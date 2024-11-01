edición general
11 meneos
32 clics
"Se podía votar cada cuatro años" o "hizo cosas muy buenas por España": esto es lo que dicen saber los jóvenes sobre Franco

"Se podía votar cada cuatro años" o "hizo cosas muy buenas por España": esto es lo que dicen saber los jóvenes sobre Franco  

Según el CIS, uno de cada seis menores de 24 años piensa que la democracia actual es "peor o mucho peor" que la dictadura. Así que hemos salido a la calle a preguntarles si piensan que con Franco se vivía mejor. "Yo creo que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas", dice una joven, "al final, una dictadura pues es lo que hay, pero tenía muchas cosas buenas". "La Guerra Civil no la empezó Franco, la empezó la República", añade un joven, mientras otro apunta que "cuando empieza la Guerra Civil es para parar injusticias que se ven bien claras".

| etiquetas: españa , jovenes , dictadura , cis , opinión
9 2 0 K 118 actualidad
14 comentarios
9 2 0 K 118 actualidad
Comentarios destacados:    
JackNorte #1 JackNorte *
Un par de horas en una dictadura de verdad y se les pasa la tonteria. Eso si igual no salen vivos.
7 K 89
Deviance #4 Deviance
#1 xD xD xD xD
Ni más cojones compañero , te hablo del 73 y hasta los 20 o por ahí no supe lo que había pasado, en el colegio, cero patatero, ahora lo tienen en el bolsillo ... y encima les parece bien, es preocupante cuanto menos.
2 K 37
Sr.No #7 Sr.No *
#4 Hay alguno que parece reflexionar y darse cuenta de las tonterías que ha dicho al principio. Menos mal, pero por otro lado, qué educación han recibido? Eso sí que me parece alarmante.
2 K 45
Deviance #9 Deviance *
#7 Es ahí adonde quería llegar........ chavales de veinte años aclamando el franquismo?. No se.... algo pasa......
1 K 25
TheIpodHuman #5 TheIpodHuman *
#1 A estos los mandaba yo a traves de una de la puertas del Ministerio del Tiempo a ese mundo en blanco y negro que dicen que fue mucho mejor que la democracia que tenemos ahora, una temporada y si son dos mucho mejor entre 1940 y 1960 en plena postguerra con la cartillas de racionamiento y la gente muriendose de hambre en un pais practicamente destruido y ya veriais que rapidito se quieren volver a 2025, mas rapido que rapidamente
2 K 43
TipejoGuti #8 TipejoGuti *
#1 Mi abuelo era un señor franquista, militar, diplomático y de clase alta, nada sospechoso de rojeríos como su nieto. Franco hizo varios procesos de votación, en uno de ellos al llegar a votar le dice el tipo de la urna "usted ya ha votado". Así eran... Franco era un tío justo, lo mismo robaba el voto al rojo pobre que al rico facha.
1 K 22
pepel #2 pepel
Algunos saben incluso que era un torero.
0 K 20
Mltfrtk #13 Mltfrtk
Uno de cada seis menores de 24 años es subnormal. No hay mucho más que decir.
0 K 11
#14 DenisseJoel *
#_1 Depende qué dictadura. Algunas son bastante inocuas. Franco era un fascista, y por eso su dictadura empezó con un genocidio, pero no todas las dictaduras son así.
0 K 11
#10 alamajar
Con Franco se moría mejor
0 K 10
#11 Popsandbangs
Muy muy poca gente queda que tenga conciencia de lo que era vivir bajo la dictadura franquista.
Es ridículo añorarlo sin haberlo vivido pero los que siguen combatiendo a Franco medio siglo después de su muerte son de vergüenza ajena también.
Quien fuerza la maquinaria para que Franco forme parte del debate público… tienen 80 años?
Es para pensarlo
0 K 9
#3 Soviet33
Qué pesados con lo de que los jovenes vanaglorian el franquismo... podrían ir un poco mas allá del culpabilizar continuamente a los jovenes y preguntarse cómo es posible que haya tantos que detesten esta supuesta democracia, igual es que descuben que no es tan demócrata como dicen.
2 K -17
Malinke #6 Malinke
#3 qué democracia detestan si quieren poder votar para votar a VOX.
Ilusos que nadie les explicó nada.
Después dicen que había que olvidar, si no sé hubiese olvidado y se dijera lo que pasó, no lo desearían a no ser que no tengan mucho cerebro y necesiten unirse a una banda de descerebrados con tatuajes identificativos como la recua esa que anda levantando el brazo con cruces gamadas.
1 K 31
Battlestar #12 Battlestar
#3 El "como es posible" no es difícil, es una mezcla de frustración por los problemas que sufren con la idealización de un sistema que no conocieron si quiera. "El césped siempre es mas verde en casa del vecino"

El problema no está en identificar como es posible, si no en como combatirlo. Bueno, no, el como combatirlo es facil también, solo tienes que solucionar todos los problemas que les causan frustración (empleo, vivienda, seguridad, etc) La parte difícil es solucionar todos esos "problemillas"
0 K 10

menéame