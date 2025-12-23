Es enorme": Eurodiputada propone usar la deuda de EE.UU. si Trump ataca Groenlandia

La Unión Europea podría utilizar la deuda pública de Estados Unidos en manos de inversores europeos, que supera los 1,5 billones de dólares, como instrumento de presión en el contencioso sobre Groenlandia, propuso este lunes la eurodiputada francesa Valérie Hayer en una entrevista con RFI. "Si Donald Trump alguna vez decidiera atacar Groenlandia, debe saber que tenemos palancas. [...] Tenemos un apalancamiento sobre la deuda estadounidense. La Unión Europea, aparte de las cajas centrales nacionales, posee 1,5 billones de dólares en activos.
| etiquetas: eeuu , deuda , groenlandia , valérie hayer
nypost.com/2025/12/23/us-news/sen-rand-pauls-2025-festivus-report-airs
Resumen, el gobierno EEUU en la práctica puede bloquear el uso del Swift a cualquier país aunque tenga su sede en Bélgica
Disfrutad la dependencia de EEUU en todo y que muchos llevamos años denunciando y se nos llamaba de todo