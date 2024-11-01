Marta García Aller reflexiona sobre el "empeño" del PP en "demonizar la expresión 'Felices fiestas'": "La Policía de la Navidad"

Lo primero, ¡Feliz navidad! ¡Y felices fiestas! Todavía no entiendo bien el incipiente empeño en demonizar la expresión 'felices fiestas' desde el PP. Como si fuera un invento woke, una especie de afrenta a la tradición cristiana. Mis abuelos, que rezaban el rosario todos los días, decían 'felices fiestas' el siglo pasado con la misma naturalidad que 'Feliz Navidad'. Ni hace falta creer en Dios para decir 'Feliz Navidad' ni decir 'felices fiestas' te hace budista.