·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8042
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6549
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6623
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
6059
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4396
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
más votadas
624
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
596
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen
556
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua
434
Javier Ruiz desmonta los tres pasos de Miguel Ángel Rodríguez que Ayuso siempre utiliza para huir de sus escándalos
467
Buxadé y Abascal utilizaron a su trabajador Arturo Villa para tapar supuestos desvíos de dinero de Revuelta en la DANA: "No van a denunciar"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
87
clics
Detenido un hombre tras empujar y patear en la cabeza a una anciana en la línea 1 de Metro de Madrid
Metro de Madrid se personará como acusación contra el hombre.
|
etiquetas
:
agresión
,
madrid
13
2
0
K
152
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
0
K
152
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
lordban
¿Hace 30, 40 o 50 años había gente que se dedicaba a patear ancianos en la cabeza en medio de un espacio público? No dejo de oír la cantinela de que la tasa de crimen baja y baja pero no paran de salir crímenes cada vez más bizarros.
1
K
19
#3
Albarkas
*
#1
Los 70 y los 80 fueron duros. La droga creó a muchos hijoputas.
Pd: También había bastante cadenero facha suelto.
3
K
52
#6
yarkyark
#3
Cierto.
0
K
12
#5
insulabarataria
#1
dle.rae.es/bizarro
0
K
10
#8
lordban
#5
3.adj. Raro, extravagante o fuera de lo común.
Siempre ha habido crimen, y crímenes horribles, pero esto de patear a una anciana en medio del metro me deja totalmente descolocado.
0
K
7
#7
yarkyark
#1
Hace 30, 40 o 50 años había mas crímenes. Lo que no había era Internet para que se hicieran públicos con facilidad y solo trascendían los mas graves.
1
K
23
#2
Daniel2000
*
El "presunto agresor", cuenta con numerosos antecedentes ... pues nada, circulen, que no hay nada que ver.
De otros medios.
"El individuo, que cuenta con múltiples antecedentes, ha sido trasladado a la comisaría de Leganitos, mientras la mujer se encuentra grave"
"Un hombre de origen
******
, de 40 años, ha sido detenido este mediodía en el andén de la Línea 1 del Metro de Sol después de haber empujado a una mujer de 80 años contra un tren que ha entrado en la estación y haberla agredido de forma continuada. La víctima ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y varias contusiones, según fuentes de Emergencias Madrid. El Samur la ha trasladado con
pronóstico grave
al Hospital Clínico.
1
K
16
#4
Mesopotámico
vienen los merojes
1
K
16
#9
kumo
Por la falta de info en titular y entradilla ya os podéis imaginar el resto.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pd: También había bastante cadenero facha suelto.
dle.rae.es/bizarro
Siempre ha habido crimen, y crímenes horribles, pero esto de patear a una anciana en medio del metro me deja totalmente descolocado.
De otros medios.
"El individuo, que cuenta con múltiples antecedentes, ha sido trasladado a la comisaría de Leganitos, mientras la mujer se encuentra grave"
"Un hombre de origen ******, de 40 años, ha sido detenido este mediodía en el andén de la Línea 1 del Metro de Sol después de haber empujado a una mujer de 80 años contra un tren que ha entrado en la estación y haberla agredido de forma continuada. La víctima ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y varias contusiones, según fuentes de Emergencias Madrid. El Samur la ha trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico.