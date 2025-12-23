edición general
Es enorme": Eurodiputada propone usar la deuda de EE.UU. si Trump ataca Groenlandia

La Unión Europea podría utilizar la deuda pública de Estados Unidos en manos de inversores europeos, que supera los 1,5 billones de dólares, como instrumento de presión en el contencioso sobre Groenlandia, propuso este lunes la eurodiputada francesa Valérie Hayer en una entrevista con RFI. "Si Donald Trump alguna vez decidiera atacar Groenlandia, debe saber que tenemos palancas. [...] Tenemos un apalancamiento sobre la deuda estadounidense. La Unión Europea, aparte de las cajas centrales nacionales, posee 1,5 billones de dólares en activos.

8 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Apretar el botón?? No hay cojones
vviccio #5 vviccio
¿Deuda? ¿qué es eso?. Solo son apuntes contables, puro humo en un mundo donde el valor de las cosas se mide por la capacidad de tu armamento.
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 Si fuera así, no habría reculado Trump, al ver que los chinos le devolvian los aranceles y le cortaban la exportación de tierras raras.
Top_Banana #3 Top_Banana
1,22 billones de dólares solo para cubrir los intereses de la deuda nacional.

nypost.com/2025/12/23/us-news/sen-rand-pauls-2025-festivus-report-airs
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
Otra idea: comprar el petróleo y todo podamos en yuanes
gale #4 gale
No tenemos armas. Tenemos palancas. Como Laporta. Al pájaro loco yanqui le preocuparán algo las palancas?
Heni #6 Heni *
Sería bueno que alguien le avisase que todos los bancos de compensación del sistema Swift están en EEUU y sin ellos no se liquidan fisicamente las operaciones, los movimientos de swift pasan a ser simples apuntes en una tabla

Resumen, el gobierno EEUU en la práctica puede bloquear el uso del Swift a cualquier país aunque tenga su sede en Bélgica


Disfrutad la dependencia de EEUU en todo y que muchos llevamos años denunciando y se nos llamaba de todo
