Dos exguardias civiles se hacen de oro gracias a la DGT y a la "imposición" de la baliza V-16

El 1 de enero de 2026 será una fecha histórica (y no precisamente por seguridad vial): los triángulos de emergencia quedarán prohibidos y pasará a ser obligatorio llevar la famosa baliza V-16 conectada. Una medida que la DGT defiende como un gran avance para evitar atropellos… pero que ha terminado generando una auténtica mina de oro para unos pocos.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Hoy en día esto es un puto timo.

1) La luz se ve menos que un gato de escayola.
2) Lo de geolocalizar no tiene sentido para coches modernos que ya llevan un SOS. Pero es que además no conozco a nadie que conduzca sin móvil.

Como siempre en España hasta el más tonto hace botijos para llenarse los bolsillos. Si seguimos el dinero seguro que nos llevamos una sorpresa.
#9 Tensk
#9 Tensk
#3 Teóricamente es para que de manera más o menos automática se haga una alerta para que todos los que puedan recibir esa información (guardia civil & co) puedan saber dónde hay alguna incidencia.

Pero sí, es un puto timo y como tal debería ser denunciado.

La DGT, esa que no prohíbe fumar mientras se conduce (cuando sí se prohíbe pulsar en la pantalla del móvil aunque esté en un soporte) porque en el resto de Europa no lo ha prohibido nadie, obliga a pagar esto y que se lleven unos euros un par de guardias civiles.

Luego que la DGT no es recaudatoria ni tiene ánimo recaudador. Ya.
2 K 24
lonnegan #20 lonnegan
#9 Para la alerta geolocalizada bastaba con descargar una app en el móvil y si tienes un problema la abres y le das al botón y a correr. Es un saca cuartos sin mas
2 K 28
#41 Tensk
#20 Si no he dicho lo contrario, es más, lo llevo diciendo desde que los dos ex G.C. salieron a decir que habían venido con este invento, mucho antes de que la DGT obligase a ello.

¿De quiénes son familiares? ¿Quiénes le deben favores? A saber.
0 K 11
#46 Ingjen
#20 eso es una chorrada. Quién usa esa app? Nadie. Con la baliza es automático
0 K 10
lonnegan #55 lonnegan
#46 No es una chorrada porque esa app no existe. Es una app que debería haber hecho la DGT en vez de lo de la baliza.
0 K 11
#50 MADMax2
#20 si la tienes instalada te debe llevar menos tiempo activarlo que el ponerle las pilas a la baliza
1 K 21
lonnegan #11 lonnegan
#3 A ver, los coches conectados modernos, si vas con el gps y alguien pone la baliza, lo vas a ver y te va a avisar de que hay un tio en el arcén, me parece bien. Pero es que en España hay millones de coches no conectados, no se van a enterar, y la lucecita esa de dia o en un cambio de rasante no sirve de mucho. Es un timo
1 K 21
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
#11 ¿Y no sería más lógico?

1) Armonizarse con Europa.
2) Que sea obligatorio en coches que no tienen el sistema SOS.

Si no ven los warnings ¿Qué cojones van a ver la luz esa apestosa?

Aquí de lo que va es que unos iluminados "reciban sus sobres". Que ya nos conocemos.
1 K 25
lonnegan #18 lonnegan
#14 Estamos de acuerdo
1 K 25
#47 Ingjen
#11 puedes llevar el GPS del móvil y te avisa. Además avisa a la policía
0 K 10
#51 MADMax2
#11 Hay muchos coches no conectados y otros que, para el viaje de rutina, no ponen el mapa.
0 K 10
Cehona #13 Cehona
#3
1) Es una luz luminosa, no un faro para trasatlánticos.
2) No todo el mundo lleva un vehiculo conectado 2.0
El móvil tiene menos cobertura que la tarjeta que lleva, son tecnologias distintas, luego hay compañias low cost que pierden señal.
2 K 28
#54 MADMax2
#13 la baliza va con una eSim o con una sim soldada, igual que la de tu móvil, pero soldada. Así que la cobertura es la misma.
Precisamente como no todo el mundo lleva un vehículo conectado, la baliza pierde la mayor parte de utilidad, porque si no vas con el mapa de google o similar no te va a avisar de que hay un accidente cerca, y esa luz se ve poco.
1 K 19
javibaz #2 javibaz
Los triángulos siguen siendo obligatorios en el resto de Europa, la baliza, no.
6 K 81
#36 jradies
#2 Dejad de malinformar...

