edición general
12 meneos
29 clics
Dólar se desploma en Argentina tras la compra de pesos por parte de Estados Unidos

Dólar se desploma en Argentina tras la compra de pesos por parte de Estados Unidos

La divisa estadounidense exhibe una fuerte baja de -6,4% en alguna de sus cotizaciones, en una jornada de operaciones acotadas por el feriado en Estados Unidos

| etiquetas: eeuu , argentina , dólar , peso , milei , trump
10 2 0 K 208 actualidad
16 comentarios
10 2 0 K 208 actualidad
Comentarios destacados:    
fareway #4 fareway
#2 Solo soy el telonero de Findeton, él te lo explicará todo. Me limito a lanzar el trailer en el que la culpa recae sí o sí en el kirchnerismo.
4 K 67
Findeton #5 Findeton
#4 Culpa de qué, si esto es una excelente noticia.
0 K 10
estemenda #12 estemenda *
#5 xD xD xD
Argentina sólo depende ahora de la buena voluntad de Trump, y Trump ya ha demostrado que no permanece fiel a ningún tratado ni aliado. Cuando se canse de ella le dará una patada al taburete y Argentina se quedará colgando. Al tiempo.
#3 #6 #8 #9
0 K 11
Findeton #16 Findeton
#12 Si EEUU no fuera fiable, el peso no subiría.
0 K 10
fareway #1 fareway
@Findeton El kirchnerismo con otra cortina de humo.
1 K 34
berkut #2 berkut
#1 Puedes explicarte algo mejor?
0 K 10
Findeton #3 Findeton *
#1 Pero si esto es una excelente noticia para los argentinos. El peso se revaloriza, eso significa que el salario en dólares de los argentinos está subiendo. Con los mismos pesos que antes, ahora los argentinos pueden comprar más iPhones, o más gasolina (que está denominada en dólares).
0 K 10
#13 Deperdidos *
#3 me sorprende viniendo de un ultraliberal como tú que defiendas esto.
Si el peso sube porque detrás hay una economía que está en crecimiento es una buena noticia.
Si el peso sube porque el primo de Zumosol ha tomado la decisión política temporal de hacerlo (obviamente hasta elecciones) entonces es una alteración artificial de la realidad basada en nada.

El paciente con el pulmón hecho una mierda al que le dan oxígeno para que aguante unas semanas.

Por cierto, adivina lo que hará el primo de Zumosol con todos esos pesos cuando se canse del juguete o se rompa.
1 K 15
Findeton #15 Findeton
#13 EEUU no toma decisiones así a la ligera, esto es un plan a largo plazo. Olvídate de las elecciones, este apoyo va a continuar.

El peso sube y eso es una buena noticia para los argentinos. Que sea por un motivo u otro, se puede debatir, pero a la hora de usar esos pesos a la gente como que le va a dar igual.
0 K 10
Gry #14 Gry
También es buena noticia para los EEUU, sus productos se venderán más en Argentina y el precio de la Soja argentina aumentará disminuyendo su atractivo para los compradores chinos
0 K 14
JackNorte #11 JackNorte *
Que barata es la soberania de los paises con algunos dirigentes, algunos creen que hasta cuando les estan robando sus libertades es una buena noticia. El conocimiento financiero de los argentinos es tanto que siempre encuentran la manera de arruinarse durante un siglo.
DEsde de las elecciones Findeton desaparecera de este foro , porque vera el resultado de lo que cree es la mejor forma de gobernar.
0 K 12
Findeton #6 Findeton *
Sería bastante gracioso que esta noticia llegara a portada porque los de siempre creyeran que esto es una mala noticia. Eso demuestra el enorme desconocimiento financiero que tienen.

Esto es una excelente noticia para los argentinos, es como cuando el euro sube vs el dólar, eso es bueno para los europeos. En este caso es bueno para los argentinos, que ahora ganan más dólares con los mismos pesos de salario.
0 K 10
Lutin #7 Lutin
#6 Pensaba que sería bueno para los argentinos.
0 K 9
Findeton #8 Findeton
#7 Exacto, esto es bueno para los argentinos.
0 K 10
#10 DenisseJoel
#8 Exacto, porque ahora podrán exportar bienes y servicios en condiciones más ventajosas.
1 K 20
Findeton #9 Findeton
#0 Más vale que la descartes, que se te ha colado. Esta es una EXCELENTE noticia para los argentinos, ¿de verdad quieres que salga en portada? xD
0 K 10

menéame