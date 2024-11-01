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Washington lanza un ultimátum energético a Europa: compren 750.000 millones de gas o se cierra el grifo

Washington lanza un ultimátum energético a Europa: compren 750.000 millones de gas o se cierra el grifo

El «precio de la libertad» que Washington presenta a Europa se cotiza ahora en dólares y con cláusulas no negociables. La ironía es que el continente calificó durante años su nueva dependencia del GNL americano como «independencia energética», un eufemismo que el ultimátum de Puzder ha disuelto en pocas frases.

| etiquetas: gas , washington , europa
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Veelicus #3 Veelicus
Menudo imbeciles nos lideran en europa, el PP europeo, que a nadie se le olvide.
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Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Yo de todos modos no iré a votar a las europeas porque a mí eso me da igual ya que nadie me representa y hay que castigar a la izquierda.

Mis tíos y mis primos, del PP y de Vox todos y cada uno de ellos, sí que irán todos aunque ni siquiera saben qué cojones es eso del Parlamento Europeo, seguramente una cosa de progres y de wokes, pero el PP y Vox les ha dicho que son elecciones y que hay que votarles, o sea que ficharán sin falta.

Y así prácticamente todas las familias de Europa, porque miras la participación y ves claramente que sólo votan los fachas.
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pitercio #7 pitercio
#3 no son imbéciles, son esencialmente inútiles, por eso se venden.
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#9 chavi
#7 De inútiles nada. Mira sus cuentas corrientes
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pitercio #10 pitercio
#9 confundes valor y precio.
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#11 chavi
#10 Su objetivo es llenar sus cuentas corrientes. Y lo logran.

La gente que alcanza sus objetivos no son inútiles.

No confundo nada
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tul #1 tul
el malvado putin chantajeandonos con la energia otra vez :troll:
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azathothruna #4 azathothruna
#1 Y la oferta barata esta en comprar en yuanes.
Pero un caucasico de la raza maestra jamas comercia de manera justa con rojos amarillos :shit:
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efectogamonal #2 efectogamonal
Lo que demuestra definitivamente que toda esta parafernalia en realidad se trata de una guerra comercial {0x1f525}
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Herumel #8 Herumel
#2 Guerra, nos la declaro USA ya hacer tiempo, a ver si abrimos el ojo
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#6 daniMate
Creo que Rusia está deseando vendernos gas y no nos ha amenazado y chantajeado y dinamitado un gasoducto...
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cocolisto #12 cocolisto
{0x1f604} {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604} ¡Menudos pringaos los dirigentes de la UE! Bueno, a lo mejor más que pringaos, interesados y buen pellizco se habrán llevado.! Y que haya gente que se alegrara por no depender del gas ruso..!Deben estar debajo de las piedras y peor aún cuando falle el suministro.
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#14 jaramero
Usa no negocia con Europa, impone.

Luego que te venga la derechusma europea con las banderitas y el patriotismo después de poner el culo en pompa a los usanos.

Nadie sabía que Rusia con su gas barato era el artífice de que la economía europea fuera tan bien.
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menéame