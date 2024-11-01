Cómo distinguir una baliza V-16 homologada de una que no lo está  

Desde el 1 de enero de 2026, la mayoría de los vehículos en España deberán llevar en su interior una baliza V-16 homologada y conectada a la DGT. Será el sustituto definitivo de los triángulos de emergencia, y aunque queda poco para la fecha límite, todavía muchos conductores dudan sobre cuál es la luz válida y cuál no lo será.
Por cierto, tengo una (homologada) y son una putísima mierda que espero que den marcha atrás en menos de un año. Aprovechad a comprarlas ahora que subirán a final de año. En carrefour 40 euros en oferta.