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Un ladrón de cobre muere electrocutado de madrugada en las vías del tren de la línea R4 en Castellbisbal

Un ladrón de cobre muere electrocutado de madrugada en las vías del tren de la línea R4 en Castellbisbal

Un ladrón ha muerto la madrugada de este viernes, 24 de abril, mientras, supuestamente, robaba cobre en las vías del tren de la línea R4, entre las estaciones de Castellbisbal y Molins de Rei, en Barcelona.

| etiquetas: ladrón , muerto , vías , castellbisbal
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
capitan__nemo #7 capitan__nemo
¡qué cabrones! Han metido electricidad en los cables de cobré para que la gente se electrocute al intentar robarlos.
5 K 66
strike5000 #12 strike5000 *
#7 Y además dejan los cables ahí, tirados en mitad de la calle, para provocar. Lo tienen todo calculado... >:-(
1 K 21
#1 HangTheRich
presunto ladron y murio haciendo lo que amaba
5 K 58
#5 eipoc
#1 murió porque era pobre y necesitaba robar para vivir, de haber dispuesto de unos medios de vida dignos no hubiese sucedido esto. El capitalismo mata.
1 K 21
Narmer #13 Narmer
#5 O porque robar cobre da más dinero por hora “trabajada” que hacer un trabajo honrado en el campo, en un bar o cualquier otro curro mal pagado.

En fin, esa forma rousseauniana de culpar de los defectos de uno mismo a la sociedad me parece perezosa e infantil. Uno puede ser pobre y honrado o rico y un ladrón. Este hombre, siendo pobre, ha elegido el mal camino y ha acabado mal. Pues, oye, entre poca y ninguna pena.
2 K 23
#16 eipoc *
#13 #14 en el juego de la silla hay mas personas que sillas y para que haya ricos y millonarios hacen falta personas que sean explotadas.

Ignorar las consecuencias del capitalismo no va a hacer que desparezcan. El capitalismo está encantado contigo, consiguen culparte de sus propias consecunencias.
0 K 11
#18 Martillo_de_Herejes
#16 No. La pobreza no te obliga a robar.
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#14 mr._cortimer
#5 porque buscar trabajo no, verdad?
1 K 16
#17 Martillo_de_Herejes
#5 Fíjate si mata que murió robando cobre para venderlo y hacer negocio.
1 K 13
Blackat #4 Blackat
El hombre, de 50 años —cuya nacionalidad no se ha hecho pública y con múltiples antecedentes policiales—

Por que no dicen TODOS los datos ?
5 K 50
u_1cualquiera #6 u_1cualquiera
#4 para qué los necesitas?
1 K 22
Blackat #8 Blackat
#6 Para saber si Aliança Catalana va a ganar las elecciones y vamos a poner coto a estos problemillas internos que llevamos sufriendo los ultimos años y cada vez van a mas. Que te parece ?

La pregunta es por que no se dan los datos ? Esto ya empieza a ser un emcubrimiento de la realidad para mantenernos anestesiados ?
2 K 22
u_1cualquiera #19 u_1cualquiera
#8 puede que no sean relevantes. En los 80 había muchos más delitos que ahora y no recuerdo que se dijera la nacionalidad. Cuando un banquero roba y nos estafa, cuando un político prevarica, pides que digan la nacionalidad?
Es más, si resulta que el ladrón es español pero al ver su carta no te parece lo suficientemente blanquito, te conformas con que te digan que es español o necesitas los 8 apellidos españoles?
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SMaSeR #2 SMaSeR
El cobre esta bien?
2 K 39
asola33 #10 asola33 *
#2 Depende del momento del hecho, pero probablemente jodió la línea y a cientos de usuarios, si aún quedan.
0 K 11
josde #3 josde
Es ya no presuntamente roba mas cobre.
1 K 30
Ankor #11 Ankor
La culpa de la Renfe y de Oscar Puente que no saben que hacer para que el servicio vaya mal.
1 K 19
obmultimedia #9 obmultimedia
Ya va siendo hora de cambiar de sistema de electrificado , se acabarían los robos.
0 K 11
SMaSeR #15 SMaSeR
De todas formas..., no me extraña eh....
El otro día saque unas tuberías de cobre que tenia en el trastero que son de cuando los dinosaurios caminaban por la tierra y me eche el mes en una chatarra, me quede flipando. Me soltaron una pasta que aluciné y seguramente me la estaban metiendo doblada xD.
Preguntas 0..., eso si, te pillan el DNI y por ahí xD.
Hay que empezar a buscar alternativas a metales y demás cosas finitas que cada vez cuestan mas y mas pasta por obvios motivos. Puede que las inversiones iniciales necesarias y a medio plazo sean altísimas y económicamente no compense pero esta claro que a la larga si lo hará.
0 K 8

menéame