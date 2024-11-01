·
45
meneos
60
clics
Trump condiciona la ausencia de tropas de EEUU en Venezuela a la obediencia de Delcy Rodríguez
El presidente de EEUU asegura que no habrá presencia militar si la vicepresidenta venezolana "hace lo que queremos", aunque admite que Washington prepara una segunda oleada militar más dura.
|
etiquetas
:
trump
,
eeuu
,
venezuela
,
maduro
,
rodríguez
37
8
0
K
428
actualidad
57 comentarios
37
8
0
K
428
actualidad
Comentarios destacados:
#5
A mi hay algo que no me cuadra.
¿La banda mafiosa narcotraficante venezolana la componian solamente Maduro y su mujer?
¿Es que la segunda a bordo del gobierno narcotraficante de Venezuela no sabia nada?
Ó ¿Estaba limpia de criminalidad narcotraficante?
#5
RoterHahn
A mi hay algo que no me cuadra.
¿La banda mafiosa narcotraficante venezolana la componian solamente Maduro y su mujer?
¿Es que la segunda a bordo del gobierno narcotraficante de Venezuela no sabia nada?
Ó ¿Estaba limpia de criminalidad narcotraficante?
18
K
216
#10
Battlestar
#5
En realidad solo cenó con Maduro un par de veces, tampoco lo conocía tanto, no le constaba.
2
K
31
#32
Verdaderofalso
#10
D. Rodríguez no conoce a Maduro
0
K
20
#28
rogerius
*
#5
No hay nada que cuadrar. La cosa va de petróleo y de provocar a China… a ver si pica.
7
K
98
#31
RoterHahn
#28
Ya lo se...
Ahora mismo leído en el pais.
|Trump
amenaza con desplegar tropas en Venezuela y con otro ataque si la vicepresidenta no hace lo que se le pide
Increible que todavía en europa le chupen los huevos.
3
K
53
#35
soberao
#28
EE.UU no se va a enfrentar directamente a China como tampoco lo va a hacer contra Rusia por eso necesita de terceros como Ucrania y Taiwan para que hagan el trabajo sucio. De lo que no estoy seguro es de si China se enfrentaría directamente a EE.UU en un momento dado.
0
K
12
#40
omega7767
#5
¿narcolanchas? preguntale a Feijoo que seguro que sabe del tema
1
K
22
#50
RoterHahn
#40
0
K
12
#4
oceanon3d
*
Lo habéis conseguido venezolanos de derechas por el mundo, el chavismo sigue pero como títeres de los Yankis. Ahora os han robado lo poco que quedaba de valor en el pais.
Y no se van a ir ni con agua caliente.
10
K
114
#9
MIrahigos
#4
¿El qué, Maduro?
0
K
9
#14
Findeton
#4
Las transiciones se hacen así siempre, igual que con el franquismo, y en Chile también. Ahora, si Delcy no colabora con la democracia, entonces se le hace "un Maduro" y ya está.
1
K
-1
#18
Alakrán_
#4
La culpa es de los venezolanos que piden libertad para Venezuela, y a ser posible comer también. Malditos!! con lo bien que estaba Venezuela con el chavismo.
1
K
22
#43
Jointhouse_Blues
#4
Sería putamente irónico.
Ahora me pregunto cómo tejerán el relato los medios del mundo libre, y la de vueltas que darán para no caer en contradicciones. Va a ser todo un espectáculo ver semejante ejercicio de cinismo.
0
K
12
#1
Tkachenko
*
Cositas del
Mundo Libre
TM
basado en reglas
11
K
108
#12
Findeton
#1
La primera regla se la saltó Maduro al dar un golpe de estado.
3
K
10
#16
HangTheRich
#12
pero no era por el narcotrafico?
7
K
78
#19
Findeton
#16
Esa es la razón para el sistema legal americano. Yo creo que asesinar a 10mil personas por motivos políticos es bastante más criminal.
1
K
21
#20
Ovlak
#19
Trump es el Jesucristo del siglo XXI
1
K
23
#22
Findeton
#20
No, el tema de los aranceles y de expulsar inmigrantes es totalmente criticable.
1
K
20
#21
Tkachenko
*
#19
lo criminal es tener que leer tu basura
#23
y venga, más basura
6
K
72
#23
Findeton
#21
Pinochet asesinó a 3mil. Maduro asesinó a 10mil y ahí lo estás defendiendo.
0
K
9
#42
mecheroconluz
#23
Dame fuentes de esa matanza de 10000 personas a manos de Maduro.
0
K
10
#44
Findeton
#42
Aquí tienes el enlace:
meneame.net/story/trump-sobre-venezuela-vamos-gobernar-pais-hasta-logr
0
K
9
#27
pedrobotero
#19
oye, que estuvo Netanyahu en la fiesta de nochevieja de Trump, 60000 muertos a sus espaldas y en busca y captura por la Corte Penal Internacional, eh!!!
5
K
63
#29
Findeton
#27
Y? Estamos hablando de Venezuela.
1
K
-2
#30
pedrobotero
#29
ahhhh, solo cuenta lo que te interesa, entiendo...
6
K
69
#51
PaulDurden
#30
Sí, y hace un rato nombra a Pinochet, no les aguanta el relato a estos tipos ni 10 minutos, tristes que son...
3
K
35
#24
Sacapuntas
#12
La Casa Blanca la visitan golpistas día sí y día también. Parece que para EEUU esa no es una regla que no pueda saltarse. Tiene que haber algo más.
2
K
33
#26
Findeton
#24
¿Y para algo que hace bien se lo vas a criticar?
0
K
9
#37
omega7767
#12
me parece triste que estés de acuerdo con un ataque militar aún pais soberano.
