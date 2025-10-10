Antonio 'era tirador olímpico' y disparó 'por la espalda a la cabeza' de su yerno, el mosso Víctor: 'Luego se fumó un pitillo'

Antonio sabía que su yerno, el mosso d'Esquadra Víctor, no iba a salir vivo de la emboscada que supuestamente le tendió este miércoles en la calle Doctora Castells de Lleida. "Le fue siguiendo por detrás y le disparó cuando se puso a su altura", tal y como desvelan fuentes cercanas a la investigación, sobre la presunta dinámica con la que este anciano, de 78 años, perpetró un asesinato como si fuera un sicario. "La víctima no tuvo ninguna posibilidad de defenderse porque el ataque se produjo por la espalda y no lo vio venir".