Washington lanza un ultimátum energético a Europa: compren 750.000 millones de gas o se cierra el grifo

El «precio de la libertad» que Washington presenta a Europa se cotiza ahora en dólares y con cláusulas no negociables. La ironía es que el continente calificó durante años su nueva dependencia del GNL americano como «independencia energética», un eufemismo que el ultimátum de Puzder ha disuelto en pocas frases.
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Mis tíos y mis primos, del PP y de Vox todos y cada uno de ellos, sí que irán todos aunque ni siquiera saben qué cojones es eso del Parlamento Europeo, seguramente una cosa de progres y de wokes, pero el PP y Vox les ha dicho que son elecciones y que hay que votarles, o sea que ficharán sin falta.
Y así prácticamente todas las familias de Europa, porque miras la participación y ves claramente que sólo votan los fachas.
La gente que alcanza sus objetivos no son inútiles.
No confundo nada
Pero un caucasico de la raza maestra jamas comercia de manera justa con rojos amarillos
Luego que te venga la derechusma europea con las banderitas y el patriotismo después de poner el culo en pompa a los usanos.
Nadie sabía que Rusia con su gas barato era el artífice de que la economía europea fuera tan bien.