Muere atacado por avispas asiáticas un concejal del PP de Irixoa

Muere atacado por avispas asiáticas un concejal del PP de Irixoa

Ramón Dopico Martínez, concejal del gobierno de Irixoa (A Coruña) por el PP, ha fallecido tras sufrir un ataque de velutinas. Estas avispas le atacaron este miércoles mientras limpiaba una finca en Teixeiro, en el municipio vecino de Curtis. Los servicios de emergencia acudieron al lugar de inmediato, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Dopico era concejal de Medio Ambiente y Medio Rural, y fue enterrado este jueves en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa.

actualidad
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#6 Por no hablar de las avispas, que también tienen lo suyo.
vvjacobo #10 vvjacobo *
El pp no ha hecha prácticamente nada para controlar las especies invasoras. El plumero de la pampa campa a sus anchas en la rotonda principal de entrada a santiago y en todas la autovías. La velutina la controla cada uno como puede, si pides ayuda tardan en venir un mes si tienes suerte. Nada de prevención organizada con trampas al principio de la primavera.... Si hubiese hecho algo cuando empezó a aparecer ahora no habría por todas partes. Pero como la velutina no da sobres.... Mientras tanto la conselleria de medio ambiente diciendo que el eucalipto no es especie invasora que es un árbol más... La principal plaga no es la velutina, son los votantes mermados que ponen a estos irresponsables y ladrones en el poder
#11 amusgada
#10 ahí vamos, a mí esta noticia hasta que no cuente cuanto hizo el finado por repeler la velutina, no me genera más que un "que se megore"
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
#11 tienes pack completo: odio e incultura.
#18 amusgada
#16 ¿que se megore es odio? serás inútil. Más bien es melasuda.

Y como de velutina y su prevención algo me toca, pues sí, CURIOSIDAD por saber qué hizo desde su cargo por erradicar esta especie invasora.

Ala, vente pa la saca los cuñaos, onde naide tien que leer tus lloros
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
#18 pues mira, contigo voy a hacer una excepción. No quiero perderme ni uno solo de tus comentarios. Canela en rama.
traviesvs_maximvs #12 traviesvs_maximvs
#9 que me corrija alguien más sabio, pero el primario es el que hacen cuando la reina sale de la hibernación, en marzo o así. Hace un pequeño nido con unas pocas obreras que le proveen de alimento. En este punto es donde es más importante trampear, porque el daño que se les hace es mayor. En cuanto alcanzan un mayor número amplían el nido primario y ahí ya son miles.
traviesvs_maximvs #1 traviesvs_maximvs
Vaya peste de bicho.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 A ver, que era del PP, pero tambien un ser humano.
D.E.P.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 son una plaga. Yo ya les he visto y son enormes
Raziel_2 #9 Raziel_2
#6 Lo peor de todo es que hacen dos nidos, el secundario, que son los grandes que mas se ven porque los construyen en lugares elevados y el nido primario, que es mas pequeño y donde se resguarda la reina y ademas suele estar escondido.

Este hombre debió tropezarse con el primario y las avispas le atacaron.

Lo peor del tema es que no son especialmente agresivas salvo que ataques su nido.

La mejor forma de acabar con ellas es con venenos especializados, rociando el nido y alejándose.
Macadam #5 Macadam
DEP
elpais.com/espana/galicia/2023-09-21/diez-anos-de-guerra-contra-la-avi

La Xunta no da la guerra por perdida y afirma que seguirá trabajando “de forma coordinada con los ayuntamientos” para “reducir la intranquilidad” que esta especie invasora causa a los ciudadanos. Sin embargo, la federación gallega de municipios, presidida por un alcalde socialista, aprecia descoordinación y asegura que el Gobierno gallego, del PP, ni siquiera les ha convocado a las reuniones de seguimiento del plan de lucha contra la velutina. “Cada uno hace la guerra por su cuenta”, lamenta el portavoz de la plataforma vecinal Galicia Baleira.
Ankor #17 Ankor
#5 A lo mejor este hecho es el que hace que por fin se pongan las pilas el PP con el tema de las avispas.
#22 Pixmac *
Estoy desbrozando la finca y voy con mucho cuidado, revisando no ver avispas entrando/saliendo de algún lugar. Normalmente están en frutales o plantas con flor pero aún así hay que estar muy atento a si se ven avispas cerca del suelo, que entonces hay que tomar precauciones. Tengo un mono y casco pero estoy pensando en comprar algún traje de cuerpo completo (incluso manos/pies) y casco cerrado, por si acaso.

Ya me picaron alguna vez pero no estaba desbrozando, que es más peligroso al poder destruir parte del nido y entonces salir cientos de avispas.
spect84 #4 spect84
Ya es mala suerte morir por picaduras de avispa, pero que encima te apellides Dopico....
#8 Tensk
#4 Dilo todo: y concejal de medio ambiente mientras hacía labores de desbroce.
Arzak_ #13 Arzak_
No me quiero imaginar el dolor qué sintió, a mí este verano me picó una avispa en tres partes en el cuello qué fue leve, igual en el brazo derecho, pero en el izquierdo parece que la picadura fue profunda y lo tuve inflamado y adolorido como cuatro semanas.
#20 Pixmac
#13 Además de la inflamación también hay que tener en cuenta los pinchazos que notas durante semanas. Aunque ya no tengas inflamación puedes notar de vez en cuando como si te volvieran a picar y es muy molesto.
#21 Zerjillo
#13 A mi hace unos pocos fines de semana me picaron 4 avispas en unos 10 segundos. Seguramente le pegamos una patada a un nido o algo, porque en un segundo aquello era un avispero (nunca mejor dicho). Menos mal que eran "normales", pero escocido salí: una en el culo (a través del pantalón), una en la ceja, una casi en la nuca y otra en el brazo, cerca del codo. No eche votos por mi boca, que va...
#14 Leon_Bocanegra
Joder que pánico las putas velutinas.
Expat_Guinea_Ecuatorial #15 Expat_Guinea_Ecuatorial
Con lo bien que se nos da a los humanos extinguir especies, no podria hacerse algo contra esta?
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
que miedo... yo encontré un nido pequeño de estas en la ventana de la cocina de mi pueblo...
#23 txelin
¿y las avispas que tal estan, o es que nadie se va apreocupar por ellas? :troll:
