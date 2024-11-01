Un ladrón de cobre muere electrocutado de madrugada en las vías del tren de la línea R4 en Castellbisbal

Un ladrón ha muerto la madrugada de este viernes, 24 de abril, mientras, supuestamente, robaba cobre en las vías del tren de la línea R4, entre las estaciones de Castellbisbal y Molins de Rei, en Barcelona.
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En fin, esa forma rousseauniana de culpar de los defectos de uno mismo a la sociedad me parece perezosa e infantil. Uno puede ser pobre y honrado o rico y un ladrón. Este hombre, siendo pobre, ha elegido el mal camino y ha acabado mal. Pues, oye, entre poca y ninguna pena.
Ignorar las consecuencias del capitalismo no va a hacer que desparezcan. El capitalismo está encantado contigo, consiguen culparte de sus propias consecunencias.
Por que no dicen TODOS los datos ?
La pregunta es por que no se dan los datos ? Esto ya empieza a ser un emcubrimiento de la realidad para mantenernos anestesiados ?
Es más, si resulta que el ladrón es español pero al ver su carta no te parece lo suficientemente blanquito, te conformas con que te digan que es español o necesitas los 8 apellidos españoles?
El otro día saque unas tuberías de cobre que tenia en el trastero que son de cuando los dinosaurios caminaban por la tierra y me eche el mes en una chatarra, me quede flipando. Me soltaron una pasta que aluciné y seguramente me la estaban metiendo doblada .
Preguntas 0..., eso si, te pillan el DNI y por ahí .
Hay que empezar a buscar alternativas a metales y demás cosas finitas que cada vez cuestan mas y mas pasta por obvios motivos. Puede que las inversiones iniciales necesarias y a medio plazo sean altísimas y económicamente no compense pero esta claro que a la larga si lo hará.