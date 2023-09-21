Muere atacado por avispas asiáticas un concejal del PP de Irixoa

Ramón Dopico Martínez, concejal del gobierno de Irixoa (A Coruña) por el PP, ha fallecido tras sufrir un ataque de velutinas. Estas avispas le atacaron este miércoles mientras limpiaba una finca en Teixeiro, en el municipio vecino de Curtis. Los servicios de emergencia acudieron al lugar de inmediato, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Dopico era concejal de Medio Ambiente y Medio Rural, y fue enterrado este jueves en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa.