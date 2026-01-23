La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción de la Justicia española | España

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado archivar las diligencias abiertas tras recibir una denuncia por agresión sexual contra Julio Iglesias, ante la falta de...
| etiquetas: julio iglesias , audiencia nacional , archivo denuncia , jurisdicción
Julio Iglesias era Somalí, vecino de Carlos Herrera
Lo que no puede ser nunca, es que robes en Canada y te juzguen en Australia, no crees?
Por cierto, me temo que los denunciantes era algo que YA sabían...
1. Miami / Indian Creek (Florida, EE. UU.) Rsidencia principal desde hace muchos años.
2. República Dominicana (Punta Cana): Pasa largas temporadas en sus propiedades de Punta Cana, donde tiene varias villas y terrenos como refugio habitual.
3. Bahamas
También ha… » ver todo el comentario
Hasta donde yo se, que tampoco es que me importe un carajo su vida, vive fuera de España hace decadas.
Y el (presunto) delito lo habia cometido en ¿Rep. Dominicana?
Pero oye, luego nos quejaremos si los Useños nos vienen a decir como y a quien debemos juzgar en España segun sus normas.
Llegaron a ser parte del gobierno promover leyes y firmarla, para luego no tener ni idea dejurisprudencia
Populistas para puntos morados y mujeres y con velo. Sectarios qué proteje a Irán por encima de tosoy llevan a sus hijos a la privada.
Viva los afinadores!!!!!