Muere atacado por avispas asiáticas un concejal del PP de Irixoa

Ramón Dopico Martínez, concejal del gobierno de Irixoa (A Coruña) por el PP, ha fallecido tras sufrir un ataque de velutinas. Estas avispas le atacaron este miércoles mientras limpiaba una finca en Teixeiro, en el municipio vecino de Curtis. Los servicios de emergencia acudieron al lugar de inmediato, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Dopico era concejal de Medio Ambiente y Medio Rural, y fue enterrado este jueves en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa.
Y como de velutina y su prevención algo me toca, pues sí, CURIOSIDAD por saber qué hizo desde su cargo por erradicar esta especie invasora.
Ala, vente pa la saca los cuñaos, onde naide tien que leer tus lloros
D.E.P.
Este hombre debió tropezarse con el primario y las avispas le atacaron.
Lo peor del tema es que no son especialmente agresivas salvo que ataques su nido.
La mejor forma de acabar con ellas es con venenos especializados, rociando el nido y alejándose.
La Xunta no da la guerra por perdida y afirma que seguirá trabajando “de forma coordinada con los ayuntamientos” para “reducir la intranquilidad” que esta especie invasora causa a los ciudadanos. Sin embargo, la federación gallega de municipios, presidida por un alcalde socialista, aprecia descoordinación y asegura que el Gobierno gallego, del PP, ni siquiera les ha convocado a las reuniones de seguimiento del plan de lucha contra la velutina. “Cada uno hace la guerra por su cuenta”, lamenta el portavoz de la plataforma vecinal Galicia Baleira.
Ya me picaron alguna vez pero no estaba desbrozando, que es más peligroso al poder destruir parte del nido y entonces salir cientos de avispas.