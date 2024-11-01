La puerta de atrás | Comunicado de trabajadores en el mantenimiento de la alta velocidad | CNT Valladolid

Como trabajadores en el mantenimiento de la alta velocidad organizados en la CNT escuchamos con atención al ministro explicando a duras penas el baile de cifras astronómicas invertidas en las dos últimas décadas en las infraestructuras ferroviarias, como si ello fuera a terminar con la problemática de todo un sector en buena parte externalizado, sobre todo en el caso de los mantenimientos, y entregado a su suerte. Pues esas cifras invertidas que bailan son parte de un modelo de ferrocarril neoliberal y privatizado que redunda en el beneficio...