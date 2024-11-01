edición general
JD Vance afirma que «nazi» no debería utilizarse como insulto (Eng)

JD Vance afirma que «nazi» no debería utilizarse como insulto

Estados Unidos se ha visto sacudido por una serie de asesinatos y tentativas de asesinato en los últimos 18 meses. El vicepresidente JD Vance ha instado a los demócratas a «dejar de decir a sus seguidores que todo aquel que no esté de acuerdo con ustedes es un nazi» si quieren poner fin a la violencia política en Estados Unidos.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Mira, como muchos meneantes que se ofenden cuando aparece la palabrita por aquí.
thror #2 thror
JD Vance es un puto nazi.
#6 Grahml
#2 Lo es:

Vance: You don't have to apologise for being white anymore'
youtu.be/RlsuowZy10Q?si=UIU6KJUC-CokRs9x
mmlv #3 mmlv
Netanyahu afirma que "asesino" no se debería utilizar como insulto
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#3 Ni genocida
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#5 Ni rata inmunda
obmultimedia #4 obmultimedia
Lo dice alguien que todo lo que no le gusta lo llama "Woke".
Pues que tome de su propia medicina.
themarquesito #11 themarquesito
Recordemos que JD Vance hace años calificó a Trump como "el Hitler estadounidense"
SeñorMarron #9 SeñorMarron
No es un insulto, es una precisa descripción de lo que sucede en EE.UU., análoga a la ascensión del NSDAP al poder, los MAGA comparten el mismo supremacismo racial, la misma violencia contra los débiles y opositores, y la maquinaria de guerra más apabullante del mundo con diferencia, además de tener un equipo de incendiarios al mando. Salvando la iconografía (cambia la esvástica por el águila calva) es lo mismo.
ElBeaver #18 ElBeaver
#9 Lo que tú sugieres es que el contenido es el mismo, aunque el envase haya cambiado. Si definimos "nazismo" como un movimiento de masas basado en el ultranacionalismo palingenésico (la idea de un renacimiento nacional), el culto al líder, la xenofobia y la voluntad de aplastar la disidencia, tu analogía tiene una base histórica muy difícil de ignorar.

Es un debate sobre si debemos esperar a que ocurran los mismos horrores para usar el nombre, o si el nombre debe usarse como una advertencia urgente antes de que la historia se repita.
SeñorMarron #20 SeñorMarron
#18 Correcto, no pueden usar el envase de antes, se le caería el relato de jolibu. Pero hay que llamar las cosas por su nombre
#15 chavi
Es que no es un insulto. Es una definición objetiva
Moderdonia #7 Moderdonia
¿Sabías que... en 1945 se suspendió la II Guerra Mundial porque llamaron nazi a Hitler?
Bretenaldo #19 Bretenaldo
Me da igual si Vance es nazi pero lo que dijo es lo siguiente: “If you want to stop political violence stop telling your supporters that everybody who disagrees with you is a Nazi”. ¿Por qué manipular la información cuando el personaje ya es de por sí suficientemente despreciable?
Javi_Pina #17 Javi_Pina
Para el nazi es chachi
pepel #16 pepel
No se dice como insulto sino como cualidad. El que lo toma como insulto es quien lo escucha (recibe) pero eso ya es problema de él.
efectogamonal #14 efectogamonal
Pues yo creo que algo de razón nonle falta, porque en realidad no son nazis a secas, sino putos nazis de mierda {0x1f525}
neo1999 #12 neo1999
Por una vez estoy de acuerdo:
Nazi, asesino, criminal son adjetivos para definir a esta gentuza.
No se debe penalizar a nadie por describir a las personas por sus actos.
#10 solojavi
No habéis entendido su mensaje: no debería utilizarse como insulto porque no lo es. Para ellos es un motivo de orgullo y satisfacción ser nazis y al decírselo no se les estaría insultando.
#8 Nasser
Tiene razón Nazi solo es un sinónimo de H..o de P..a