Hasta Marine Le Pen condena el ataque
4
K
49
#39
Findeton
#37
No era soberano, un golpista se había tomado el país. Y Le Pen es de izquierdas.
1
K
-2
#55
muerola
#39
si, claro comunista, tiene una foto de Lenin en su casa ...
1
K
21
#52
surco
#12
Una pregunta abierta a todos. Si Delcy se queda al frente de la revolución bolivariana al servicio de Trump, creéis que Ayuso y Abascal hiperventilaran al analizar la situación?
0
K
11
#53
Findeton
*
#52
Trump ya ha dicho que va a haber una transición. Ya intentó negociar con Maduro, si Delcy no está por la labor de la transición la desalojan rapidito.
Trump no ha aparcado el portaaviones en la costa venezolana para nada, ¿te crees que es tonto? De hecho hoy ha amenazado con una segunda y mayor oleada de ataques "si hiciera falta".
0
K
9
#54
surco
#53
No me jodas la fantasía que tiene mucho morbo.
0
K
11
#3
gale
Delcy podrá seguir gobernando si llega a acuerdos con ExxonMobil para explotar el petróleo venezolano. Algo así está diciendo Trump.
6
K
75
#7
oceanon3d
*
#3
Ni mas ni menos: danos petroleo sin cortapisas y podéis seguír gobernando.
Que le den por culo a la Nobel, al viejo que dice es presidente por no se que de las actas y a todos los venezolanos de derechas por el mucho; han quedado como unos imbéciles. Venezuela ya no pertenece a los venezolanos sino a los yankis y Trump lo ha dejado claro de entrada para que no hayan dudas. A Maduro lo vendieron los suyos ... no solo Dalsy sino la gran cúpula chavista para que todo siga como estaba pero como mejores amigos del Pelo Panocha. El chavismo sigue ... como títeres pero sigue. Y que se preparen lo venezolanos si nos les gusta ...esta vez no se van a cortar nada.
11
K
139
#15
sotillo
#7
No me jodas ¿Entonces los Capriles y demás fauna se van a quedar aquí?
3
K
44
#34
oceanon3d
*
#15
Todos los peces gordos y los militares Barrigudos. El dinero es lo mas cómodo para los Ynakis para manejar Venezuela a su antojo ...ademas no es mucho
Ahora podrán perseguir a la oposición, si hace mucho ruido, con asistencia de la CIA
Yo tendría cuidado...
Menuda manera de hacer el imbécil la de los ultras venezolanos y sus compis ultras de España.
EEUU aumentara su zona de influencia en el patio trasero de sudamerica y el caribe .... Putin ya lo hace…
» ver todo el comentario
4
K
41
#17
Tkachenko
#7
llámame loco, pero igual tu análisis es un tanto precipitado
3
K
34
#25
Findeton
#7
No es lo que ha dicho Trump. Ha dicho que va a haber una transición y que lo antes posible habrá elecciones.
1
K
20
#38
soberao
#25
Quien decide las elecciones en un país es su presidente no un fascista invasor y su escuadrón de lameculos agradecidos a lo Milei.
2
K
34
#41
Findeton
#38
No, quien decide las elecciones son los votantes. Los cuales votaron a Edmundo.
1
K
20
#45
soberao
*
#41
Me refiero que es el presidente del país quien disuelve el parlamento y convoca elecciones en una democracia cuando termina el mandato o antes. Nadie más tiene esa función y menos un fascista como Trump que amenaza con invadir un país y ha secuestrado a su presidente.
1
K
23
#46
Findeton
*
#45
Y el próximo presidente hará eso. En cualquier caso te recuerdo que Pinochet mató a unas 3200 personas... y Maduro a unos 10mil por motivos políticos. Además de haber dado un golpe de estado.
1
K
-2
#48
soberao
#46
No van a convocar elecciones mientras el chavismo pueda presentar sus candidatos. No van a invadir un país para que vuelva a gobernar la izquierda. Un fascista no va a consertir eso, que movilizar tanto ejército a las costas de Venezuela no es gratis.
1
K
23
#49
Findeton
*
#48
Nah, después de sufrir el socialismo nadie quiere volver a eso. Por eso por ejemplo Polonia sólo tiene candidatos de derecha o de derecha. Y ahora empezarán a volver millones de venezolanos con el odio al socialismo que los hizo emigrar.
0
K
9
#56
muerola
#46
y tus amados USA multiolicab esa cifra por más de 1000
0
K
10
#57
Findeton
#56
Amarás tú a EEUU.
0
K
9
#11
TooBased
Está claro que EEUU está intentando que haya peleas internas en el Chavismo para que caiga por su propio peso
1
K
40
#2
Verdaderofalso
“Hace lo que queramos” suena a amenaza
1
K
26
#13
Findeton
#2
Es la ley del más fuerte. El estado es el más fuerte. Me refiero al estado americano, claro.
0
K
10
#47
starwars_attacks
Yo la solución a esto la veo en que los americanos se levanten contra Trump por el abuso que ha cometido. Si ellos y los europeos tragamos con esto....malo.
1
K
24
#8
elgansomagico
Delcy la cuchillitos
1
K
21
#36
Andreham
*
Después de empezar la mañana embriagados con el éxito de una invasión de los buenos a los malos; muchos usuarios (y muchas multicuentas nuevas) están ya o callando o empezando a matizar enseñando las costuras de su "ideología".
Ojalá y más gente les leyera y dijera "espera, eso no es lo que decían la semana pasada, esto suena bastante malo para mi".
1
K
19
#33
jm22381
Delcy ya le contestó:
www.meneame.net/story/detencion-nicolas-maduro-venezuela-directo-delcy
0
K
19
#6
MoñecoTeDrapo
Su
títere
titiritrump
0
K
10
Ver toda la conversación (
57
comentarios)
