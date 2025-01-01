edición general
Esto ha pasado en el pregón de las Fiestas Mayores del barrio de Sants en Barcelona

Esto ha pasado en el pregón de las Fiestas Mayores del barrio de Sants en Barcelona  

La Fiesta Mayor de Sants arrancó con un pregón cargado de crítica social y compromiso vecinal, a cargo de las actrices mallorquinas Esther López y Júlia Truyol, integrantes de la compañía La Calòrica y vecinas del barrio desde hace más de una década. Con un discurso contundente, denunciaron la gentrificación, la masificación turística y el precio desorbitado de la vivienda en Barcelona: “Estamos hartas”.

#7 encurtido
Lo que dicen es bastante pertinente. Pero les han dejado hechos los típicos memes de charos locasdelcoño a la fachosfera.
6
eso venía a decir
#7 eso venía a decir
0
#16 Katos
#7 no son ni el mensaje ni las formas adecuadas #9
0
Cachopín #8 Cachopín
Qué se le pasará por la cabeza a la señora del abanico.
1
Pacofrutos #12 Pacofrutos *
#1 #8 Amedeo Modigliani. La mujer del abanico (1919).  media
0
Doisneau #6 Doisneau
Mi relacion con la izquierda ahora mismo:  media
2
ricambigaetani #5 ricambigaetani
Dios parece un meme, si es que cuando los argumentos están bien pero te pierden las formas...
1
Imag0 #13 Imag0
La vieja del abanico jajajajja
0
Ainhoa_96 #10 Ainhoa_96
Bien sus demandas, ridículas sus formas xD

Pero me quedo con el fondo de la cuestión, hacer el ridículo es un derecho fundamental :hug:
0
bronco1890 #15 bronco1890
¿Queda alguna fiesta en Cataluña que no esté politizada?
0
antesdarle #11 antesdarle
Es una lástima que causas tan legítimas caigan en lo absurdo
0
#2 hulo *
La verdad es que cada vez hay más problemas mentales. Y estos se suponen que son los "referentes".

Madre mía
0
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
genial cuando la menos loca le toca la espalda a la otra que se queda gritando sola xD
0
la madre del cordero
la madre del cordero
0
Nokith #14 Nokith
En vez de darles memes a la derecha neandertal lo que hay que hacer es empezar a quemar bloques que desalojen a los vecinos, bloque desalojado, bloque quemado.
0
TmeTo #4 TmeTo
Esto pasa por no tomar la medicación prescrita.
0

