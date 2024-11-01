Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego

Israel ha destruido más de 1.500 edificios en zonas de Gaza que continúan bajo su control desde el alto el fuego que acordó con Hamás y que empezó el 10 de octubre, según imágenes satelitales revisadas por el equipo de BBC Verify. Las nuevas fotos -de las cuales la última fue tomada el 8 de noviembre- muestran cómo barrios enteros controlados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han sido arrasados en menos de un mes, aparentemente mediante demoliciones. Ahora, el número real de los edificios destruidos puede ser mucho mayor.