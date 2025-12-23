Es enorme": Eurodiputada propone usar la deuda de EE.UU. si Trump ataca Groenlandia

La Unión Europea podría utilizar la deuda pública de Estados Unidos en manos de inversores europeos, que supera los 1,5 billones de dólares, como instrumento de presión en el contencioso sobre Groenlandia, propuso este lunes la eurodiputada francesa Valérie Hayer en una entrevista con RFI. "Si Donald Trump alguna vez decidiera atacar Groenlandia, debe saber que tenemos palancas. [...] Tenemos un apalancamiento sobre la deuda estadounidense. La Unión Europea, aparte de las cajas centrales nacionales, posee 1,5 billones de dólares en activos.