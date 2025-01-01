Esto ha pasado en el pregón de las Fiestas Mayores del barrio de Sants en Barcelona  

La Fiesta Mayor de Sants arrancó con un pregón cargado de crítica social y compromiso vecinal, a cargo de las actrices mallorquinas Esther López y Júlia Truyol, integrantes de la compañía La Calòrica y vecinas del barrio desde hace más de una década. Con un discurso contundente, denunciaron la gentrificación, la masificación turística y el precio desorbitado de la vivienda en Barcelona: “Estamos hartas”.