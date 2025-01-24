Dos exguardias civiles se hacen de oro gracias a la DGT y a la "imposición" de la baliza V-16

El 1 de enero de 2026 será una fecha histórica (y no precisamente por seguridad vial): los triángulos de emergencia quedarán prohibidos y pasará a ser obligatorio llevar la famosa baliza V-16 conectada. Una medida que la DGT defiende como un gran avance para evitar atropellos… pero que ha terminado generando una auténtica mina de oro para unos pocos.