En el resto de países de la Unión Europea son obligatorios los triángulos, pero si un vehículo español va a otro país de la UE debe seguir usando la baliza.
Es un elemento que depende del país de origen.

Es igual que si viene un portugués o francés a España... Seguirán usando los triángulos ya que en sus países de origen es el elemento usado. No están obligados a usar la baliza (V-16)
2 K 20
Cidwel #37 Cidwel
#36 que puto sin sentido jajajjajajaj
2 K 27
#52 metalico_zgz
#36 El mensaje al que contestas #2 no miente en el sentido de que es lo obligatorio para los coches de esos países. Y tú tienes toda la razón hablando de coches en situación de "circulación internacional". Entrecomillo porque así lo hace la nota de prensa de la DGT y me ha hecho gracia:

www.dgt.es/comunicacion/notas-de-prensa/20250124-trafico-publica-instr
0 K 9
#56 represaliado
#36 Por citar la fuente oficial: www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/nota_prensa/20250

Los extranjeros pueden usar triángulos en España, los españoles podemos usar la baliza o los triángulos en Europa.
1 K 13
carademalo #53 carademalo *
#1 #2 A ver, ElMotero.es es un medio de mierda parte de una red de medios que el tal Gante_hrm spamea sin vergüenza, pero además es que la noticia es errónea.

- La prohibición de usar triángulos se limita a autovías y autopistas.
- Concretamente, la prohibición es colocar triángulos en autovías y autopistas sin colocar la baliza V-16 primero. Si colocas la baliza al salir del coche, es perfectamente legal poner los triángulos, pero no es obligatorio.

Así que éso de que "los triángulos de emergencia quedarán prohibidos" es un error grosero para un blog/medio destinado a conductores.
2 K 21
Macadam #7 Macadam
Menudo hedor que da esta imposición
3 K 50
Gry #5 Gry
El artículo se deja que las señales v16 copia las funciones del sistema E-Call de la UE obligándonos a comprar un sistema redundante en los vehículos nuevos pero que solo funciona en España. :-P

es.wikipedia.org/wiki/ECall
2 K 40
Cehona #19 Cehona
#5 El E-Call funciona en Europa y España desde 2018
seguridadvial2030.dgt.es/practicas-de-interes/respuesta-al-siniestro-e
0 K 15
#58 MADMax2
#19 Lo que dice que solo funciona en España es la baliza.

Por cierto ¿la baliza hará roaming si estás en otro país? pero además, si estás en otro país y este no implementa el añadir los avisos ... no servirá de mucho fuera
0 K 10
Thalin #78 Thalin
#77 Gracias, es que el otro día vi una que decía que iba por orange.
1 K 18
lonnegan #1 lonnegan *
Yo no la tengo aún. A ver si la rebajan para black friday.. ijijij

España, el único país que prohíbe los triángulos -- esto no es verdad, no se prohiben
1 K 18
Cehona #4 Cehona
#1 Las tienes por 30€ en centros comerciales con tarjeta fidelización (app)
Me ha extrañado que las mismas compañias de seguro, no la ofrecieran a sus clientes con un precio ajustado.
Son las primeras interesadas en seguridad vial.
1 K 30
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#4 Esto no va de seguridad vial.
16 K 126
#15 poxemita
#4 eso es porque tienes una aseguradora barata. Las caras, al menos una sí que te lo ofrece, la help flash concretamente, no te iban a vender una barata.
0 K 12
Cehona #22 Cehona
#15 Mutua Madrileña.
0 K 15
#32 poxemita
#22 Mapfre te da un cupon de descuento para que la pilles con 15€ de descuento. Como es una baliza de las caras sigue saliendo más cara que las baratillas como la Don Feliz.
0 K 12
Varlak #27 Varlak
#4 A tu seguro le da igual si te multan o no
0 K 10
#33 EISev
#27 si te golpean el coche o provocas tú un accidente por mala señalización intervienen los seguros

Los seguros deberían preferir no tener que pagar por siniestros, que aunque no sea culpa se su asegurado tienen que mandar perito, dar asistencia jurídica etc. Así que sí, les interesa reducir la siniestralidad
0 K 15
#80 flaquero
#27 esto no va de multas si no de siniestros por no llevarlas
0 K 9
#61 listillo
#4 no entiendo porqué tengo que comprar un cacharro más, con batería, conectado...
0 K 7
lonnegan #8 lonnegan
#1 He hablado con mucha ligereza, si que se prohiben los triángulos al parecer
0 K 11
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#8 ¿Entonces si salir por Europa? ¿Qué cojones haces? Esto no tiene sentido.
0 K 14
lonnegan #12 lonnegan
#10 Llevarlos y no usarlos salvo que salgas de España
0 K 11
avalancha971 #24 avalancha971
#12 #10 ¿Fuera de España se usan los triángulos?
0 K 10
#42 MADMax2
#24 Para lo de la baliza v16 están usando a España como conejillo de indias.
0 K 10
#40 MADMax2
#8 pues yo tenía previsto el utilizar las 2 cosas si las condiciones de la vía me daban seguridad para salir del coche a poner los triángulos.
Es más tenía previsto usar la baliza sin conectar que me regalaron en la ITV, la conectada que compré hace un mes, y los triángulos. Aparte de las luces de emergencia.
y el e-call del coche. Al final tardas más en montar el tinglado que el que te vengan a ayudar xD

Y otroperritopiloto!
0 K 10
lonnegan #57 lonnegan
#40 pues igual te cascan 200 pavos por deambular por la autpista poniendo los triangulitos
1 K 18
#72 MADMax2
#57 Sería por fuera del arcén, no en la autopista. Sales con tu triangulito, saltas el quitamiedos/barrera, y andas hasta el punto donde lo quieres poner. Sacas el brazo y lo pasas por encima del quitamiedos.
0 K 10
#63 listillo
#40 ¿pero cuantas veces sales del coche en la autovía o carretera?
0 K 7
#68 MADMax2 *
#63 Pues si hay espacio al otro lado del arcén o mediana con bastante ancho/protegido, prefiero salir del coche y quedarme fuera de el, sinceramente

Espero no tener que salir. En carretera puede ser más frecuente/fácil
0 K 10
dunachio #17 dunachio
#1 Por 25,20€ las compré yo la semana pasada en -> es.aliexpress.com/item/1005009173224219.html
El precio lo van variando (subiendo y bajando un par de euros, pero por ahí anda). Es homologada (comprobado en el listado de la DGT), y funciona bien (comprobado en la web) .
Por lo demás, menudo robo y menuda chapuza. Aunque cuando la probé en casa se iluminó entera la habitación, me da que de día y a unos cuantos cientos de metros, no se debe ver una mierda.
8 K 80
#34 EISev
#17 no se ve una mierda ya te lo digo. Si única utilidad sería de noche y por avería del sistema eléctrico del coche que no te deje poner los intermitentes

Porque si te empotran desde atrás y te los revientan igual ni puedes bajarte a señalizar nada, ni triángulo ni baliza
2 K 26
#48 MADMax2
#34 Muchos coches llevan ahora barras de techo "por estética", y creo que son de aluminio, por lo que no se adhieren a ella.
Si la pones en el techo encima les quita mucha visibilidad .
0 K 10
#67 listillo
#48 van a prohibir las barras .
0 K 7
#73 MADMax2
#67 No lo creo, pero si acaso sería en los que vayan a salir nuevos. Los otros están homologados con ellas
0 K 10
#66 listillo
#34 no se ve mejor un triángulo?
0 K 7
ahoraquelodices #79 ahoraquelodices
#66 Si, pero te tienes que bajar, caminar por la carretera, ponerlo y volver. No siempre se puede hacer de forma segura... y con la lucecita esta alguien se lleva un buen pellizco :-)
0 K 7
#45 MADMax2
#17 Esa compré yo, me costó 1€ más que a ti.
0 K 10
Pablapa #71 Pablapa
#17 Esa baliza que has puesto, ¿está realmente homologada? O es sólo publicidad de Aliexpress.
0 K 9
dunachio #75 dunachio
#71 Está homologada y es 100% legal. No tienes más que irte al listado de la DGT y verlo.
Este es el listado -> www.dgt.es/muevete-con-seguridad/tecnologia-e-innovacion-en-carretera/
Y la baliza es -> www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/muevete-con-segur
0 K 11
Thalin #76 Thalin *
#17 Buenas, estoy por pedirla, que compañía usa? Vale, lo acabo de ver.
1 K 18
dunachio #77 dunachio
#76 Si te refieres a la conectividad, todas van con Telefónica y tienen servicio (ampliable) hasta 2038.
La baliza es -> www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/muevete-con-segur
Homologada 100% por la DGT.
1 K 18
vinola #35 vinola
#1 Lo que he escuchado en todos lados es que los triangulos están prohibidos usarlos
0 K 6
#39 TheDuck
#1 en AliExpress tienes una homologada que se envía desde españa en 2 días por unos 25€.
Ya he comprado dos
0 K 6
#43 Ingjen
#1 puedes llevarlos en el coche pero no puedes usarlos, al final es lo mismo.
0 K 10
angelitoMagno #30 angelitoMagno
Otra imposición de los progres para hacer negocio con la "seguridad", como los triángulos, el cinturón de seguridad o los airbags.

