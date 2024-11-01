edición general
Marta García Aller reflexiona sobre el "empeño" del PP en "demonizar la expresión 'Felices fiestas'": "La Policía de la Navidad"

Lo primero, ¡Feliz navidad! ¡Y felices fiestas! Todavía no entiendo bien el incipiente empeño en demonizar la expresión 'felices fiestas' desde el PP. Como si fuera un invento woke, una especie de afrenta a la tradición cristiana. Mis abuelos, que rezaban el rosario todos los días, decían 'felices fiestas' el siglo pasado con la misma naturalidad que 'Feliz Navidad'. Ni hace falta creer en Dios para decir 'Feliz Navidad' ni decir 'felices fiestas' te hace budista.

5 comentarios
pitercio #1 pitercio *
Puedes decir Maricrismas sin problemas. Pasarán las fiestas sin que te digan nada porque van con retraso.
0
silvano.jorge #4 silvano.jorge
Feliz solsticio!
0
Jaime131 #2 Jaime131
Con esto nos entretienen unos y otros. Las cosas importantes las dejan para otro momento.
0
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Todosoniguales, unos felicitan como les parece bien y otros se rasgan las vestiduras por la manera en que lo hacen o dejan de hacerlo.
2
Eibi6 #5 Eibi6
Que ganas de cabrearse por cabrearse tiene la gente de verdad{palm}
0

