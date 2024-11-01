edición general
2 meneos
3 clics
Acuerdo con Turquía para contratar conductores de camión turcos en España y paliar la escasez

Acuerdo con Turquía para contratar conductores de camión turcos en España y paliar la escasez

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de Turquía ha suscrito recientemente con la asociación andaluza de transportistas USINTRA y la Fundación Campus de Córdoba, un Protocolo de Colaboración en materia de fomento del empleo, que se ejecutará a través de la Dirección General de la Agencia Turca de Empleo. Según las estimaciones del Gobierno turco, en la actualidad hay en su país más de 300.000 conductores de camión en demanda de empleo, por lo que el objetivo del acuerdo consistirá en su reclutamiento para su traslado.

| etiquetas: camioneros , usintra , turquía
2 0 0 K 33 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 33 actualidad
tul #1 tul
luego os cuentan que la inmigracion es culpa de "la izquierda"
1 K 22
#2 luckyy
Me pregunto si podemos contratar también empresarios justos y honestos en el extranjero
0 K 10

menéame