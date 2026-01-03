edición general
Detención de Nicolás Maduro en Venezuela, en directo | Delcy Rodríguez, desde Caracas: "Exigimos la liberación de Maduro, único presidente del país"

Donald Trump ha anunciado la captura y detención de Nicolás Maduro y de su mujer tras los ataques. El presidente venezolano será juzgado por narcotráfico y terrorismo en EEUU, confirma la fiscal general. La número dos de Nicolás Maduro ha asegurado que su país "no va a ser colonia de nadie". "Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie que violenta el derecho internacional", ha añadido.

Pobre Koldo, ahora que ascienden a Delcy él está en el talego.
Muy bien Delcy, a ver si Diosdado y Vladimir pueden dormir tranquilos esta noche :guiño: :guiño:
artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación

La purria falangista de quedada en meneame :troll:
Si explotan el sentimiento antigringo, en las próximas elecciones democráticas en Venezuela puede que gane el chavismo de nuevo.
Uy, pero esta no era la elegida por Trump?? xD xD
x.com/EFEnoticias/status/2007531355790553224?s=20
#1 Postureo. En cuanto la hagan presi se le pasa.
Eso tiene mas pinta de ser la embajada de Venezuela en Moscu, que Caracas.
que si, que si, anda a pastar
"Detencion"????!!!

S E C U E S T R O
