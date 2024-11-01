edición general
402 meneos
717 clics
La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades

La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades

El juicio oral de Álvaro García Ortiz se celebrará en octubre de 2025 mientras que Alberto González Amador será enjuiciado por un juez de lo Penal en el primer trimestre de 2026.

| etiquetas: pareja , ayuso , nulidad , sentencia , fiscal general , delitos fiscales
162 240 0 K 320 politica
93 comentarios
162 240 0 K 320 politica
Comentarios destacados:                      
#1 Desde el principio la estrategia parece bastante clara y necesitaba de la colaboración necesaria.
#1 ClaraBernardo
Desde el principio la estrategia parece bastante clara y necesitaba de la colaboración necesaria.
74 K 625
Barney_77 #8 Barney_77
#1 Claro que sí, que grandes maestros de la estrategia....
5 K 12
#12 guillersk
#1 si, la de Sánchez, que pensaba que podía con Ayuso y mira....


La verdad, me gustaría ver a Ayuso ganar las elecciones,, y cada día está más cerca
17 K -27
Andreham #23 Andreham
#12 ¿Vas a heredar y quieres acelerar el proceso?
36 K 260
#52 Nusku *
#23 La mayoría de éstos trolls no tiene dónde caerse muerto.
9 K 73
GerardoSinMana #83 GerardoSinMana
#52 Su cuenta bancaria y su suscripción a un curso de Llados lo confirma....aunque creo que alguien le paga algo porque es raro que reciba una transferencia unos días antes del pago de su suscripción, dinero de papá quizás?
0 K 6
Format_C #36 Format_C
#12 nope
0 K 7
llorencs #43 llorencs
#12 Por qué deseas el mal a tanta gente? Eres sádico? Y te va la marcha de torturar a tus conciudadanos.
5 K 53
#89 Nebuchanezzar
#43 Imbéciles o malnacidos, esas son las condiciones sine qua non para ser un cómplice de la derecha criminal española por desgracia
1 K 17
Desideratum #49 Desideratum
#12 ¿Ayuso?...

¿Ganar las elecciones generales?....

xD xD xD xD

¿Pero tú te crees que el resto de España son tan absolutamente gilipollas como sus votantes madrileños?

No tienes ni idea de lo que es la gente de izquierda de verdad. Esa que se queda en el sofá de su casa hastiada cuando no ve voluntad política pero que se encabrona a niveles que un fachitieso no es capaz siquiera de imaginar, cuando le tocan realmente los cojones. Esa que tiene muy claro la diferencia entre una democracia pasable y una asquerosa basura populista liderada por una indigente mental.
6 K 52
#54 FrankyG
#49 Ese votante ni está ni se le espera, si está feliz viviendo con Mazón, Bonilla, Ayuso, Rueda.... ¿por que iba a sentirse triste y movilizarse por estar solo con Ayuso?. Bonilla volverá a salir, Mazón no pero su sucesor sí, Guardiola también y Ayuso donde se presente también. El votante de derechas ha demostrado que prefiere trabajar 12 horas al día por 700€ y tener terracitas sin sanidad y parte de la "izquierda", se cree demasiado importante para ir a votar y espera que llegue un mesías 2.0 que sea exactamente igual que cada votante de manera individual y cumpla todo lo que el quiere cuando el quiere y quizás ahí, vote.
1 K 9
io1976 #56 io1976
#49 Yo no pondría la mano en el fuego, en este país cada día hay más ignorantes y más fachapobres.
4 K 30
xiobit #71 xiobit
#49 Ojo, se ha demostrado que el aparato de Ayuso puede con todo. Y si hay que manipular elecciones, está a su alcance.
0 K 10
#55 Sizygy
#12 ese es el problema, que una persona defrauda a hacienda y a algunas les da igual porque solo piensan en ganar elecciones a toda costa.
2 K 29
Drebian #59 Drebian
#12 Hueles a trol desde cincuenta kilómetros a la redonda, pero aún así te voy a decir que votar asesinos está feo
3 K 30
#63 mrM4
#12 anda! Como Casado :troll:
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca #64 Un_señor_de_Cuenca
#12 A mí también, pocas veces ha habido una opción como ella, tan formada, conciliadora, con un proyecto para desarrollar el país, y sobre todo con un currículum personal tan limpio de sospechas. Es como un ángel que nos han enviado para arreglar el país.
4 K 43
#69 jorgeesc
#64 anda, MAR, que a mí no me engañas!
;)
0 K 9
#65 PerritaPiloto
#12 No, la de la prensa amiga y el Juez Hurtado.

