Detención de Nicolás Maduro en Venezuela, en directo | Delcy Rodríguez, desde Caracas: "Exigimos la liberación de Maduro, único presidente del país"

Donald Trump ha anunciado la captura y detención de Nicolás Maduro y de su mujer tras los ataques. El presidente venezolano será juzgado por narcotráfico y terrorismo en EEUU, confirma la fiscal general. La número dos de Nicolás Maduro ha asegurado que su país "no va a ser colonia de nadie". "Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie que violenta el derecho internacional", ha añadido.