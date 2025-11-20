edición general
El plan de paz completo de Trump para Ucrania y Rusia, compuesto por 28 puntos. [ENG]

El plan de 28 puntos del presidente Trump para la paz en Ucrania obligaría a Kiev a ceder más territorio en el este, limitar el tamaño de su ejército y aceptar que nunca se unirá a la OTAN, según un borrador obtenido por Axios y verificado por un funcionario ucraniano, un funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con la propuesta. Por qué es importante: La parte estadounidense está presionando a Ucrania para que llegue a un acuerdo en un «plazo agresivo». Y a pesar de que el plan incluye propuestas que Ucrania ha rechazado repetida

HeilHynkel #1 HeilHynkel
El punto 14 no tiene desperdicio.

Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera:

100 000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania;
Estados Unidos recibirá el 50 % de los beneficios de esta iniciativa. Europa añadirá 100 000 millones de dólares para aumentar la cantidad de inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Los fondos

makinavaja #3 makinavaja
#1 Europa a pagar, sin participar ni siquiera en la negociación... porque Trump lo dice!!!!
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

No digas eso, que los NATOntados te lo votan como bulo. xD
oLiMoN63 #15 oLiMoN63
#3 A ver, es como un Tratado de Versalles en el que los vencedores (EE.UU., Rusia) imponen condiciones humillantes a los vencidos (Ucrania, UE).
La única cosa curiosa es que los vencidos se metieron en esta guerra incitados por uno de los ahora vencedores que, oportunamente, se han cambiado de bando...
#9 NoMeVeas
#1 Menuda humillacion
ElBeaver #12 ElBeaver
#9 No está ni aceptado por nadie, es lo mismo que llevan hablando básicamente desde el día 1 de que Trump llegó a la presidencia, y tendrá el mismo resultado.
#14 NoMeVeas *
#12 Ese es el problema, veo a "mis" gobernantes, capaz de tragar con esto y miedo me dan.
ElBeaver #17 ElBeaver
#14 Puedes ver lo que quieras, pero no hay ninguna declaración en esa dirección.
RoterHahn #19 RoterHahn
#1
Jo, que fuerte.
Pones la casa, la cama, el culo y le das el numero de tu cuenta bancaria.
Y me da que me olvido de algo.
HeilHynkel #21 HeilHynkel *
#19

Le pagas las copas antes. :roll:
pitercio #7 pitercio *
Miles de muertos después y con medio país arrasado, se parece un huevo al de antes de la guerra pero sin perder territorio, ni reducir el ejército, ni haber vendido el país, ni tener deudas para 20 generaciones y sin que USA hiciera los negocios con Rusia sino Europa.

Trump quiere la caja, la venta y el contador del gas y el petróleo ruso que llegará por Ukrania y el del golfo que pasará por Siria, para ponernos precio amigo. Además le tenemos que comprar armas y excluir al resto de brics.
azathothruna #10 azathothruna *
#7 Como el tratado de Westfalia, donde Ezpañistan estuvo :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
Por eso china esta a todo vapor con lo electrico.
ElBeaver #13 ElBeaver
#7 No se aceptará, Putin no se humillará ante Trump aceptando una paz, especialmente cuando lleva diciendo desde el primer día que Trump llegó al poder.
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Y el 20 va a joder a nuestros natontados favoritos, que ya votan negativo.

All Nazi ideology and activities must be rejected and prohibited.
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#5

Este es más completo. Ahí solo hay 9.
Supercinexin #16 Supercinexin
#5 Eso es un artículo de Menéame, ésto es una noticia con el plan oficial.

Pero ya sirve como excusa para que 4 NAFOs tengan la oportunidad de negativizar el envío.
cocolisto #22 cocolisto
Ucrania ha ido perdiendo terreno y posibilidades de un buen acuerdo a partes iguales, frustrado en 2022 en Turquía por culpa de Boris Johnson y Biden.Si siguen así perderán hasta Odesa que los rusos ya la tienen enfilada.Todo por las promesas de apoyo infinito de armas y los muertos los ponía Ucrania.Simpre es mejor un mal acuerdo que una mala guerra.Con el dinero gastado se podrían haber hecho 2 Ucranias más,reconstruir Gaza y dedicar dinero para países con problemas de pobreza,entre ellos Europa,con un 12% de pobreza de gente incluso con empleo.
ElBeaver #11 ElBeaver
Cansino, nadie aceptará eso, y menos los rusos, que incluso en el hipotético caso de que ocurriera, lo romperían al día siguiente de cumplirse para seguir invadiendo, y ahora con más ventaja.
#18 potatxa
#6 cuenta cloNato
#20 juanmaball
Europa tiene población y poder suficiente para llegar a un acuerdo mejor con rusia que es su socio comercial natural si tuviera los cojones de tratar a los yankees como hacen los chinos. Aquí no compraremos nada made in usa y les bloqueamos acceso a nuestros datos y recursos y servicios y que se maten entre ellos en una guerra civil.
Encima dicen que van a retirarse de las bases europeas, pues puentecito de plata.
Nos reventaron el Nord Stream y nos mean en la cara.
Con un presidente pedófilo y psicópata.
Tiempos interesantes, como dice la maldición china.