Ahora resulta que basta con el un abogado filtre un email de la fiscali a un tercero o suplante a la fiscalía, y resulta que van a culpar a cualquier miembro de la fiscalía que sea molesto aprovechando toda la potencia de fuego de la prensa amiga.
0 K 9
xiobit #70 xiobit
#12 Cada vez estoy más convencido que Ayuso utiliza tácticas mafiosas y por eso es intocable. Da igual que vaya contra el presidente de su partido como contra el fiscal general.
0 K 10
jnogales2001 #73 jnogales2001
#1 Serán fascistas, pero saben gestionar y organizar la forma de librarse de la cárcel.
0 K 6
Batracio #74 Batracio *
#1 Asi es, el gobierno sabia perfectamente lo que hacia cuando mantuvo a un delincuente como FGE en vez de cesarlo ipso facto. La magia del PPSOE, tu me das cremita, yo te doy cremita

Ya saben a quien tienen que agradecerle esto los ultras del gobierno. Menos lloros, y mas pedir responsabilidades a su amo Pedro por mantener a un delincuente como FGE
6 K -33
#84 cybermouse
#74 Hola multicuenta madrugador :troll:
2 K 25
PabloPani #3 PabloPani
Los ladrones libres y los inocentes en la cárcel. Todo en orden para la España franquista.
53 K 445
unlugar #14 unlugar
#3 ¿Qué hay del artículo 4 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios? Esto permitiría a los periodistas revelar la fuente y quién les envió el correo. No he vuelto a escuchar que se invoque quizá porque me lo he perdido.
1 K 18
PabloPani #19 PabloPani
#14 Los periodistas pueden hacer dos cosas al mismo tiempo: declarar que el fiscal es inocente y proteger a su fuente. Y eso es lo que han hecho.
Quien tiene la responsabilidad de demostrar la culpabilidad de Ortiz es la acusación.
23 K 186
unlugar #21 unlugar
#19 El artículo 4 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios establece la protección de las fuentes de información de los periodistas, reconociendo su importancia fundamental para la libertad de expresión. Sin embargo, contempla excepciones: esta protección puede ser limitada por una decisión judicial motivada, cuando sea necesaria para prevenir un daño grave, proteger otros derechos fundamentales o, especialmente, cuando sea imprescindible para evitar la condena de un inocente.
2 K 28
PabloPani #22 PabloPani
#21 los periodistas ya han declarado que Ortiz es inocente. Fin.
Que la policía y la justicia investiguen entre las otras 400 personas que estaban en los mails.
11 K 87
unlugar #25 unlugar
#22 Entiendo que los periodistas se verían en un conflicto, aunque alguno ya ha expresado que lo tiene por permitir que sea condenada una persona que sabe que es inocente. Desde luego revelar las fuentes podría hacerles perder la confianza de estas mismas y de futuras pero, si los abogados de la defensa lo mueven para conseguir la excepción, no sé si les quedaría más remedio.
0 K 10
rogerius #26 rogerius *
#21 Resulta pues revelador que el tribunal no haya exigido que tales fuentes fuesen identificadas. Quizás hacerlo no convenía a un tribunal que ya había decidido la condena del FGE.
7 K 76
Joe_Dalton #35 Joe_Dalton
#21 Y es lo que están haciendo, tratar de evitar daños al inocente defraudador confeso Quiron I de Ayuso.
2 K 16
#77 Cuchifrito
#21 "puede ser limitada por una decisión judicial motivada"
¿ha habido alguna decisión judicial que se la limite acaso? Entonces no veo por qué los periodistas iban a perjudicar su carrera voluntariamente.
0 K 12
unlugar #85 unlugar *
#77 Eso lo planteé en otro comentario más adelante.
¿Por qué no lo han hecho? Lo entiendo por parte de la acusación, esa misma que ocultó información relevante, pero no por parte de la defensa.
0 K 10
Desideratum #51 Desideratum
#14 No tengo muy claro lo que has perdido pero lo que sí creo es que, parte del sentido de la proporción y capacidad para evaluar los efectos colaterales de algunas decisiones, sí que has perdido.

¿Realmente crees que alguien, con dos dedos de frente, va a eliminar su modo de sustento, que es la implicación que tendría una revelación de una fuente, además de romper un código deontológico, inaceptable por tus colegas, que te puede marcar para siempre y donde la discrecionalidad es la base de tu…   » ver todo el comentario
0 K 16
unlugar #58 unlugar
#51 Eso mismo planteé en otro comentario más adelante.
0 K 10
#18 unocualquierax
#3
No hay nada que hacer, los fachas lo controlan todo :
el congreso (con Junts), jueces, medios, militares, policías, empresarios, ...
Y fuera igual : UE, EEUU...
Los fachas nos van ganando por goleada.
Y no me digáis que no están en el gobierno, porque bien poca fuerza tiene, visto lo visto.
Aparte, el Psoe también son de derechas, moderados, pero de derechas.
8 K 94
PabloPani #20 PabloPani
#18 lo tienen todo y aún así llevan desde 2015 perdiendo las elecciones.
Yo creo que es para estar algo orgulloso del pueblo español.
El PSOE tampoco es santo de mi devoción, pero ahora mismo es lo que nos separa del abismo.
El único actor que puede seguir empujando por la democratización de este país es el pueblo. Empujemos.
8 K 98
#90 Nebuchanezzar
#18 Si hay cosas que hacer si, solo se necesita que sigan apretando y sembrando odio, cosa que seguramente seguirán haciendo porque necesitan a su charlie kirk, y oye si buscan al final van a encontrar, yo estoy hasta los cojones de esta basura, pero tengo mucho que perder, cada dia hay mas personas con más problemas y menos barreras que yo, así que acabará pasando, y ese dia sera un buen dia porque se habrá limpiado un poco la basura, y un mal dia porque se le dará a la derecha criminal las víctimas que tanto disfrutan, aprovechan y usan para espolear el miedo que les hace ganar elecciones
0 K 7
#68 coldchiliandhotchilly
#3 y no dejes tu de meter la casilla De la Iglesia en tu declaración, que tienes inspección a los 4 años
0 K 10
yoma #5 yoma *
O sea que se filtren unos datos personales (cosa no demostrada) es suficiente para que un delito de evasión de impuesto y falsificación documental sea anulado. Nos está quedando un estado de derecho muy bonito. :troll:
48 K 343
#6 soberao
#5 La "tesis" de que es una "persecución política" contra el marqués y la marquesa de Quirón y tenían a las "cloacas del estado" en su contra con el fiscal general al frente del "entramado".
2 K 35
yoma #7 yoma
#6 Si, pero esa tesis de persecución política no emite facturas falsas ni evade impuestos. :troll:
15 K 153
Battlestar #11 Battlestar
#5 Algunos argumentan, y es un argumento debatible aunque no estés de acuerdo, que la nota de prensa confirmando el asunto ya constituye en si una revelación de secretos, porque aunque lo supiera todo Dios ya por la prensa, al ser una figura con autoridad (y en teoría debe guardar el secreto profesional) el salir a confirmar esos pactos es como revelar la información, pues sin esa confirmación oficial no serian más que meros "rumores".
1 K 16
rogerius #27 rogerius
#11 Entre sus mandatos también tiene el de velar por el honor de la institución y eso prentendió hacer una vez que tras las publicaciones de prensa ya no había secreto que guardar.
3 K 51
yoma #30 yoma *
#11 Se estaba poniendo en entredicho la institución con bulos. Su desmentido no hizo más que velar por el honor de la institución que preside y a la que tiene el deber de proteger. Y más cuando no era un secreto ya que estaba ampliamente divulgado. Lo único que hizo es confirmar de forma oficial lo que ya era vox populi. No podían ser meros rumores cuando se publicó el correo oficial. Además cuando el propio MAR reconoció en el juicio que no era real lo que estaban difundiendo.
Se está dando más importancia a una "filtración" que al delito que se filtraba.
4 K 46
#72 jorgeesc
#11 pero lque la nota fuera revelación de secretos fue rechazado, no sé si al admitir a trámite o durante la isntrucción.
La jugada es tan burda como lo fue con los independentistas: lo llevan al supremo por la nota, pero el supremo rechaza que la nota sea delito, pero investiga solo al FGE, sin investigar a nadie más. Al final si cuando sale la sentencia y es condenado por la nota, el TS ha hecho un triple tirabuzón.
Lo cierto es que todo esto es un despropósito y hay que acabar de una vez por todas con la omnipotencia judicial. Tienen que tener un órgano de control serio y que sus infracciones tengan consecuencias.
0 K 9
#40 fernando_sierra
#5 Suena delirante, y por tanto perfectamente posible gracias a la independiente judicatura de este país.
1 K 17
Moreno81 #75 Moreno81
#5 ¿Nos está quedando? Nunca lo fue. El problema es que ahora se está haciendo más evidente porque lo necesitan. Llevan décadas haciendo lo que quieren. Os recuerdo que por ejemplo hay un condenado que salió de la cárcel porque literalmente le quedaban "días" por humanidad. De eso hace 6 años y contando. No ha vuelto a la cárcel. Y como este, cientos de ejemplos. Y no hacemos NADA.

