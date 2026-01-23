edición general
10 meneos
23 clics

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción de la Justicia española | España

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado archivar las diligencias abiertas tras recibir una denuncia por agresión sexual contra Julio Iglesias, ante la falta de...

| etiquetas: julio iglesias , audiencia nacional , archivo denuncia , jurisdicción
8 2 0 K 92 actualidad
11 comentarios
8 2 0 K 92 actualidad
jonolulu #5 jonolulu
España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país

Julio Iglesias era Somalí, vecino de Carlos Herrera
2 K 46
Yonny #8 Yonny *
#5 A ver, no es competente porque esos delitos se pueden denunciar e investigar en el país de residencia actual, que además es donde se supone se cometieron dichos abusos.
Lo que no puede ser nunca, es que robes en Canada y te juzguen en Australia, no crees?

Por cierto, me temo que los denunciantes era algo que YA sabían...
0 K 9
vicvic #9 vicvic *
#5 Una cosa es la ciudadanía, pero su vida transcurre lejos de España, de hecho (Según copilot) su última aparición pública en España fue justo hace 10 años, en 2016. Para su día a día se mueve entre las siguientes residencias:

1. Miami / Indian Creek (Florida, EE. UU.) Rsidencia principal desde hace muchos años.

2. República Dominicana (Punta Cana): Pasa largas temporadas en sus propiedades de Punta Cana, donde tiene varias villas y terrenos como refugio habitual.

3. Bahamas
También ha…   » ver todo el comentario
3 K 31
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#5 Lo de la jurisdiccion lo dejamos para otro dia. Bueno, en realidad la dejamos para cuando nos interese.

Hasta donde yo se, que tampoco es que me importe un carajo su vida, vive fuera de España hace decadas.
Y el (presunto) delito lo habia cometido en ¿Rep. Dominicana?

Pero oye, luego nos quejaremos si los Useños nos vienen a decir como y a quien debemos juzgar en España segun sus normas.
0 K 14
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
como si no lo sabian de antes, como aquello de Adolfo Suarez, hace no muchas semanas, ya fallecido, tampoco sabrian :popcorn:
2 K 27
Gotsel #10 Gotsel *
Voy a ver que dicen los de eldiario...
1 K 24
Beltenebros #3 Beltenebros
Es evidente que hay una Justicia para ricos y otra para pobres. Así funciona el capitalismo.
1 K 22
#4 Katos
Estos de podenos son unos cuñados de bar.
Llegaron a ser parte del gobierno promover leyes y firmarla, para luego no tener ni idea dejurisprudencia

Populistas para puntos morados y mujeres y con velo. Sectarios qué proteje a Irán por encima de tosoy llevan a sus hijos a la privada.
1 K 17
tul #2 tul *
pero si las metio al pais ilegalmente... con unos sobres todo se arregla...
0 K 12
#1 Barriales *
Viva la España de bien!!!!
Viva los afinadores!!!!!
0 K 8
#6 Rixx
Superinocente :-D
0 K 6

menéame