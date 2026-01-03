Detención de Nicolás Maduro en Venezuela, en directo | Delcy Rodríguez, desde Caracas: "Exigimos la liberación de Maduro, único presidente del país"

Donald Trump ha anunciado la captura y detención de Nicolás Maduro y de su mujer tras los ataques. El presidente venezolano será juzgado por narcotráfico y terrorismo en EEUU, confirma la fiscal general. La número dos de Nicolás Maduro ha asegurado que su país "no va a ser colonia de nadie". "Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie que violenta el derecho internacional", ha añadido.
Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación
x.com/EFEnoticias/status/2007531355790553224?s=20
S E C U E S T R O