Detenido un hombre tras empujar y patear en la cabeza a una anciana en la línea 1 de Metro de Madrid

Metro de Madrid se personará como acusación contra el hombre.

#1 lordban
¿Hace 30, 40 o 50 años había gente que se dedicaba a patear ancianos en la cabeza en medio de un espacio público? No dejo de oír la cantinela de que la tasa de crimen baja y baja pero no paran de salir crímenes cada vez más bizarros.
#3 Albarkas *
#1 Los 70 y los 80 fueron duros. La droga creó a muchos hijoputas.
Pd: También había bastante cadenero facha suelto.
#6 yarkyark
#3 Cierto.
#8 lordban
#5 3.adj. Raro, extravagante o fuera de lo común.

Siempre ha habido crimen, y crímenes horribles, pero esto de patear a una anciana en medio del metro me deja totalmente descolocado.
#7 yarkyark
#1 Hace 30, 40 o 50 años había mas crímenes. Lo que no había era Internet para que se hicieran públicos con facilidad y solo trascendían los mas graves.
#2 Daniel2000 *
El "presunto agresor", cuenta con numerosos antecedentes ... pues nada, circulen, que no hay nada que ver.


De otros medios.
"El individuo, que cuenta con múltiples antecedentes, ha sido trasladado a la comisaría de Leganitos, mientras la mujer se encuentra grave"


"Un hombre de origen ******, de 40 años, ha sido detenido este mediodía en el andén de la Línea 1 del Metro de Sol después de haber empujado a una mujer de 80 años contra un tren que ha entrado en la estación y haberla agredido de forma continuada. La víctima ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y varias contusiones, según fuentes de Emergencias Madrid. El Samur la ha trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico.
#4 Mesopotámico
vienen los merojes
kumo #9 kumo
Por la falta de info en titular y entradilla ya os podéis imaginar el resto.
