El plan de paz completo de Trump para Ucrania y Rusia, compuesto por 28 puntos. [ENG]

El plan de 28 puntos del presidente Trump para la paz en Ucrania obligaría a Kiev a ceder más territorio en el este, limitar el tamaño de su ejército y aceptar que nunca se unirá a la OTAN, según un borrador obtenido por Axios y verificado por un funcionario ucraniano, un funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con la propuesta. Por qué es importante: La parte estadounidense está presionando a Ucrania para que llegue a un acuerdo en un «plazo agresivo». Y a pesar de que el plan incluye propuestas que Ucrania ha rechazado repetida
| etiquetas: trump , plan , paz , ucrania , rusia
Los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera:
100 000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania;
Estados Unidos recibirá el 50 % de los beneficios de esta iniciativa. Europa añadirá 100 000 millones de dólares para aumentar la cantidad de inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Los fondos
No digas eso, que los NATOntados te lo votan como bulo.
La única cosa curiosa es que los vencidos se metieron en esta guerra incitados por uno de los ahora vencedores que, oportunamente, se han cambiado de bando...
Jo, que fuerte.
Pones la casa, la cama, el culo y le das el numero de tu cuenta bancaria.
Y me da que me olvido de algo.
Le pagas las copas antes.
Trump quiere la caja, la venta y el contador del gas y el petróleo ruso que llegará por Ukrania y el del golfo que pasará por Siria, para ponernos precio amigo. Además le tenemos que comprar armas y excluir al resto de brics.
Por eso china esta a todo vapor con lo electrico.
All Nazi ideology and activities must be rejected and prohibited.
Este es más completo. Ahí solo hay 9.
Pero ya sirve como excusa para que 4 NAFOs tengan la oportunidad de negativizar el envío.
Encima dicen que van a retirarse de las bases europeas, pues puentecito de plata.
Nos reventaron el Nord Stream y nos mean en la cara.
Con un presidente pedófilo y psicópata.
Tiempos interesantes, como dice la maldición china.