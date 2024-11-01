edición general
Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego

Las imágenes de satélite que muestran que Israel ha destruido al menos 1.500 edificios en Gaza desde el inicio del alto el fuego

Israel ha destruido más de 1.500 edificios en zonas de Gaza que continúan bajo su control desde el alto el fuego que acordó con Hamás y que empezó el 10 de octubre, según imágenes satelitales revisadas por el equipo de BBC Verify. Las nuevas fotos -de las cuales la última fue tomada el 8 de noviembre- muestran cómo barrios enteros controlados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han sido arrasados en menos de un mes, aparentemente mediante demoliciones. Ahora, el número real de los edificios destruidos puede ser mucho mayor.

Javi_Pina #1 Javi_Pina
Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de eurovision y demás competiciones?
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 no. Y a callar o te acusan de terrorismo.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si dice la BBC que son 1.500 es que son más de 3.000.
manbobi #3 manbobi
Crímenes de guerra
#5 soberao
#3 Guerra no ha habido porque Palestina no tiene ejército. Es un genocidio contra civiles, con la única misión de acabar con toda forma de vida en Gaza por si vuelven que la vida sea imposible en esas zonas durante décadas.
manbobi #6 manbobi
#5 En cualquier caso genocido al servicio de la limpieza étnica en Gaza y asesinato y usurpación de territorios y desplazamiento forzado al servicio de la limpieza en Cisjordania.
