Antonio 'era tirador olímpico' y disparó 'por la espalda a la cabeza' de su yerno, el mosso Víctor: 'Luego se fumó un pitillo'

Antonio sabía que su yerno, el mosso d'Esquadra Víctor, no iba a salir vivo de la emboscada que supuestamente le tendió este miércoles en la calle Doctora Castells de Lleida. "Le fue siguiendo por detrás y le disparó cuando se puso a su altura", tal y como desvelan fuentes cercanas a la investigación, sobre la presunta dinámica con la que este anciano, de 78 años, perpetró un asesinato como si fuera un sicario. "La víctima no tuvo ninguna posibilidad de defenderse porque el ataque se produjo por la espalda y no lo vio venir".
| etiquetas: asesinato , mosso , suegro , tirador , olímpico , yerno
Con datos de 2017 del FBI de los asesinatos de los que se identificó al causante menos del 20% fueron causados por desconocidos y más del 80% lo fueron a manos de familiares o conocidos.
Fuente: ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2017/crime-in-the-u.s.-2017/topic-pages/e
Taquillas con candado en los centros de tiro y punto
Supuestamente le mata por no dejarle ver a sus nietas... ahora ni sus nietas y posiblemente nadie más de la familia querran verle a el (cuando salga de la carcel, si es que sale)
¿Que ha ganado? ¿Potenciar su ego?... ni idea