CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

El Sector Ferroviario de CGT Andalucía ha expresado su “extrema preocupación” tras analizar una de las imágenes difundidas por la Guardia Civil durante la investigación que están llevando a cabo por el accidente de Adamuz. En esta se pueden ver dos soldaduras de carril situadas a menos de un metro de distancia, una circunstancia que está expresamente prohibida por la normativa técnica que regula el mantenimiento y montaje de la vía ferroviaria.
El cable del LZB va haciendo lazos y se cruza cada 500m. Puede ser la "sombra" del cable que ha tapado el polvo
Por buscar una explicación... No veo motivo para hacer dos soldaduras, la verdad
Vamos.a ver seguramente cómo se ejecutó la obra para obtener más beneficio por menos costo a riesgo de menor seguridad.
