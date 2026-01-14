edición general
Lluvia de críticas al Real Madrid por viajar a Albacete en avión para la Copa del Rey: "Habéis tardado más a Barajas"

Lluvia de críticas al Real Madrid por viajar a Albacete en avión para la Copa del Rey: "Habéis tardado más a Barajas"

La plantilla del conjunto blanco ha volado a Albacete para el partido de hoy a las 21.00 horas, en vez de escoger otro transporte como el autobús o el tren. Algo que no ha gustado a muchos usuarios de las redes sociales al considerar innecesario coger un avión para un recorrido en coche de 2 horas y media.

#2 Forestalx
Un buen ejemplo de sostenibilidad, bajas emisiones, movilidad responsable... vamos, una p vergüenza.
8
#14 guillersk
#2 pero no entres con tu coche al centro de la ciudad
3
tronchastiles #15 tronchastiles
#14 Con tu open corsa del 2000 que contamina menos que el nuevo deportivo hibrido etiqueta ECO ...
0
Mark_ #3 Mark_
Pero luego el que tiene que sentirse mal por volar una vez cada dos años a algún destino lejano soy yo. Con dos cojones.
7
#4 laruladelnorte
#3 Eso nos pasa a los que no pertenecemos a la élite. ¬¬
0
Javi_Pina #6 Javi_Pina
No dice nada la noticia pero lo gracioso hubiera sido que el bus del club hubiera viajado vacío para recogerles en el aeropuerto de llegada.
5
#10 Zerjillo
#6 No lo dudes. A ver si crees que luego habrán ido en taxi...
0
tronchastiles #16 tronchastiles
#6 Basta con buscar un poco por la prensa:
www.lacerca.com/amp/noticias/albacete/real-madrid-revoluciona-albacete

Y dudo mucho que en Albacete rotulen un autobus así para la ocasión ...  media
0
tronchastiles #17 tronchastiles
#6 lo gracioso hubiera sido que el bus del club hubiera viajado vacío para recogerles en el aeropuerto de llegada
He conseguido la imagen de su autobus esperando en la puerta del aeropuerto para recogerles xD
www.eldigitaldealbacete.com/2026/01/14/fotos-todas-las-imagenes-de-la-  media
0
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Cortina de humo para que no se hable de que les ha eliminado el Albacete en octavos.
3
skaworld #8 skaworld
Lo acabo de mirar, si hay tren, AVE, una hora y media te planta en albacete

Que teniendo en cuenta ir al aeropuerto, pasar el arco y demas zarandajas no creo q sea muy diferente de lo que les ha llevado... Y en AVE q me vas a comparar el nivel de comodidad...

En fin... subnormalidad
3
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Hay 222 kms en línea recta Barajas-Aeropuerto de Albacete ... No sé que tipo de avión han cogido pero igual ni ha llegado a altitud de crucero.
1
Capaza #11 Capaza
Lo hacen siempre, cuando estuvieron en Salamanca jugando Copa del Rey hace unas temporadas igual vinieron al areodromo de Salamanca desde Barajas que hay un distancia de escasos 220km y el bus del club los esperaba para trasladarlos a la ciudad. Sentido ninguno y menos en viajes tan cortos y con las comodidas que tienen su autobus pero asi funciona el Real Madrid.
2
#13 Abril_2025
#11 Así funcionan los millonarios, añadiría yo.
2
#1 Suleiman
Por favor,transporte para populacho, no gracias.
0
Elektr0 #12 Elektr0 *
Ecofascismo. Vamos a eliminar el coche para el populacho pero los ricachones pueden ir en avión hasta para comprar el pan. Luego vienen los bobos con la obsesión por la agenda 2030 por cosas así
0
#9 jaramero
Y sentar su millonario culo donde lo ha posado algún muerto de hambre? :ffu:

Si no fuera por el precio del m2 se montaban un aeropuerto en el bernabéu.
0

