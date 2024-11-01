"Se podía votar cada cuatro años" o "hizo cosas muy buenas por España": esto es lo que dicen saber los jóvenes sobre Franco  

Según el CIS, uno de cada seis menores de 24 años piensa que la democracia actual es "peor o mucho peor" que la dictadura. Así que hemos salido a la calle a preguntarles si piensan que con Franco se vivía mejor. "Yo creo que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas", dice una joven, "al final, una dictadura pues es lo que hay, pero tenía muchas cosas buenas". "La Guerra Civil no la empezó Franco, la empezó la República", añade un joven, mientras otro apunta que "cuando empieza la Guerra Civil es para parar injusticias que se ven bien claras".
| etiquetas: españa , jovenes , dictadura , cis , opinión
Ni más cojones compañero , te hablo del 73 y hasta los 20 o por ahí no supe lo que había pasado, en el colegio, cero patatero, ahora lo tienen en el bolsillo ... y encima les parece bien, es preocupante cuanto menos.
Es ridículo añorarlo sin haberlo vivido pero los que siguen combatiendo a Franco medio siglo después de su muerte son de vergüenza ajena también.
Quien fuerza la maquinaria para que Franco forme parte del debate público… tienen 80 años?
Es para pensarlo
Ilusos que nadie les explicó nada.
Después dicen que había que olvidar, si no sé hubiese olvidado y se dijera lo que pasó, no lo desearían a no ser que no tengan mucho cerebro y necesiten unirse a una banda de descerebrados con tatuajes identificativos como la recua esa que anda levantando el brazo con cruces gamadas.
El problema no está en identificar como es posible, si no en como combatirlo. Bueno, no, el como combatirlo es facil también, solo tienes que solucionar todos los problemas que les causan frustración (empleo, vivienda, seguridad, etc) La parte difícil es solucionar todos esos "problemillas"