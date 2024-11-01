"Se podía votar cada cuatro años" o "hizo cosas muy buenas por España": esto es lo que dicen saber los jóvenes sobre Franco  

Según el CIS, uno de cada seis menores de 24 años piensa que la democracia actual es "peor o mucho peor" que la dictadura. Así que hemos salido a la calle a preguntarles si piensan que con Franco se vivía mejor. "Yo creo que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas", dice una joven, "al final, una dictadura pues es lo que hay, pero tenía muchas cosas buenas". "La Guerra Civil no la empezó Franco, la empezó la República", añade un joven, mientras otro apunta que "cuando empieza la Guerra Civil es para parar injusticias que se ven bien claras".