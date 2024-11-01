edición general
Merkel culpa a Polonia y a los países bálticos del colapso diplomático que llevó a la guerra en Ucrania

La excanciller alemana Angela Merkel ha reavivado la controversia sobre las causas del estallido de la guerra en Ucrania al atribuir a Polonia y a los países bálticos parte de la responsabilidad en el fracaso diplomático europeo con Rusia. En una entrevista concedida al medio húngaro "Partizan", la exlíder de la CDU sostuvo que la negativa de Varsovia y de los Estados bálticos a respaldar un nuevo formato de diálogo con Moscú, propuesto por ella y el presidente francés Emmanuel Macron en 2021, impidió un acuerdo político con el Kremlin

Spirito #1 Spirito
Vaya, vaya, vaya...

Ahora vendrá Elenita y el resto de su camarilla yanquineja, el comando otananci, a contarnos lo malos y culpables que son los rusos. :popcorn:
#5 Perrota
#1 No son malos, son peor. Han atacado un estado soberano sin ningún motivo, y se han dedicado a atacar infraestructuras civiles para intentar desmoralizar a la población ya que en el terreno no logran apenas avanzar con toda su maquinaria militar.
Spirito #8 Spirito *
#5 xD xD xD

Tu mundo paralelo es maravilloso.

Yo creo que no te sientan bien las chuches alucinógenas esas que os dan en el Pentágono. xD
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Merkel gobernó más de 15 años: Guerras en Europa, 0.
Merkel abandona el gobierno, tiempo que transcurrió hasta que se inició una nueva guerra en Europa: 2 meses.

Merkel fue una de las garantes de la paz, la democracia y el déficit 0; pero cuando lo decía me llamaban fanboy. Pero bueno, ahora está de moda defender que todo lo malo que ocurre tras Merkel es por su culpa.
#6 Albarkas
El problema Ángela es que dependeis del gas ruso y ahora no lo tenéis. Es muy alemán eso de echar la culpa a los demás. Lo hicisteis en las dos guerras mundiales.
Findeton #11 Findeton
#6 Merkel apoyó cerrar todas las nucleares, lo cual hizo que dependieran del gas ruso. Esta tipa dejó Alemania hecho un erial.
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#6

El problema de Angela es que tienen un ejército de ocupación en su territorio y no pueden ser otra cosa que el perrito faldero de EEUU. Otros traidores a Europa y a España lo hacen por gusto.
kastanedowski #3 kastanedowski *
A Merkel no la quieren ni en Alemania... Y a estos politicos no hay que creerles nada.

Alemania esta aprovechando la guerra, ha reducido su dependencia del gas ruso, promoviendo inversiones masivas en renovables como la eólica y solar.

Ha aumentado del gasto militar (del 1.38% del PIB en 2022 al 2% en 2024, con planes hasta 3.5% o mas segun crean necesario)

Ahora tomo las tiendas de NATO.. creada en la guerra fria para destruir URSS

etc, etc etc
JackNorte #13 JackNorte
Ojala Polonia y el resto fueran responsables, cuando tienes a la otan a un lado de la mesa y al otro xD
justo para llegar a la solucion que se llego.
#2 Leclercia_adecarboxylata
Si lo dice Merkel que es la mujer con la que todos querríamos estar, será verdad.
Spirito #4 Spirito
#2 Anda que no es grande el tiesto, como para mear fuera. xD
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
Claro, la Unión Europea tiene que ir besándole los pies a Putin, porque si nó se cabrea y termina invadiendo a alguien para calmarse
#9 pozz *
El ridiculo de la legislatura de Merkel va a ser recordado en Alemania durante decadas, su popularidad es nefasta, y va quedar para los libros de historia como una de las grandes culpables de la guerra en Ucrania, por intentar apaciguar al nazi ruso, por cobarde y por vender su pais al mator ruso. La espera un destino para con los libros de historia similar al del hijo de la grandiisma perra de Chamberlain.
