Informe de gestión OCT24 a SEP25

Hace un año asumí la dirección de Menéame con una idea clara: demostrar que la independencia tecnológica y la sostenibilidad económica no son enemigos, sino aliados. Hoy puedo decir que lo hemos conseguido. Ha sido un ejercicio intenso donde he tenido que lidiar con problemas económicos, técnicos y societarios, con inercias enquistadas y con la desconfianza lógica de una comunidad que había visto pasar demasiados cambios sin rumbo.

etiquetas: menéame , gestión , demerzel
#6 rekus *
#0 Como usuario habitual os doy las claves:

-Necesitamos más Alcamas. El primer comentario de una noticia enmierdando con bulos o desviando la noticia no es suficiente. Necesitamos que los TRES primeros estén en gris. En otras palabras: Que vuelvan Manolitro y Professor, este último en su forma original. Sus clones no motivan.

-Comentarios de odio y misóginos: Cada vez sois mas tolerantes con comentarios que atentan contra los derechos humanos, lo cual me parece correcto ya que eso genera…   » ver todo el comentario
#5 diablos_maiq *
#_4 usuarios que saben que desconoces la diferencia entre opinar y mentir
#9 aauivozcrx *
pero al final ya se puede decir que Martin Varsavsky aparecía en la lista epstein o todavía piensas que hay que borrar todos los posts y comentarios relacionados?
javierchiclana #7 javierchiclana *
Edit.
javierchiclana #8 javierchiclana
Edit.
#2 Leon_Bocanegra
Y además tenemos que aguantar todas las semanas a alcama enmierdando todos los envíos desde el primer comentario. Se tira unos días de strike y vuelta a empezar.
Enmierdar ,enmierdar y vuelta a empezar.
alcama #1 alcama *
Todo palabrería.
Se siguen aplicando strikes ideológicos.
Se sigue haciendo la vista gorda con la coordinación en el voto para censurar a otros usuarios.
Sigue habiendo usuarios intocables, digan lo que diga e insulten lo que insulten.
No tienen el valor de expulsar a usuarios con carnet de partido que usan la plataforma para mandar mensajes ideologicos.

Los resultados: Meneame pierde usuarios a espuertas. Su temática cansina de explotar un tema hasta el hartazgo (¿Palestina? 200 noticias de Palestina ¿Toca Ayuso? Pues 200 noticias de Ayuso).
Menéame no remota, solo sobrevive. Su tiempo ya pasó
iIusion #3 iIusion *
#1 sin duda que no ha cambiado mucho. De haberlo tenido, hace tiempo que no estarías por aquí ensuciando muchos hilos
alcama #4 alcama
#3 Usuarios que creen que por opinar distinto ya es ensuciar los hilos. En ese nivel de sectarismo estamos
menéame