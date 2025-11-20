El plan de paz completo de Trump para Ucrania y Rusia, compuesto por 28 puntos. [ENG]

El plan de 28 puntos del presidente Trump para la paz en Ucrania obligaría a Kiev a ceder más territorio en el este, limitar el tamaño de su ejército y aceptar que nunca se unirá a la OTAN, según un borrador obtenido por Axios y verificado por un funcionario ucraniano, un funcionario estadounidense y una fuente familiarizada con la propuesta. Por qué es importante: La parte estadounidense está presionando a Ucrania para que llegue a un acuerdo en un «plazo agresivo». Y a pesar de que el plan incluye propuestas que Ucrania ha rechazado repetida