Merkel culpa a Polonia y a los países bálticos del colapso diplomático que llevó a la guerra en Ucrania

La excanciller alemana Angela Merkel ha reavivado la controversia sobre las causas del estallido de la guerra en Ucrania al atribuir a Polonia y a los países bálticos parte de la responsabilidad en el fracaso diplomático europeo con Rusia. En una entrevista concedida al medio húngaro "Partizan", la exlíder de la CDU sostuvo que la negativa de Varsovia y de los Estados bálticos a respaldar un nuevo formato de diálogo con Moscú, propuesto por ella y el presidente francés Emmanuel Macron en 2021, impidió un acuerdo político con el Kremlin
Ahora vendrá Elenita y el resto de su camarilla yanquineja, el comando otananci, a contarnos lo malos y culpables que son los rusos.
Tu mundo paralelo es maravilloso.
Yo creo que no te sientan bien las chuches alucinógenas esas que os dan en el Pentágono.
Merkel abandona el gobierno, tiempo que transcurrió hasta que se inició una nueva guerra en Europa: 2 meses.
Merkel fue una de las garantes de la paz, la democracia y el déficit 0; pero cuando lo decía me llamaban fanboy. Pero bueno, ahora está de moda defender que todo lo malo que ocurre tras Merkel es por su culpa.
El problema de Angela es que tienen un ejército de ocupación en su territorio y no pueden ser otra cosa que el perrito faldero de EEUU. Otros traidores a Europa y a España lo hacen por gusto.
Alemania esta aprovechando la guerra, ha reducido su dependencia del gas ruso, promoviendo inversiones masivas en renovables como la eólica y solar.
Ha aumentado del gasto militar (del 1.38% del PIB en 2022 al 2% en 2024, con planes hasta 3.5% o mas segun crean necesario)
Ahora tomo las tiendas de NATO.. creada en la guerra fria para destruir URSS
etc, etc etc
justo para llegar a la solucion que se llego.