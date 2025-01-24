Dos exguardias civiles se hacen de oro gracias a la DGT y a la "imposición" de la baliza V-16

El 1 de enero de 2026 será una fecha histórica (y no precisamente por seguridad vial): los triángulos de emergencia quedarán prohibidos y pasará a ser obligatorio llevar la famosa baliza V-16 conectada. Una medida que la DGT defiende como un gran avance para evitar atropellos… pero que ha terminado generando una auténtica mina de oro para unos pocos.
1) La luz se ve menos que un gato de escayola.
2) Lo de geolocalizar no tiene sentido para coches modernos que ya llevan un SOS. Pero es que además no conozco a nadie que conduzca sin móvil.
Como siempre en España hasta el más tonto hace botijos para llenarse los bolsillos. Si seguimos el dinero seguro que nos llevamos una sorpresa.
Pero sí, es un puto timo y como tal debería ser denunciado.
La DGT, esa que no prohíbe fumar mientras se conduce (cuando sí se prohíbe pulsar en la pantalla del móvil aunque esté en un soporte) porque en el resto de Europa no lo ha prohibido nadie, obliga a pagar esto y que se lleven unos euros un par de guardias civiles.
Luego que la DGT no es recaudatoria ni tiene ánimo recaudador. Ya.
¿De quiénes son familiares? ¿Quiénes le deben favores? A saber.
1) Armonizarse con Europa.
2) Que sea obligatorio en coches que no tienen el sistema SOS.
Si no ven los warnings ¿Qué cojones van a ver la luz esa apestosa?
Aquí de lo que va es que unos iluminados "reciban sus sobres". Que ya nos conocemos.
1) Es una luz luminosa, no un faro para trasatlánticos.
2) No todo el mundo lleva un vehiculo conectado 2.0
El móvil tiene menos cobertura que la tarjeta que lleva, son tecnologias distintas, luego hay compañias low cost que pierden señal.
Precisamente como no todo el mundo lleva un vehículo conectado, la baliza pierde la mayor parte de utilidad, porque si no vas con el mapa de google o similar no te va a avisar de que hay un accidente cerca, y esa luz se ve poco.
En el resto de países de la Unión Europea son obligatorios los triángulos, pero si un vehículo español va a otro país de la UE debe seguir usando la baliza.
Es un elemento que depende del país de origen.
Es igual que si viene un portugués o francés a España... Seguirán usando los triángulos ya que en sus países de origen es el elemento usado. No están obligados a usar la baliza (V-16)
Los extranjeros pueden usar triángulos en España, los españoles podemos usar la baliza o los triángulos en Europa.
- La prohibición de usar triángulos se limita a autovías y autopistas.
- Concretamente, la prohibición es colocar triángulos en autovías y autopistas sin colocar la baliza V-16 primero. Si colocas la baliza al salir del coche, es perfectamente legal poner los triángulos, pero no es obligatorio.
Así que éso de que "los triángulos de emergencia quedarán prohibidos" es un error grosero para un blog/medio destinado a conductores.
Por cierto ¿la baliza hará roaming si estás en otro país? pero además, si estás en otro país y este no implementa el añadir los avisos ... no servirá de mucho fuera
España, el único país que prohíbe los triángulos -- esto no es verdad, no se prohiben
Me ha extrañado que las mismas compañias de seguro, no la ofrecieran a sus clientes con un precio ajustado.
Son las primeras interesadas en seguridad vial.
Los seguros deberían preferir no tener que pagar por siniestros, que aunque no sea culpa se su asegurado tienen que mandar perito, dar asistencia jurídica etc. Así que sí, les interesa reducir la siniestralidad
Es más tenía previsto usar la baliza sin conectar que me regalaron en la ITV, la conectada que compré hace un mes, y los triángulos. Aparte de las luces de emergencia.
y el e-call del coche. Al final tardas más en montar el tinglado que el que te vengan a ayudar
Y otroperritopiloto!
Espero no tener que salir. En carretera puede ser más frecuente/fácil
El precio lo van variando (subiendo y bajando un par de euros, pero por ahí anda). Es homologada (comprobado en el listado de la DGT), y funciona bien (comprobado en la web) .
Por lo demás, menudo robo y menuda chapuza. Aunque cuando la probé en casa se iluminó entera la habitación, me da que de día y a unos cuantos cientos de metros, no se debe ver una mierda.
Porque si te empotran desde atrás y te los revientan igual ni puedes bajarte a señalizar nada, ni triángulo ni baliza
Si la pones en el techo encima les quita mucha visibilidad .
Que nos dejen conducir tranquilos, mientras no pongamos en riesgo a nadie ni hagamos daño a los demás.
Obligar a una nueva conectada es un negociete de amigotes. Una APP en el móvil hace lo mismo, que den las 2 opciones.
Si tienes un accidente y estas herido no vas a poder sacar la baliza de la guantera y ponerla en el techo, pero igual si puedes marcar el 112 en el móvil si te queda mas a mano.
Si es una avería señalizas con la baliza antigua sin salir del coche y con la APP de la DGT podrías dar el aviso.
Y si no quieres tener móvil entonces te compras la nueva baliza conectada y homologada y ya está.
Con el que mandan un sms de comprobación.
Por tanto geolocalizado en todos los sentidos en el momento que lo actives.
Eso sí...he hecho la prueba y me dice que no ha podido conectar. Y es de las buenas.
Llevan su propia SIM soldada o eSIM y son totalmente autónomas. No asocian al conductor /propietario con nada.
Todo está funcionando para establecer un control máximo desde que empieza el dia hasta que acaba.
Es más, lo normal es que las pilas no las tengas metidas hasta que la vayas a usar.