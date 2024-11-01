Merkel culpa a Polonia y a los países bálticos del colapso diplomático que llevó a la guerra en Ucrania

La excanciller alemana Angela Merkel ha reavivado la controversia sobre las causas del estallido de la guerra en Ucrania al atribuir a Polonia y a los países bálticos parte de la responsabilidad en el fracaso diplomático europeo con Rusia. En una entrevista concedida al medio húngaro "Partizan", la exlíder de la CDU sostuvo que la negativa de Varsovia y de los Estados bálticos a respaldar un nuevo formato de diálogo con Moscú, propuesto por ella y el presidente francés Emmanuel Macron en 2021, impidió un acuerdo político con el Kremlin