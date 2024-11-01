edición general
La puerta de atrás | Comunicado de trabajadores en el mantenimiento de la alta velocidad | CNT Valladolid

Como trabajadores en el mantenimiento de la alta velocidad organizados en la CNT escuchamos con atención al ministro explicando a duras penas el baile de cifras astronómicas invertidas en las dos últimas décadas en las infraestructuras ferroviarias, como si ello fuera a terminar con la problemática de todo un sector en buena parte externalizado, sobre todo en el caso de los mantenimientos, y entregado a su suerte. Pues esas cifras invertidas que bailan son parte de un modelo de ferrocarril neoliberal y privatizado que redunda en el beneficio...

Kamillerix
" Las inversiones públicas deben servir para mejorar y adaptar la infraestructura al volumen de tráfico que soportan, y, también, claro está, para que los mantenimientos, con sus plantillas al frente, dejen de ser la puerta de atrás donde el estado esconda y guarde toda la miseria y precariedad de un modelo reñido con el derecho a un transporte digno"
Exacto!!!
Cometeunzullo
"Que buena es la colaboración público - privada"
No. Se está demostrando que los beneficios de los accionistas priman sobre la calidad del servicio.
Cada vez hay más ejemplos, desgraciadamente.
sotillo
#2 Pero vamos a ver si nos centramos un poco, se vota privatización y se exige lo contrario, tenemos lo que llevamos décadas votando
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Es que es una tomadura de pelo contabilizar las inversiones en líneas nuevas como si fueran al mantenimiento de las existentes.