Se acaba de condenar a una persona sin pruebas, con testimonios de diferentes personas, asegurando que…   » ver todo el comentario
0 K 7
oceanon3d #78 oceanon3d
#5 Ese no: lo mismo la pieza separada que va al meollo del tema; la presunta corrupción con el grupo Quiron y la financiación en B del PP.

Todo va de esto.


El mayor ataque a la democracia desde el intento del golpe de estado.

Y los peperos aplaudiendo con las orejas.
0 K 8
#10 Tecar
La cagada de la fiscalía es clara.
Podían haber dejado pasar el tema sin pena ni gloria, como tantos otros defraudadores que pululan por empresariado Español y que la justicia siguiera su curso.
Pero se trataba la pareja de Ayuso y les pudo el ansia.
10 K 88
#13 guillersk
#10 justo.


Solo había que haberse quedado quietos, y nada de esto habría pasado
1 K 21
Andreham #24 Andreham
#13 Exacto.

Cómo se atreve un puto rojo de mierda a molestar a una Persona Bien de las que nos ha dado Dios en esta santa patria.

Ahora que apechugue, y que se acuerden todos de cómo va ésto, que estaban muy subiditos.
6 K 76
#41 fernando_sierra *
#10 Y tanto, podían haber hecho cómo con el presunto rey de los defraudadores de este país, un tal Juan Carlos Borbón y Dos Sicilias, un papelito y pelillos a la mar, nunca mejor dicho.
0 K 8
#46 konde1313
#10 El resto de defraudadores no abren portadas nacionales acusando a la Fiscalía de proponerle un pacto y luego negárselo por órdenes políticas.

Pero esperemos a ver qué dice la sentencia.
1 K 16
#48 poxemita
#10 tu piensa en García Ortiz, que tiene la opción de hacer pupita a Ayuso, seguro que se vio de ministro.
0 K 11
#4 soberao
Está claro que en el ático de los marqueses de Quirón han abierto hoy una botella de vino caro y se disponen a celebrarlo por todo lo alto con una buena comilona de almejas y pollas en vinagre.
4 K 54
Drebian #60 Drebian
#4 Pagado con sangre y dinero público
1 K 23
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Huele a archivo por defecto de forma a eones de distancia xD xD xD xD
6 K 50
#28 Suleiman
Ya lo están diciendo más de uno, se va a librar de pagar nada y aún encima cobrará... Pero ojo, vivimos en una sana democracia.
2 K 33
#32 pirat
#28 Y una moñarquía ejemplar
como sus pronstituciones
0 K 11
#37 Marcus78
#28 y ni si quiera podrás gritarle evasor, ya que al no estar condenando seria injuria
0 K 6
#31 pirat
Más burdo imposible, y van con ello...
1 K 21
Garbns #42 Garbns
Noticia del 13 de agosto?
1 K 21
#47 konde1313
#42 Sí, porque lo que está pasando parece un guión.
0 K 10
#16 Juantxi
Y seguramente lo conseguirá, es cosa de que se encargue del asunto algún juez de derechas, más bien mercenario o sicario de la derecha, como hemos podido observar con esa sentencia contra el FGE.
Todos somos iguales ante la ley :troll:
1 K 20
#34 Otrebla8002
Mafia o democracia !!!!
Está claro que aunque no gobiernen siempre sale ganando la mafia.
Asco de pais.
1 K 20
#29 chavi
Ya seria la bomba....

xD xD xD xD xD
0 K 12
XtrMnIO #39 XtrMnIO
La jugada perfecta!! La derecha se ha dado cuenta que para poder seguir delinquiendo impunemente lo mejor es comprar a los jueces.
0 K 12
#79 jmav
Y desviar el asunto, junto al monto de la derecha.

El compañero de Ayuso dice que las pruebas han sido filtradas por el Fiscal General (y ya está. Sin pruebas ningunas), admiten la denuncia y sale sentenciado.

