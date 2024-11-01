·
26
meneos
185
clics
RTVE pregunta quién debería presentar las Campanadas y Simón Pérez y Silvia Charro se cuelan en lo más votado
Los analistas financieros que se convirtieron en fenómeno viral en 2017, Simón Pérez y Silvia Charro, están los cuartos. RTVE no ha aclarado si esta votación será vinculante o no.
television
campanadas
rtve
21
5
0
K
357
actualidad
15 comentarios
21
5
0
K
357
actualidad
#4
ElRespeto
forocoches hazlo por favor
3
K
50
#3
SeñorPresunciones
¿Simón sigue vivo?
La última vez que supe de él Silvia lo había dejado y estaba agarrado a una pipa basuquera totalmente demenciado.
2
K
32
#5
Torrezzno
#3
El maestro sigue vivo, ahora quiere demandar a todos los que le donaron dinero por incitarle a drogarse
2
K
37
#9
Natxelas_IV
*
#3
Yo lo vi un día en un recopilatorio de un tal PapaNoel en Youtube y decía que se había metido 17 gramos de cocaína y llevaba 4 días sin dormir. No entiendo cómo puede seguir vivo.
0
K
7
#6
wildseven23
Ostras, si lo hacen, arrasan en audiencia.
1
K
23
#1
YSiguesLeyendo
los más votados son por el momento la pareja formada por Marc Giró y Silvia Intxaurrondo
0
K
20
#14
Mesopotámico
#1
Hace falta ser un
sinsal
para votar a esos dos
0
K
6
#7
Mikhail
El problema es que cuando les preguntan "quién quieres que sea el presidente del Gobierno", votan parecido.
1
K
19
#2
HeilHynkel
Pegarían en Tele 5 por sus aficiones compartidas.
0
K
18
#11
pitercio
Fijo que ganan estos tipos.
0
K
12
#13
Mltfrtk
El trío Intxaurrondo, Giró y Cintora disfrazados con lanzallamas y motosierras y con una estampita del coño insumiso de fondo.
0
K
10
#15
Leon_Bocanegra
Ostia, si sale la Intxaurrondo!! Se van a vender toneladas de antiácidos para los fachas de mierda.
0
K
9
#8
encurtido
Si sale Silvia Intxaurrondo vamos a tener buenas semanas de memes por la denuncia a RTVE.
0
K
8
#10
Natxelas_IV
El maestro tiene mi voto.
0
K
7
#12
dclunedo
Yo para ser imparcial y echarnos unas risas voto por el dúo, Sara Santaolalla y Santiago Abascal.
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
La última vez que supe de él Silvia lo había dejado y estaba agarrado a una pipa basuquera totalmente demenciado.