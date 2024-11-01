La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades

El juicio oral de Álvaro García Ortiz se celebrará en octubre de 2025 mientras que Alberto González Amador será enjuiciado por un juez de lo Penal en el primer trimestre de 2026.
La verdad, me gustaría ver a Ayuso ganar las elecciones,, y cada día está más cerca
¿Ganar las elecciones generales?....
¿Pero tú te crees que el resto de España son tan absolutamente gilipollas como sus votantes madrileños?
No tienes ni idea de lo que es la gente de izquierda de verdad. Esa que se queda en el sofá de su casa hastiada cuando no ve voluntad política pero que se encabrona a niveles que un fachitieso no es capaz siquiera de imaginar, cuando le tocan realmente los cojones. Esa que tiene muy claro la diferencia entre una democracia pasable y una asquerosa basura populista liderada por una indigente mental.
Ahora resulta que basta con el un abogado filtre un email de la fiscali a un tercero o suplante a la fiscalía, y resulta que van a culpar a cualquier miembro de la fiscalía que sea molesto aprovechando toda la potencia de fuego de la prensa amiga.
Ya saben a quien tienen que agradecerle esto los ultras del gobierno. Menos lloros, y mas pedir responsabilidades a su amo Pedro por mantener a un delincuente como FGE
Quien tiene la responsabilidad de demostrar la culpabilidad de Ortiz es la acusación.
Que la policía y la justicia investiguen entre las otras 400 personas que estaban en los mails.
¿ha habido alguna decisión judicial que se la limite acaso? Entonces no veo por qué los periodistas iban a perjudicar su carrera voluntariamente.
¿Por qué no lo han hecho? Lo entiendo por parte de la acusación, esa misma que ocultó información relevante, pero no por parte de la defensa.
¿Realmente crees que alguien, con dos dedos de frente, va a eliminar su modo de sustento, que es la implicación que tendría una revelación de una fuente, además de romper un código deontológico, inaceptable por tus colegas, que te puede marcar para siempre y donde la discrecionalidad es la base de tu… » ver todo el comentario
No hay nada que hacer, los fachas lo controlan todo :
el congreso (con Junts), jueces, medios, militares, policías, empresarios, ...
Y fuera igual : UE, EEUU...
Los fachas nos van ganando por goleada.
Y no me digáis que no están en el gobierno, porque bien poca fuerza tiene, visto lo visto.
Aparte, el Psoe también son de derechas, moderados, pero de derechas.
Yo creo que es para estar algo orgulloso del pueblo español.
El PSOE tampoco es santo de mi devoción, pero ahora mismo es lo que nos separa del abismo.
El único actor que puede seguir empujando por la democratización de este país es el pueblo. Empujemos.
Se está dando más importancia a una "filtración" que al delito que se filtraba.
La jugada es tan burda como lo fue con los independentistas: lo llevan al supremo por la nota, pero el supremo rechaza que la nota sea delito, pero investiga solo al FGE, sin investigar a nadie más. Al final si cuando sale la sentencia y es condenado por la nota, el TS ha hecho un triple tirabuzón.
Lo cierto es que todo esto es un despropósito y hay que acabar de una vez por todas con la omnipotencia judicial. Tienen que tener un órgano de control serio y que sus infracciones tengan consecuencias.
Se acaba de condenar a una persona sin pruebas, con testimonios de diferentes personas, asegurando que… » ver todo el comentario
Todo va de esto.
El mayor ataque a la democracia desde el intento del golpe de estado.
Y los peperos aplaudiendo con las orejas.
Podían haber dejado pasar el tema sin pena ni gloria, como tantos otros defraudadores que pululan por empresariado Español y que la justicia siguiera su curso.
Pero se trataba la pareja de Ayuso y les pudo el ansia.
Solo había que haberse quedado quietos, y nada de esto habría pasado
Cómo se atreve un puto rojo de mierda a molestar a una Persona Bien de las que nos ha dado Dios en esta santa patria.
Ahora que apechugue, y que se acuerden todos de cómo va ésto, que estaban muy subiditos.
Pero esperemos a ver qué dice la sentencia.
como sus pronstituciones
Todos somos iguales ante la ley
Está claro que aunque no gobiernen siempre sale ganando la mafia.
Asco de pais.
El compañero de Ayuso dice que las pruebas han sido filtradas por el Fiscal General (y ya está. Sin pruebas ningunas), admiten la denuncia y sale sentenciado.
Vaya plan
"Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo"
Pues bien, igual fuí muy optimista y va a ser que va a salir de rositas en nada.
Vaya "justicia"!
Bonito día para dar un golpe de estado el 20N, ya no hay vuelta atrás
Qué juececillo se va a arriesgar a la que se le puede venir encima por condenarle, tendría que estar loco o lo que es peor querer hacer justicia con todas las consecuencias.
Hay que declarar ya a la familia Ayuso inimputable!!!