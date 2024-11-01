edición general
No es el mercado el que me quiere expulsar de mi casa, es mi casero

No es el mercado el que me quiere expulsar de mi casa, es mi casero

Conviene manifestar alto y claro que las decisiones individuales son muy importantes en todo esto y que quienes las toman son también responsables de lo que pasa

Torrezzno #1 Torrezzno
También conviene manifestar que la casa es del casero. El inquilino vive en ella.
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#1 desde la ignorancia no se como funciona en España

Pero en países que he vivido de alquiler , si el dueño quería volver, al menos era un año de antelación, de otra manera el dueño tenía que negociar y tú aceptar.
Y aún así el año, era si por ejemplo era para volver ahí o uso familiar.

Yo una vez me lleve una buena compensación por irme antes de la cuenta para dejar que el dueño reformara el apartamento para otros usos ( que al final fue un hotel todo el edificio)

Pero esa indemnización me pagó mudanza, la entrada a un piso mejor y mucho más.
#5 Nastar
Una vez leido el articulo, esta claro que es otro llorica que se cree con derecho a vivir donde le salga de los webos con su sueldo de columnista freelance en el diario .... Y el malo es el que cobra lo que vale, que no va a hacer de ong para que el tome las cañas sin tener que usar el metro

Oye

Pues que le pida mas sueldo a eldiario no?
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Esto es como alquilar en la nube con AWS y que te diga que te quiere expulsar. Pilla on premise :professor:
#3 Nastar
El diario esparciendo odio transversalmente, luego direis como un currito no les vota, os sorprenderia la de curritos que por herencia tienen la casa de los abuelos alquilada (aunque sea entre varios hnos) y estas declaraciones les dicen claramente "esta gente te va a joder"
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Y jubilados. Son los malvados tenedores.
#6 Nastar
#4 el caso es que solo un 8% won grandes tenedores....
