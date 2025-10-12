edición general
Un grupo de activistas arroja pintura contra un cuadro del Museo Naval durante el desfile del 12 de octubre

Un grupo de activistas arroja pintura contra un cuadro del Museo Naval durante el desfile del 12 de octubre  

Durante el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, un grupo de activistas de Futuro Vegetal han vandalizado con pintura roja una obra expuesta en el Museo Naval de Madrid. El cuadro afectado es 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' (1892), por José Santiago Garnelo y Alda.

24 comentarios
karakol #17 karakol
Gilipollas.

El cuadro es muy grande, de 3x6 metros, y creo que no está protegido con nada, y aunque la pintura es biodegradable es necesario ser absolutamente idiota para hacer algo así. El trabajo de limpiarlo va a ser caro de narices. Espero que les pasen la factura.

Una cosa es la protesta, legítima o no, y otra tocar el arte.
#21 Somozano
#17 La izquierda es especialista en destruir obras de arte y patrimonio en España
Recordemos por poner un ejemplo el día que volaron la cámara santa de la catedral de Oviedo en 1934

www.google.com/amp/s/www.eldebate.com/religion/20250521/dia-revolucion

Porque joyas prerromanicas molestaban mucho para la lucha obrera
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Sus padres son primos
#4 mcfgdbbn3 *
Por si alguno quiere suplantar mi opinión, lo dejo claro aquí:

Soy de izquierdas y condeno este tipo de actos.

Y no son "activistas", son vándalos, con todas las letras.

Espero que el cuadro estuviera protegido con un cristal o algo. :-S

Y como dice #1, tampoco me extrañaría que fuera falsa bandera, aunque no hay que descartar la hipótesis de #2, ya que en general no se debe atribuir a la maldad lo que se pueda atribuir a la estupidez.
#19 Katos
#4 #6

Como si cambiaste algo. Estamos entendiendo la opinión como blanco y negro y eso no habla bien de la situación actual.

Yo me considero de izquierdas, estoy en contra de la flotilla, d ella ley de violencia de género, considero a Isrrael un estado genocida, y los partidos independentistas en España me parece el peor cáncer de la sociedad.

O avanzamos en los grises o algo va muy mal en democracia
#23 mcfgdbbn3 *
#19: En mi caso:
- Flotilla: apoyo.
- Ley de violencia de género: a favor, pero que se persigan las denuncias falsas. Hace falta educar en una masculinidad en positivo.
- I****l: genocidas.
- Partidos independentistas: es una opción política legítima, pero que no comparto.

Masculinidad en positivo: hay muchos tópicos que deberíamos dejar atrás.
A.more #1 A.more
De acuerdo con todas las protestas. Pero, es necesario destruir el arte y al mismo tiempo la credibilidad de la protesta? Se puede protestar sin que la mayoría esté en desacuerdo? Parece más un ataque de falsa bandera, o la protesta de gente sin cerebro
escuadron #7 escuadron
#1 Falsa bandera, seguro que si
futurovegetal.org/

Seguro que son de VOX o La Falange
#5 pacorapvalle
Da pena ver qué para protestar por algo que no te gusta tengas que destruir o arruinar...poco futuro hay en la humanidad, cuando lo mejor que pueden hacer para cambiar las cosas es destruir.
escuadron #3 escuadron *
La izquierda demostrando su verdadera cara
Tendrá el mismo tirón esta noticia que cuando un desconocido vandaliza un grafiti feminista?
javierchiclana #6 javierchiclana *
#3 Yo soy de izquierda y no me representan. Espero que hayan elegido, como otras veces, un cuadro protegido con cristal y que la acción sea simbólica... si no, espero que les metan una sanción que repare el daño. Con la tontería de algunos, vamos a terminar teniendo que pasar escáner en todos los museos.
BastardWolf #8 BastardWolf *
#3 la izquierda? Asi como lo dices, el total de la izquierda?
No puedes coger la accion de uno o dos pirados y atribuirsela a todo un conjunto. Yo soy de izquierdas y no solo no se me ocurren estas cafradas sino que las condeno
escuadron #10 escuadron
#8 aquí lo hacen a diario con la derecha y no pasa nada. De hecho da bastante karma. Lo mismo resulta que lo que vale para unos no vale para otros.
BastardWolf #12 BastardWolf
#10 mega validas esas logicas de "esque los demas lo hacen"...
escuadron #14 escuadron
#12 Siempre se afea esa lógica en un sentido, pero estoy seguro de que si busco en tus tres mil y pico comentarios no voy a encontrar la contrapartida en el otro sentido, y eso que tranquilamente hay 10 en un sentido por cada uno en el otro.
Fartón_Valenciano #15 Fartón_Valenciano
Acabo de entrar en la web de "futuro vegetal", esto es lo que pone es su inicio:

"Somos un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la Crisis Climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas"

Exceptuando que han utilizado pintura biodegradable, no entiendo muy bien a que viene su protesta, ¿pero esta gente no lucha para que solo se coman plantas?... xD xD xD
1 K 20
#11 pozz *
Menuda panda de payasos lso "activistas" estos.. :palm:
#16 dclunedo
Falsa bandera, no representan a la izquierda.... Luego salen dos cazurros que se dicen de derechas y a gritar que si todos son fachas y quien no los condenen enérgicamente son iguales, pero con estos todos blanditos o mirando para otro lado. Son iguales que los que quemaban libros aunque se disfracen con otra bandera.
asola33 #13 asola33
El cuadro rezuma ideología colonialista. Arte politizado.
Malinke #18 Malinke
#13 el homenaje parece que se lo hace el pintor en 1892, más que los indígenas en 1492.
Sólo es un cuadro, pero el contenido no me gusta.
Pasó lo que pasó, pero lo de celebrar una conquista y la subyugación de la gente del territorio conquistado, no entiendo cómo pretendemos que sea nuestra fiesta nacional.
Sandman #9 Sandman *
Pues nada, aplicando la misma lógica, habrá que ir a casa de estos activistas a llenar la fachada de excrementos para protestar por los recortes en Sanidad.
asola33 #24 asola33
Llamar arte a este cuadro es discutible.
MataGigantes #20 MataGigantes
Es ver estos actos ridículos y me dan ganas de comerme un chuletón, contaminar lo más grande e incluso tatuarme a Cristóbal Colón en el brazo.

Da cosica defender las mismas causas que también apoyan estos paletos.
#22 NeuronaSur
Los mejores activistas de izquierda los de…
