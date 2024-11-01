edición general
27 empresas concentran la fabricación de las 233 balizas homologadas por la DGT. Y solo 29 modelos son 100% Made in Spain

27 empresas concentran la fabricación de las 233 balizas homologadas por la DGT. Y solo 29 modelos son 100% Made in Spain

La DGT ha homologado más de 230 balizas de emergencia V16 en su versión conectada, las únicas que serán legales y de uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Pero detrás de esta diversidad de marcas y modelos, hay un reducido grupo de sólo 27 fabricantes, en su amplía mayoría de origen asiático.El fabricante más prolífico es con diferencia Ningbo Chakesi Electronic Co., Ltd. Sus 6 únicos modelos se venden bajo decenas de marcas diferentes con los nombres más variopintos, como Don Feliz, Raykong o ExtraStar. En España, el fabricante más prolífico es Kepar Electrónica, SL. De las cadenas de montaje de su fábrica en Zaragoza han salido la que fue la primera baliza en ser homologada...

Torrezzno #1 Torrezzno *
Obligar a la gente a gastar mas de 35 euros en eso me parece abusivo existiendo el móvil. Si puedes salir a poner la baliza y que active el gps puedes llamar al 112
4 K 56
OdaAl #2 OdaAl
#1 Vaya negocio se han montado
2 K 44
#4 tropezon *
#2 El día que salgan en los papeles de Koldo y Abalos nos vamos a reir :troll:

Porque tiene una pinta de comisionaza que echa para atrás
2 K 31
oricha_1 #15 oricha_1
#4 Hay unos policías de tránsito que tienen unas patentes sobre esa integración.
Eso solo se utiliza en España. No en nignun pais de la UE
0 K 7
#5 mam23
#1 opino lo mismo que tu, creo que las balizas anteriores y el telefono eran suficientes, una aplicacion para el telefono para comunicar la avería hubiera sido suficiente.
1 K 27
#6 Pixmac *
#1 Hay móviles que dan el aviso automáticamente pero sin ello hay que estar en buenas condiciones para dar el aviso por uno mismo. Con la baliza es presionar el botón. Imagino que por eso lo hacen obligatorio, para no depender del modelo de teléfono que tengas para que sea sencillo dar el aviso de accidente y su posición.

Yo lo hubiera hecho opcional, no obligatorio.
1 K 27
#9 mam23
#6 no des ideas o el año proximo tambien obligarán a un modelo determinado de telefono.
0 K 7
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 No hace falta salir para ponerla, eso si me parece una estafa exigirla obligatoriamente y el precio que tiene, yo tengo una de las que ya no van a valer y cuando la miro porque me acuerdo esta sin batería ya
0 K 20
#11 eqas *
#7 yo he comprado ya las nuevas, y usan pilas alcalinas, o cable usb al mechero. Y las viejas ni las he estrenado (por suerte). Pero me parece un abuso el que sean obligatorias, sobretodo porque solo valen en España y para salir tengo que seguir llevando los triángulos, al menos por ahora.
0 K 11
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#11 Yo tampoco estrene la decatalogada, no salgo normalmente de noche nunca ni he tenido accidentes.
0 K 20
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
#8 Lo es.
Comprobado, en la web de la DGT.
Alguna pregunta más
0 K 8
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia *
26 en alileches.
Que es china? si.
Pregúntame si me preocupa.
0 K 8
#8 Sammy_Jankis
#3 Si no es de las homologadas, olvídate
0 K 7
#12 eqas
#3 #8 las mias son chinas, pero homologadas
0 K 11
Estoeslaostia #14 Estoeslaostia
#12 Mi baliza es homologada. Las bolas no.
0 K 8
oricha_1 #16 oricha_1 *
#3 Al que le pillen por detras en una curva a las 3pm que no se ve absolutamente nada la baliza esa a pleno sol de verano, pues seguro si le preocupara.
Al que puso eso obligatorio en vez de los triangulos , seguro que no le preocupa tampoco. EL cobro su salario o su comisión
0 K 7