Que nos dejen conducir tranquilos, mientras no pongamos en riesgo a nadie ni hagamos daño a los demás.
0 K 14
#65 MADMax2
#30 mal chiste.
0 K 10
Imag0 #38 Imag0
Para una vez que dos guardias civiles roban al estado de forma legal tampoco os gusta.. en serio no os gusta nada.
0 K 12
#70 joseac
Es de risa, obligar a llevar un dispositivo que hasta la guardia civil está en contra, que avisan que si no se ven muchas veces las que llevan ellos que ocupan todo el techo, se va a ver una mierdecilla pegada en un lado...."Se van a producir accidentes muy graves y luego será tarde" www.autobild.es/motor/gran-parte-guardia-civil-contra-luz-v16-se-van-p
0 K 12
Virusaco #31 Virusaco
De día, en una curva, el coche se ve perfectamente con la baliza a 10 metros de distancia.

Salu3
0 K 9
Segador #74 Segador
Desde el desconocimiento, habrá que pagar mensualidades x sin conectada o algo asi?
0 K 9
#59 Oliram
La baliza anterior tenía sentido. No necesitas salir del coche.
Obligar a una nueva conectada es un negociete de amigotes. Una APP en el móvil hace lo mismo, que den las 2 opciones.
Si tienes un accidente y estas herido no vas a poder sacar la baliza de la guantera y ponerla en el techo, pero igual si puedes marcar el 112 en el móvil si te queda mas a mano.
Si es una avería señalizas con la baliza antigua sin salir del coche y con la APP de la DGT podrías dar el aviso.
Y si no quieres tener móvil entonces te compras la nueva baliza conectada y homologada y ya está.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #69 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado
0 K 7
#16 torrrquemada
Soy de la opinión que el uso de la baliza será por poco tiempo, sobretodo cuando empiecen a aparecer trolls que enciendan balizas en las cunetas de las carreteras, y la policía de tráfico se vea obligada a acudir .
0 K 7
Cehona #21 Cehona
#16 Para dar de alta la baliza, te piden un número de teléfono.
Con el que mandan un sms de comprobación.
Por tanto geolocalizado en todos los sentidos en el momento que lo actives.
0 K 15
insulabarataria #23 insulabarataria
#21 ¿dar de alta la baliza?
1 K 19
wata #28 wata
#21 En la que tengo no me pide nada de eso. Se supone que ya lleva una sim para ese cometido.
Eso sí...he hecho la prueba y me dice que no ha podido conectar. Y es de las buenas.
0 K 12
kratos287 #29 kratos287
#21 ¿Qué dices? tengo desde junio la de Osram y ni me pide teléfono ni leches.
0 K 10
#49 Ingjen
#21 invent
0 K 10
#62 MADMax2
#21 ¿qué? las balizas tienen que funcionar por si solas desde el primer día.
Llevan su propia SIM soldada o eSIM y son totalmente autónomas. No asocian al conductor /propietario con nada.
0 K 10
#60 MADMax2
#16 Es que es un posible uso fraudulento .. pones un montón de balizas en un sitio por donde no quieras que pase nadie, y los mapas avisarán de accidentes y es probable que te lleven por otras rutas.
0 K 10
#25 Emotivo *
Tambor en supone un control de ubicación increíble.
Todo está funcionando para establecer un control máximo desde que empieza el dia hasta que acaba.
0 K 7
#64 MADMax2
#25 las balizas no emiten ningún tipo de señal hasta que las activas.
Es más, lo normal es que las pilas no las tengas metidas hasta que la vayas a usar.
0 K 10

