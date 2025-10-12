Informe de gestión OCT24 a SEP25

Hace un año asumí la dirección de Menéame con una idea clara: demostrar que la independencia tecnológica y la sostenibilidad económica no son enemigos, sino aliados. Hoy puedo decir que lo hemos conseguido. Ha sido un ejercicio intenso donde he tenido que lidiar con problemas económicos, técnicos y societarios, con inercias enquistadas y con la desconfianza lógica de una comunidad que había visto pasar demasiados cambios sin rumbo.
| etiquetas: menéame , gestión , demerzel
-Necesitamos más Alcamas. El primer comentario de una noticia enmierdando con bulos o desviando la noticia no es suficiente. Necesitamos que los TRES primeros estén en gris. En otras palabras: Que vuelvan Manolitro y Professor, este último en su forma original. Sus clones no motivan.
-Comentarios de odio y misóginos: Cada vez sois mas tolerantes con comentarios que atentan contra los derechos humanos, lo cual me parece correcto ya que eso genera… » ver todo el comentario
Enmierdar ,enmierdar y vuelta a empezar.
Se siguen aplicando strikes ideológicos.
Se sigue haciendo la vista gorda con la coordinación en el voto para censurar a otros usuarios.
Sigue habiendo usuarios intocables, digan lo que diga e insulten lo que insulten.
No tienen el valor de expulsar a usuarios con carnet de partido que usan la plataforma para mandar mensajes ideologicos.
Los resultados: Meneame pierde usuarios a espuertas. Su temática cansina de explotar un tema hasta el hartazgo (¿Palestina? 200 noticias de Palestina ¿Toca Ayuso? Pues 200 noticias de Ayuso).
Menéame no remota, solo sobrevive. Su tiempo ya pasó