Vaya plan
1 K 12
joffer #15 joffer
Yo solo espero que no viva nunca tranquilo
0 K 11
#17 bestiapeluda
#15 Pues yo prefiero que se muera, y en el talego a ser posible. Lo contrario significa que tendré que vivir lo que me quede de vida en un país de mierda
0 K 8
#33 pirat
#15 Después de lo de Mazón...
0 K 11
sieteymedio #50 sieteymedio
¿Este nivel de repugnancia al que ha llegado la justicia española es el peor porque quiere poner a la derecha en el poder y cuando llegue se relajará, o cuando llegue la derecha al poder será aún peor?
0 K 10
Bonzaitrax #76 Bonzaitrax
El fiscal juzgado antes que el delincuente confeso :palm: Bendito país.
0 K 10
#9 dclunedo
Pues si como ha quedado probado (por mucho que joda a Ayusame) que se han filtrado datos privados de un procedimiento supongo que su abogado se agarrará a ese clavo ardiendo y si se lo admiten habrá que añadir eso a los logros de este excelente FGE. :troll:
1 K 9
XiaXiaXia #80 XiaXiaXia
Si este infraser acaba exonerado habrá que empezar a plantearse sacar las guillotinas
0 K 9
spidey #44 spidey
Joder, ¿qué tendrá Ayuso para ser tan jodidamente intocable?
0 K 9
Pyrefox #62 Pyrefox
#44 el MAR y Aznar. Y viene siendo la que más odia la izquierda y eso a la derecha le pone a mil. La chica en sí es muy limitada y no arrostra el mérito de las circunstancias.
0 K 6
sivious #66 sivious
#44 Mas de lo que parece, me temo. Ahora mismo es la unica petarda que mantiene a un votante de derechas en el pp. Sobre todo, el comprendido entre 20-35 años. Si a esta se la cargan, el PP va a perder votos hacia VOX.
0 K 7
#91 Nebuchanezzar
#44 Nadie es intocable si hay los suficientes huevos o hay poco que perder, que a nadie se le olvide
0 K 7
#61 gadish
Visto desde el extranjero españa da mucha grima. Es realmente triste.
0 K 7
#67 Samaritan *
Por estas cosas deberíamos salir a la calle a protestar. Esta gentuza está acabando con la justicia, la sanidad y la educación, o sea, con el estado de derecho.
0 K 7
#81 Falangito
Si esto llega a ocurrir espero que alguien se ponga a jugar con el segundo mando al Super Mario World.
0 K 7
Mathrim #86 Mathrim
Es que como este se salga de rositas, después de lo del fiscal... Madre mía como tenemos el sistema judicial...
0 K 7
Mathrim #87 Mathrim
Imaginaos una clase. La profesora se ausenta. El listillo de la clase, se acerca a su sitio y roba la cartera de la profe. Cuando está llega, el delegado grita en alto: profe, el listillo robo su cartera. La profesora contesta: pero bueno señor delegado, no seas un chivato, castigado dos semanas sin recreo. Y para el que le robo la cartera? Contesta el delegado... Para quien? Termina la profesora...
0 K 7
#38 Marcus78
y ni si quiera podrás gritarle evasor, ya que al no estar condenando seria injuria
0 K 6
Gamer1983 #45 Gamer1983
Interesante análisis de Ekaizer. El caso parece cada vez más enrevesado, con los tiempos judiciales jugando un papel clave. Lo que queda claro es que la defensa de González Amador intentará usar cualquier resquicio legal, incluida la posible "contaminación" de la prueba, aunque como señala el artículo, las pruebas documentales de Hacienda son independientes. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto en octubre.
0 K 6
#53 LaColetadeDusko
Si ese delincuente se va de rositas que cierren la Inspección de Hacienda y que pagar impuestos sea voluntario
0 K 6
Pitu_Folas #57 Pitu_Folas
Ya me joderia que una cagada del fiscal general acabe en que un delincuente (fiscal) acabé en la calle.
0 K 6
#82 Oliram
No es la primera vez que puse este comentario:
"Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo"
Pues bien, igual fuí muy optimista y va a ser que va a salir de rositas en nada.
0 K 6
#88 adolor
Pues muy bien condenado, y ahora le pagamos el ático a ese pobre hombre, que lleva sufrido lo que nadie. Le pagamos los seis cientos mil de la hipoteca y si eso de damos algo más entre todos para que le haga algún regalo guapo a su churri, que es un amor.
0 K 6
fluty84 #92 fluty84
Si se ha podido condenar a este hombre sin pruebas de manera tan burda sin pruebas concluyentes... Que se prepare Begoña...
Vaya "justicia"!
Bonito día para dar un golpe de estado el 20N, ya no hay vuelta atrás
0 K 6
#93 dobladordeesquinas
Este ciudadano ejemplar sale absuelto y encima indemnizado, lo vamos a ver pronto, aunque siempre habrá quien lo justifique.
Qué juececillo se va a arriesgar a la que se le puede venir encima por condenarle, tendría que estar loco o lo que es peor querer hacer justicia con todas las consecuencias.

Hay que declarar ya a la familia Ayuso inimputable!!!
0 K 6

menéame