publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
24
clics
Microsoft recortará más el teletrabajo para 2026. Los empleados son más felices estando en la oficina, según la de RRHH
Los directivos de Microsoft afirman haber hecho una encuesta interna y que la conclusión es que la gente está mejor si va a la oficina.
|
etiquetas
:
microsoft
,
teletrabajo
,
remoto
,
oficina
7
1
0
K
88
tecnología
19 comentarios
7
1
0
K
88
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ghotam
Claaaro
7
K
79
#13
aPedirAlMetro
*
"
#2
En la empresa donde trabajo (unos 400 ignenieros) tambien se hizo una encuenta por el mismo motivo, y salio el mismo resultado que la que caba de hacer Microsoft...
La gente estaba filando con el resultado que anunciaron, pues estaba totalmente alejado de la opinion generalizada.
Muchisima gente pedia remoto, y si bien muchos estaban conformes con ir 2 dias a la oficina, a absolutamente nadie le gustaba la idea de ir 3 dias, que es lo que finalmente impusieron.
2
K
29
#15
ghotam
#13
que curioso ¿no?
0
K
9
#3
yoma
Claro les encanta perder todos los días un enorme tiempo en desplazamiento para ir a la oficina y ser más felices.
6
K
69
#8
Alberto_meneame
#3
En mi empresa desde la pandemia vamos cuando queremos a la oficina y al final eso hace que te acabe apeteciendo ir a la oficina para ver a los compañeros, etc... Cuando obligan a ir a la oficina es que no saben ser jefes y coordinar el trabajo.
4
K
45
#7
pitercio
Nueva medida de los creadores de Windows Vista.
3
K
42
#17
DayOfTheTentacle
En mi equipo de trabajo, casi 20 personas, nadie quiso volver a la oficina así que no lo obligan pq se quedarían sin gente y ya tienen problemas para encontrar currantes (no lo pillo... Pagan 35-40 por tecnología oracle y no hay candidatos senior .. juniors no quieren)
2
K
29
#4
Pivorexico
*
Menuda mierda de vida debe tener el de recursos humanos , para pensar así ;
Claro que tal como esta la vivienda , acampas en la oficina y listo .... mmm no sera parte del plan ?
2
K
28
#1
doppel
puedes echar algún polvete a compañeros/as
1
K
23
#16
DayOfTheTentacle
Evidentemente. El que quiere ahorrarse el desplazamiento y no poder conciliar es pq no es feliz...
1
K
19
#5
millanin
Claro. Y según sus jefes disfrutan un montón del látigo.
2
K
17
#12
millanin
es difícil forjar nuevos lazos con teletrabajo. Esta fue una "consecuencia imprevista" que molestó a los líderes.
Lo que les molesta es que con el teletrabajo la mayoría de los jefes intermedios sobran. Un programa hace mejor el trabajo de controlar a los trabajadores.
1
K
14
#14
Eukherio
#12
Yo desde hace años llevo pensando que toda la cruzada antiteletrabajo viene de todos los directivos intermedios que estaban temiendo por su desaparición de los organigramas.
0
K
8
#6
JackNorte
El teletrabajo sera sustituido por ias.
0
K
12
#10
Rudolf_Rocker
#6
1
K
23
#19
DayOfTheTentacle
#6
que rebuznan? Iaaa iaaa
1
K
18
#11
azathothruna
Solo si en esas oficinas hay casinos y mujerzuelas o sus equivalentes femeninos o LGBTQI+
0
K
11
#9
PerritaPiloto
Los compañeros más felices pueden elegir entre trabajar en casa o en la oficina algunas veces.
0
K
9
#18
GerardoSinMana
Encuesta independiente y totalmente anónima pero indique su departamento, su manager y la planta en la que trabaja.
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
