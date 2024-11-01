edición general
26 meneos
185 clics
RTVE pregunta quién debería presentar las Campanadas y Simón Pérez y Silvia Charro se cuelan en lo más votado

RTVE pregunta quién debería presentar las Campanadas y Simón Pérez y Silvia Charro se cuelan en lo más votado

Los analistas financieros que se convirtieron en fenómeno viral en 2017, Simón Pérez y Silvia Charro, están los cuartos. RTVE no ha aclarado si esta votación será vinculante o no.

| etiquetas: television , campanadas , rtve
21 5 0 K 357 actualidad
15 comentarios
21 5 0 K 357 actualidad
ElRespeto #4 ElRespeto
forocoches hazlo por favor
3 K 50
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
¿Simón sigue vivo?
La última vez que supe de él Silvia lo había dejado y estaba agarrado a una pipa basuquera totalmente demenciado.
2 K 32
Torrezzno #5 Torrezzno
#3 El maestro sigue vivo, ahora quiere demandar a todos los que le donaron dinero por incitarle a drogarse
2 K 37
Natxelas_IV #9 Natxelas_IV *
#3 Yo lo vi un día en un recopilatorio de un tal PapaNoel en Youtube y decía que se había metido 17 gramos de cocaína y llevaba 4 días sin dormir. No entiendo cómo puede seguir vivo. :palm:
0 K 7
wildseven23 #6 wildseven23
Ostras, si lo hacen, arrasan en audiencia.
1 K 23
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
los más votados son por el momento la pareja formada por Marc Giró y Silvia Intxaurrondo
0 K 20
#14 Mesopotámico
#1 Hace falta ser un sinsal para votar a esos dos
0 K 6
Mikhail #7 Mikhail
El problema es que cuando les preguntan "quién quieres que sea el presidente del Gobierno", votan parecido. :roll:  media
1 K 19
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Pegarían en Tele 5 por sus aficiones compartidas.
0 K 18
pitercio #11 pitercio
Fijo que ganan estos tipos.
0 K 12
Mltfrtk #13 Mltfrtk
El trío Intxaurrondo, Giró y Cintora disfrazados con lanzallamas y motosierras y con una estampita del coño insumiso de fondo.
0 K 10
#15 Leon_Bocanegra
Ostia, si sale la Intxaurrondo!! Se van a vender toneladas de antiácidos para los fachas de mierda.
0 K 9
#8 encurtido
Si sale Silvia Intxaurrondo vamos a tener buenas semanas de memes por la denuncia a RTVE.
0 K 8
Natxelas_IV #10 Natxelas_IV
El maestro tiene mi voto.
0 K 7
#12 dclunedo
Yo para ser imparcial y echarnos unas risas voto por el dúo, Sara Santaolalla y Santiago Abascal.:troll:
0 K 7

menéame