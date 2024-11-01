·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9225
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6578
clics
Sopa de ajo
7554
clics
Jordi Évole deja en evidencia a Ayuso por defender a Julio Iglesias: "Guarden este tuit"
6588
clics
Una joven española vive sola en el bosque y paga 6 euros al año de agua: 'Me considero una persona rica en tiempo'
7263
clics
VÍDEO | Las imágenes de 2005 que dejan en evidencia a Julio Iglesias: 'No se podía saber'
más votadas
495
Gigantes tecnológicos estadounidenses se alían con la extrema derecha europea para eliminar las normas de la UE [ENG]
589
Urgencias a 4 grados bajo cero, pacientes sin mantas y camas en los pasillos: así muere el Hospital La Paz
376
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
472
La jefa de la policía judicial de Pamplona borró el disco duro de una investigación por sumisión química pese a la orden de la jueza de conservarlo
294
Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
71
clics
Rusia está 'seriamente preocupada' acerca del despliegue de la OTAN en Groenlandia
La OTAN está “aumentando su presencia militar bajo el falso pretexto de una mayor amenaza de Moscú y Beijing,” añaden desde la embajada.
|
etiquetas
:
groenlandia
,
otan
,
rusia
,
china
11
1
1
K
177
politica
26 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
1
1
K
177
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
espinor
Esto va a ser como el mito de Casandra: por evitar la amenaza rusa y/o china, van a terminar por provocarla.
7
K
78
#3
yarkyark
*
#1
Groenlandia esta a mas de 4.000 km en línea recta de Rusia (cruzando el Artico). ¿Que amenaza es eso para Moscu?
3
K
37
#8
powernergia
#3
La Tierra de Francisco José una isla de Rusia, está a 700 kms de Groenlandia.
De Groenlandia hasta el continente hay 2500 kms.
1
K
22
#23
yarkyark
*
#8
"La Tierra de Francisco José una isla de Rusia, está a 700 kms de Groenlandia."
Vaya, entonces es una amenaza terrible para Rusia que atacasen la Tierra de Francisco Jóse... si estuviera habitada debajo de la capa de hielo.
1
K
19
#24
powernergia
#23
"Vaya, entonces es una amenaza terrible para Rusia que atacasen la Tierra de Francisco Jóse"
No he dicho nada de eso ni he valorado nada mas, solo he puntualizado lo de las distancias. La mayor parte de Groenlandia tampoco esta habitada debajo de la capa de hielo.
0
K
11
#11
Andreham
#3
¿Qué amenaza es China para Estados Unidos? Porque tienen un cojón y medio de buques alrededor.
1
K
28
#22
yarkyark
*
#11
¿He dicho yo que China es una amenaza para USA? Talmente parece una falacia de hombre de paja....
Langosta.
1
K
19
#15
StuartMcNight
*
#3
Pues el mismo motivo de "seguridad nacional" que tiene EEUU para controlarla. Ninguno. Teatrillo geopolitico para el colonialismo del siglo XXI.
5
K
57
#26
eldet
#15
No es siquiera EEUU, es Trump, que le hace falta para su ego. Hasta lo ha dicho el.
0
K
7
#4
hazardum
*
#1
Como decía el Maestro Oogway en kung fu panda:
"Uno a menudo se encuentra con su destino en el camino que toma para evitarlo"
3
K
40
#14
Toponotomalasuerte
#1
ya lo has vivido en ucrania.
2
K
32
#9
pip
Los rusos metiendo cizaña. En realidad tienen que estar disfrutando viendo como la OTAN se desintegra.
3
K
44
#2
cocococo
A mí Groenlandia como que me la suda, nunca he estado allí ni nunca estaré allí. Si quiero frio puede entrar un rato dentro de una cámara frigorífica, o sea, más barato y más cómodo que ir a ese sitio.
Si EE. UU. se apodera de Canarias a lo mejor es una forma de que desaparezca la monarquía aquí y pongan la república.
2
K
38
#5
ur_quan_master
#2
la monarquía aquí se restauró con la bendición de EEUU
3
K
62
#10
cocococo
#5
Si Canarias se convierte en un nuevo estado de EE. UU. adiós la monarquía.
0
K
7
#17
Visca
#10
estado? tanto Groenlandia como Canarias como mucho podrán acabar como Puerto Rico. Ninguneados en las catástrofes, en los presupuestos, y democráticamente ignorados.
2
K
31
#12
estemenda
¿Es broma? El control de la ruta del Ártico, evidentemente.
2
K
38
#16
Toponotomalasuerte
#12
pero si el cambio climático no existe. Que me lo dijo el señor naranja.
0
K
10
#19
Abril_2025
Groenlandia es territorio OTAN, las lágrimas de Putin son irrelevantes.
1
K
21
#20
Asimismov
#19
eso díselo a Don Aldo Trump, que parece no entenderlo.
0
K
12
#7
Gry
Como se monte una guerra a tres bandas en Groenlandia los soldados van a desertar en masa...
0
K
18
#18
Abril_2025
El enlace correcto es este, pero tampoco dice nada que no esté en la entradilla.
www.theguardian.com/world/live/2026/jan/15/european-nations-troops-gre
1
K
15
#21
espinor
#18
Cierto, creía haber copiado el enlace correcto en el botón de "compartir". ¡Gracias! Y, sí, tienes razón en que no da mucha más información pero me pareció interesante (y esperable) que Rusia se pronunciase sobre un aumento de tropas en su vecindad con la excusa de la amenaza rusa que Trump pone sobre la mesa aunque probablemente tenga en la cabeza otros intereses más pecuniarios.
0
K
9
#6
powernergia
Cachondos.
0
K
11
#13
wendigo
Pues yo juraría que es mas bien por el tocapelotas USA ...pero bueno, meter cizaña...
Saludos
0
K
10
#25
ElenaCoures1
#13
Más bien Trump
0
K
6
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De Groenlandia hasta el continente hay 2500 kms.
Vaya, entonces es una amenaza terrible para Rusia que atacasen la Tierra de Francisco Jóse... si estuviera habitada debajo de la capa de hielo.
No he dicho nada de eso ni he valorado nada mas, solo he puntualizado lo de las distancias. La mayor parte de Groenlandia tampoco esta habitada debajo de la capa de hielo.
Langosta.
Si EE. UU. se apodera de Canarias a lo mejor es una forma de que desaparezca la monarquía aquí y pongan la república.
www.theguardian.com/world/live/2026/jan/15/european-nations-troops-gre
Saludos