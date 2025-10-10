edición general
Antonio 'era tirador olímpico' y disparó 'por la espalda a la cabeza' de su yerno, el mosso Víctor: 'Luego se fumó un pitillo'

Antonio sabía que su yerno, el mosso d'Esquadra Víctor, no iba a salir vivo de la emboscada que supuestamente le tendió este miércoles en la calle Doctora Castells de Lleida. "Le fue siguiendo por detrás y le disparó cuando se puso a su altura", tal y como desvelan fuentes cercanas a la investigación, sobre la presunta dinámica con la que este anciano, de 78 años, perpetró un asesinato como si fuera un sicario. "La víctima no tuvo ninguna posibilidad de defenderse porque el ataque se produjo por la espalda y no lo vio venir".

sorrillo #1 sorrillo *
Hay gente que tiene mucho miedo a los desconocidos pero la inmensa mayoría de asesinatos se producen entre familiares y conocidos.

Con datos de 2017 del FBI de los asesinatos de los que se identificó al causante menos del 20% fueron causados por desconocidos y más del 80% lo fueron a manos de familiares o conocidos.

Fuente: ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2017/crime-in-the-u.s.-2017/topic-pages/e
3 K 48
#3 Leclercia_adecarboxylata
#1 Muy interesante.
0 K 13
Wintermutius #4 Wintermutius
#1 Arma, móvil y oportunidad. Un desconocido no suele tener un móvil.
0 K 7
#5 sarri
#1 Como el tema de abuso infantil o violaciones, me suena también un 80% en el ámbito familiar o el entorno (gente ya conocida)
0 K 9
yopasabaporaqui #9 yopasabaporaqui
#1 Ya te digo. Yo calé a mi suegra en cuanto la vi ¬¬
0 K 11
Postmeteo #2 Postmeteo
No sé por qué cojones se deja a civiles tener armas en casa.
Taquillas con candado en los centros de tiro y punto
2 K 29
pitercio #6 pitercio
Con el piti de después y todo.
1 K 23
borteixo #7 borteixo
Te meás ensima, te tomas media botella y si tenes un sobre de cocaína papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable hermano.
0 K 10
jadcarpan #8 jadcarpan *
Sigo sin enteder a esta gente.
Supuestamente le mata por no dejarle ver a sus nietas... ahora ni sus nietas y posiblemente nadie más de la familia querran verle a el (cuando salga de la carcel, si es que sale)
¿Que ha ganado? ¿Potenciar su ego?... ni idea
0 K 6

