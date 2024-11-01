27 empresas concentran la fabricación de las 233 balizas homologadas por la DGT. Y solo 29 modelos son 100% Made in Spain

La DGT ha homologado más de 230 balizas de emergencia V16 en su versión conectada, las únicas que serán legales y de uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Pero detrás de esta diversidad de marcas y modelos, hay un reducido grupo de sólo 27 fabricantes, en su amplía mayoría de origen asiático.El fabricante más prolífico es con diferencia Ningbo Chakesi Electronic Co., Ltd. Sus 6 únicos modelos se venden bajo decenas de marcas diferentes con los nombres más variopintos, como Don Feliz, Raykong o ExtraStar. En España, el fabricante más prolífico es Kepar Electrónica, SL. De las cadenas de montaje de su fábrica en Zaragoza han salido la que fue la primera baliza en ser homologada...
Porque tiene una pinta de comisionaza que echa para atrás
Eso solo se utiliza en España. No en nignun pais de la UE
Yo lo hubiera hecho opcional, no obligatorio.
Comprobado, en la web de la DGT.
Alguna pregunta más
Que es china? si.
Pregúntame si me preocupa.
Al que puso eso obligatorio en vez de los triangulos , seguro que no le preocupa tampoco. EL cobro su salario o su comisión