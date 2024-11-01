JD Vance afirma que «nazi» no debería utilizarse como insulto (Eng)

Estados Unidos se ha visto sacudido por una serie de asesinatos y tentativas de asesinato en los últimos 18 meses. El vicepresidente JD Vance ha instado a los demócratas a «dejar de decir a sus seguidores que todo aquel que no esté de acuerdo con ustedes es un nazi» si quieren poner fin a la violencia política en Estados Unidos.
Vance: You don't have to apologise for being white anymore'
Pues que tome de su propia medicina.
Es un debate sobre si debemos esperar a que ocurran los mismos horrores para usar el nombre, o si el nombre debe usarse como una advertencia urgente antes de que la historia se repita.
Nazi, asesino, criminal son adjetivos para definir a esta gentuza.
No se debe penalizar a nadie por describir a las personas por sus actos.