Microsoft recortará más el teletrabajo para 2026. Los empleados son más felices estando en la oficina, según la de RRHH

Los directivos de Microsoft afirman haber hecho una encuesta interna y que la conclusión es que la gente está mejor si va a la oficina.

ghotam #2 ghotam
Claaaro
7 K 79
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
"#2 En la empresa donde trabajo (unos 400 ignenieros) tambien se hizo una encuenta por el mismo motivo, y salio el mismo resultado que la que caba de hacer Microsoft... :roll:

La gente estaba filando con el resultado que anunciaron, pues estaba totalmente alejado de la opinion generalizada.
Muchisima gente pedia remoto, y si bien muchos estaban conformes con ir 2 dias a la oficina, a absolutamente nadie le gustaba la idea de ir 3 dias, que es lo que finalmente impusieron.
2 K 29
ghotam #15 ghotam
#13 que curioso ¿no?
0 K 9
yoma #3 yoma
Claro les encanta perder todos los días un enorme tiempo en desplazamiento para ir a la oficina y ser más felices. xD xD xD
6 K 69
#8 Alberto_meneame
#3 En mi empresa desde la pandemia vamos cuando queremos a la oficina y al final eso hace que te acabe apeteciendo ir a la oficina para ver a los compañeros, etc... Cuando obligan a ir a la oficina es que no saben ser jefes y coordinar el trabajo.
4 K 45
pitercio #7 pitercio
Nueva medida de los creadores de Windows Vista.
3 K 42
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
En mi equipo de trabajo, casi 20 personas, nadie quiso volver a la oficina así que no lo obligan pq se quedarían sin gente y ya tienen problemas para encontrar currantes (no lo pillo... Pagan 35-40 por tecnología oracle y no hay candidatos senior .. juniors no quieren)
2 K 29
#4 Pivorexico *
Menuda mierda de vida debe tener el de recursos humanos , para pensar así ;

Claro que tal como esta la vivienda , acampas en la oficina y listo .... mmm no sera parte del plan ? :shit:
2 K 28
#1 doppel
puedes echar algún polvete a compañeros/as
1 K 23
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
Evidentemente. El que quiere ahorrarse el desplazamiento y no poder conciliar es pq no es feliz...
1 K 19
millanin #5 millanin
Claro. Y según sus jefes disfrutan un montón del látigo.
2 K 17
millanin #12 millanin
es difícil forjar nuevos lazos con teletrabajo. Esta fue una "consecuencia imprevista" que molestó a los líderes.

Lo que les molesta es que con el teletrabajo la mayoría de los jefes intermedios sobran. Un programa hace mejor el trabajo de controlar a los trabajadores.
1 K 14
#14 Eukherio
#12 Yo desde hace años llevo pensando que toda la cruzada antiteletrabajo viene de todos los directivos intermedios que estaban temiendo por su desaparición de los organigramas.
0 K 8
JackNorte #6 JackNorte
El teletrabajo sera sustituido por ias.
0 K 12
DayOfTheTentacle #19 DayOfTheTentacle
#6 que rebuznan? Iaaa iaaa
1 K 18
azathothruna #11 azathothruna
Solo si en esas oficinas hay casinos y mujerzuelas o sus equivalentes femeninos o LGBTQI+
0 K 11
#9 PerritaPiloto
Los compañeros más felices pueden elegir entre trabajar en casa o en la oficina algunas veces.
0 K 9
GerardoSinMana #18 GerardoSinMana
Encuesta independiente y totalmente anónima pero indique su departamento, su manager y la planta en la que trabaja. :troll:
0 K 7

