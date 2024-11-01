“Estoy aterrorizada”: mujer de Florida que pasó años votando por los republicanos ahora se enfrenta a perder la cobertura médica que la mantiene con vida [EN]

Diagnosticada con enfermedad renal aguda, depende de un seguro asequible gracias a los subsidios. Con la expiración de estos subsidios, los tratamientos que protegen sus riñones quedan fuera de su alcance. No está sola, más de 22 millones de estadounidenses, desproporcionadamente de estados profundamente republicanos, están a punto de enfrentarse a la misma pesadilla. La votante republicana de toda la vida admite ahora que la postura de su partido sobre la atención médica —y las dificultades económicas — han debilitado su lealtad al partido.