pupa a un portaviones, si no ahí y ahora, tal vez en otro momento y/o lugar.
China tenía la oportunidad de hacerle lo que le hicieron a Rusia en Ucrania y la ha dejado pasar. Es cuestión de tiempo que se queden sin aliados.
Rusia era el llamado a apoyar. Pero su catástrofe ucraniana no les permite hacer nada.
para luego usar municion mas potente supongo