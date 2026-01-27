edición general
CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

El Sector Ferroviario de CGT Andalucía ha expresado su “extrema preocupación” tras analizar una de las imágenes difundidas por la Guardia Civil durante la investigación que están llevando a cabo por el accidente de Adamuz. En esta se pueden ver dos soldaduras de carril situadas a menos de un metro de distancia, una circunstancia que está expresamente prohibida por la normativa técnica que regula el mantenimiento y montaje de la vía ferroviaria.

sotillo #1 sotillo
Pues está esta es fácil, la soldadura está firmada y datada así que encontrar a los responsables no va a ser nada difícil, mira que si fuera alguien que esté afiliado al sindicato o peor al PSOE
jonolulu #2 jonolulu *
¿Son soldaduras eso?

El cable del LZB va haciendo lazos y se cruza cada 500m. Puede ser la "sombra" del cable que ha tapado el polvo

Por buscar una explicación... No veo motivo para hacer dos soldaduras, la verdad
Lamantua #5 Lamantua
#2 Más sombras que luces hay en esas empresas.
#3 gershwin
Más suflé emocional

Vamos.a ver seguramente cómo se ejecutó la obra para obtener más beneficio por menos costo a riesgo de menor seguridad.
Lamantua #4 Lamantua *
Que posiblemente haya que dar la razón al inMundo ya jode. :wall:
P. D. La opinión del comando meneante sociata es muy importante. :hug:
