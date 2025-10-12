Un grupo de activistas arroja pintura contra un cuadro del Museo Naval durante el desfile del 12 de octubre  

Durante el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, un grupo de activistas de Futuro Vegetal han vandalizado con pintura roja una obra expuesta en el Museo Naval de Madrid. El cuadro afectado es 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' (1892), por José Santiago Garnelo y Alda.
| etiquetas: futuro vegetal , genocidios , madrid , protestas
El cuadro es muy grande, de 3x6 metros, y creo que no está protegido con nada, y aunque la pintura es biodegradable es necesario ser absolutamente idiota para hacer algo así. El trabajo de limpiarlo va a ser caro de narices. Espero que les pasen la factura.
Una cosa es la protesta, legítima o no, y otra tocar el arte.
Recordemos por poner un ejemplo el día que volaron la cámara santa de la catedral de Oviedo en 1934
www.google.com/amp/s/www.eldebate.com/religion/20250521/dia-revolucion
Porque joyas prerromanicas molestaban mucho para la lucha obrera
Soy de izquierdas y condeno este tipo de actos.
Y no son "activistas", son vándalos, con todas las letras.
Espero que el cuadro estuviera protegido con un cristal o algo.
Y como dice #1, tampoco me extrañaría que fuera falsa bandera, aunque no hay que descartar la hipótesis de #2, ya que en general no se debe atribuir a la maldad lo que se pueda atribuir a la estupidez.
Como si cambiaste algo. Estamos entendiendo la opinión como blanco y negro y eso no habla bien de la situación actual.
Yo me considero de izquierdas, estoy en contra de la flotilla, d ella ley de violencia de género, considero a Isrrael un estado genocida, y los partidos independentistas en España me parece el peor cáncer de la sociedad.
O avanzamos en los grises o algo va muy mal en democracia
- Flotilla: apoyo.
- Ley de violencia de género: a favor, pero que se persigan las denuncias falsas. Hace falta educar en una masculinidad en positivo.
- I****l: genocidas.
- Partidos independentistas: es una opción política legítima, pero que no comparto.
Masculinidad en positivo: hay muchos tópicos que deberíamos dejar atrás.
futurovegetal.org/
Seguro que son de VOX o La Falange
Tendrá el mismo tirón esta noticia que cuando un desconocido vandaliza un grafiti feminista?
No puedes coger la accion de uno o dos pirados y atribuirsela a todo un conjunto. Yo soy de izquierdas y no solo no se me ocurren estas cafradas sino que las condeno
"Somos un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la Crisis Climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas"
Exceptuando que han utilizado pintura biodegradable, no entiendo muy bien a que viene su protesta, ¿pero esta gente no lucha para que solo se coman plantas?...
Sólo es un cuadro, pero el contenido no me gusta.
Pasó lo que pasó, pero lo de celebrar una conquista y la subyugación de la gente del territorio conquistado, no entiendo cómo pretendemos que sea nuestra fiesta nacional.
Da cosica defender las mismas causas que también apoyan estos paletos.