Lluvia de críticas al Real Madrid por viajar a Albacete en avión para la Copa del Rey: "Habéis tardado más a Barajas"

La plantilla del conjunto blanco ha volado a Albacete para el partido de hoy a las 21.00 horas, en vez de escoger otro transporte como el autobús o el tren. Algo que no ha gustado a muchos usuarios de las redes sociales al considerar innecesario coger un avión para un recorrido en coche de 2 horas y media.
Y dudo mucho que en Albacete rotulen un autobus así para la ocasión ...
He conseguido la imagen de su autobus esperando en la puerta del aeropuerto para recogerles
Que teniendo en cuenta ir al aeropuerto, pasar el arco y demas zarandajas no creo q sea muy diferente de lo que les ha llevado... Y en AVE q me vas a comparar el nivel de comodidad...
En fin... subnormalidad
Si no fuera por el precio del m2 se montaban un aeropuerto en el bernabéu.